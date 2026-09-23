Perú

Huacachina: MTC niega haber autorizado reanudación de tubulares tras paralización por fallas de seguridad

Los operadores retomaron los recorridos el 22 de septiembre, pese a que no se ha garantizado el cumplimiento de condiciones técnicas y de seguridad exigidas, denunció el MTC

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La paralización de los recorridos en las dunas de Ica comenzó el 11 de septiembre tras una intervención de la Fiscalía y la Policía. Foto: Shutterstock
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El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) rechazó haber autorizado el reinicio de los recorridos de vehículos tubulares en Huacachina, luego de que en las últimas horas se difundiera una versión sobre una supuesta habilitación tras las reuniones entre operadores y autoridades.

A través de un comunicado, el ministerio afirmó que las unidades deben cumplir las condiciones técnicas y de seguridad previstas en el Reglamento Nacional de Administración de Transporte (RNAT).

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El sector precisó que la reunión con la Asociación Peruana de Empresas Turísticas (Apetur) trató las exigencias aplicables a los vehículos empleados para transportar turistas en las dunas de Ica. Sin embargo, aclaró que ese encuentro no implicó una autorización para que los servicios vuelvan a funcionar.

Los recorridos permanecien paralizados desde el 11 de septiembre, tras una intervención de la Fiscalía de Prevención del Delito y la PNP. Las autoridades observaron que algunas unidades operaban con modificaciones o sin homologación técnica, situación que podía poner en riesgo a pasajeros, conductores y otras personas en la zona.

Efemérides – Perú – historias – 17 junio
Un accidente ocurrido en las dunas provocó la amputación del brazo de una turista estadounidense y dejó diez personas heridas.(Andina)

MTC exige cumplir las reglas vigentes para el transporte turístico

El ministerio señaló que las condiciones incluidas en el RNAT continúan vigentes y son obligatorias para la prestación regular del servicio. Las reglas abarcan aspectos relacionados con la configuración de las unidades, sus componentes mecánicos y los sistemas destinados a proteger a los ocupantes.

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La normativa exige, entre otros requisitos, que los vehículos tubulares mantengan elementos originales como el chasis y el motor, además de condiciones de seguridad para circular en terrenos de arena. También contempla cinturones de seguridad de cuatro puntos para cada pasajero y asientos con cabezales.

El MTC sostuvo que los interesados pueden presentar propuestas normativas para regular de forma específica esta actividad. Esas iniciativas serán evaluadas dentro de las competencias del sector, pero no reemplazan los requisitos actualmente establecidos.

Los operadores retomaron los recorridos el 22 de septiembre, después de más de una semana de paralización. El gremio informó entonces que mantendría conversaciones con las autoridades sobre la antigüedad de los vehículos, sus modificaciones, los mecanismos de fiscalización y las medidas de seguridad.

Huacachina
La reunión del MTC con la Asociación Peruana de Empresas Turísticas abordó los requisitos técnicos de las unidades.

Una serie de accidentes puso bajo revisión a los vehículos tubulares

La situación de los tubulares en Huacachina quedó bajo mayor escrutinio tras accidentes ocurridos en 2025 y 2026. El 18 de julio, una unidad volcó durante un paseo turístico en las dunas. Una turista estadounidense sufrió la amputación del brazo derecho y otras 10 personas resultaron heridas.

Las primeras diligencias policiales plantearon una posible falla en el sistema de dirección del vehículo. La Policía intervino al conductor y el Ministerio Público abrió actuaciones para determinar las responsabilidades del caso.

En agosto, el Indecopi exhortó al Gobierno Regional de Ica a evaluar la suspensión de los servicios turísticos en tubulares que no acreditaran medidas adecuadas de seguridad.

La entidad señaló que el pedido respondía a los accidentes registrados en las dunas y a la necesidad de proteger a visitantes nacionales y extranjeros. La Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo (Dircetur) de Ica también había advertido que parte de estas operaciones no cumplía las exigencias de seguridad.

Para determinar la responsabilidad de la compañía, el Indecopi revisó más de 11 mil grabaciones de las comunicaciones realizadas a los usuarios.
Indecopi recomendó al Gobierno Regional de Ica evaluar la suspensión de los servicios que incumplan las normas de seguridad.

Indecopi multó a dos agencias por la muerte de una turista en 2025

El 20 de julio, Indecopi sancionó en primera instancia con 900 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), equivalentes a S/ 4,95 millones, a las empresas Aventura Sin Fronteras E.I.R.L. y Lima Experience S.A.C. por un accidente ocurrido en mayo de 2025, que provocó la muerte de una turista extranjera.

Cada compañía recibió una multa de 450 UIT. Según la resolución, la empresa que ejecutó el paseo permitió que el servicio se realizara en una unidad que no reunía condiciones adecuadas de seguridad. La agencia que vendió el paquete turístico tampoco verificó las condiciones del operador contratado.

La decisión puede ser apelada ante la Sala Especializada en Protección al Consumidor de Indecopi. Mientras tanto, el MTC reiteró que la operación de los tubulares en Huacachina debe ajustarse a la normativa vigente.

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