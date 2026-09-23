Luis Miguel Llanos afirmó que sobrevivió a tres disparos y cuestionó las propuestas de seguridad de los demás candidatos a Lima

Durante el debate municipal, el candidato Luis Miguel Llanos Carrillo narra el atentado que sufrió, donde recibió tres disparos y una bala le atravesó el cuello. Utiliza su experiencia personal para criticar las propuestas de seguridad de sus oponentes, calificándolas de engañosas. TV Perú Noticias

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El segundo debate de candidatos a la alcaldía de Lima reunió el martes 22 de septiembre a 13 postulantes en la última jornada organizada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) antes de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 del 4 de octubre.

En ese escenario, Luis Miguel Llanos Carrillo, candidato de Progresemos, relató el atentado que sobrevivió y cuestionó los planteamientos sobre seguridad ciudadana de sus adversarios.

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El encuentro se desarrolló en el auditorio Mario Vargas Llosa de la Biblioteca Nacional del Perú, en San Borja, desde las 20:00. Los participantes expusieron sus posiciones sobre visión de ciudad, limpieza pública, comercio ambulatorio y otros asuntos de la capital peruana.

Llanos propuso prevenir delitos con cruces de datos

Durante su intervención, Llanos Carrillo situó la inseguridad como eje de su exposición y apeló a un episodio personal para explicar su postura. “A mí nadie me va a contar qué se siente tener una pistola en la cabeza y que te hayan disparado”, afirmó al recordar que recibió tres disparos y que una bala atravesó su cuello.

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El aspirante cuestionó el uso de la inteligencia artificial en las propuestas de seguridad si no existe una base de datos que permita identificar riesgos y prevenir delitos. Indicó que desde 2011 recopila fotografías y videos difundidos por canales de televisión, material que, según manifestó, cuenta con mayor volumen que el disponible en algunas entidades estatales.

Atribuyó la falta de homologación de esas imágenes con los registros del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) a trabas del Ministerio Público, de la Dirección General de Migraciones y Naturalización (Digemin) y de los organismos de inteligencia del Ministerio del Interior (Mininter).

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Llanos planteó que las municipalidades deben orientar sus recursos al precrimen, un concepto con el que aludió a mecanismos de prevención antes de que ocurra un delito. Afirmó que la respuesta oficial suele llegar después de los homicidios o robos y que prevenir resulta menos costoso que reaccionar.

Su propuesta incluye incentivos para quienes colaboren en la defensa de terceras personas y el impulso de una ley del buen samaritano. Según explicó, buscaría que el Congreso convierta en ley una ordenanza municipal vinculada con esa materia.

El candidato añadió que su plan requeriría coordinación con el Poder Ejecutivo y el Congreso, pues consideró que varias medidas no pueden ejecutarse solo desde la alcaldía.

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Un acalorado debate sobre seguridad, tráfico y legislación. Luis Miguel Llanos detalla su plan para combatir la delincuencia antes de que ocurra y critica la falta de acción del Estado, generando la réplica del candidato Carlos Tejada. | América Noticias

El más guapo

Antes de desarrollar sus planteamientos, Llanos se refirió a sus dificultades para caminar y agregó que tenía una ventaja frente a los demás participantes porque, según dijo entre risas, era “el más guapo de todos los candidatos”.

“Bueno, tengo un poco de desventaja por caminar, pero creo que tengo un poquito más de ventaja porque creo que soy el más guapo de todos los candidatos. En fin...”, comentó esbozando una ligera sonrisa.

Luis Miguel Llanos, candidato para la alcaldía de Lima por el partido Progresemos, se autodefinió como el "más guapo" de la segunda fecha del debate electoral para las ERM 2026.

Los 13 candidatos convocados para la segunda jornada fueron:

Elizabeth León Chinchay (Frente de la Esperanza 2021)

Mónica Yaya (Partido Aprista Peruano)

Yuri Castro (primer regidor, Perú Libre)

Rafael López Aliaga (primer regidor, Renovación Popular)

Juan Carlos Alvarado Mestanza (Alianza Electoral Venceremos)

Rubén Bonilla (Fuerza Ciudadana)

Luis Miguel Llanos (Progresemos)

Edgardo de Pomar Vizcarra (Partido Popular Cristiano)

Francis Allison (Avanza País)

Carlos Alberto Tejada Noriega (Acción Popular)

Santiago Abarca (Visión Perú)

Samuel Daza (Fuerza Popular)

Carlos Gallardo (Partido del Buen Gobierno)

Renovación Popular y Perú Libre no cuentan con candidato titular a alcalde en esta etapa del proceso y están representados por sus respectivos primeros regidores.

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