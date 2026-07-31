Julio Velarde cumple 20 años como presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)

Su continuidad ha sido vista por analistas, inversionistas y organismos internacionales como un símbolo de estabilidad en un periodo de constantes cambios políticos. Foto: composición Infobae Perú/Reuters

Guardar

Julio Velarde alcanzará en septiembre de 2026 un hecho sin precedentes recientes en la conducción económica del país: completar 20 años al frente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Desde que asumió la presidencia de la entidad el 7 de septiembre de 2006, ha permanecido en el cargo durante nueve administraciones presidenciales consecutivas y, tras ser ratificado por la presidenta Keiko Fujimori para un nuevo periodo de cinco años, continuará liderando la institución hasta el 2031.

Su permanencia ha sido considerada por analistas económicos, inversionistas y organismos internacionales como un factor de continuidad en medio de una etapa marcada por frecuentes cambios políticos. Mientras el país atravesó sucesivas crisis institucionales y una alta rotación de jefes de Estado, el banco emisor mantuvo una orientación técnica sostenida, preservando su autonomía y la estabilidad de la política monetaria.

PUBLICIDAD

Dos décadas marcadas por la estabilidad monetaria

Cuando Velarde asumió la conducción del BCRP, el Perú experimentaba un ciclo de fuerte expansión económica impulsado por el favorable contexto internacional de los minerales. En ese escenario, la prioridad consistió en evitar que el acelerado crecimiento generara presiones inflacionarias, consolidando el esquema de metas de inflación mediante el uso de la tasa de interés de referencia como principal herramienta de política monetaria.

La credibilidad alcanzada por la institución durante esos primeros años permitió que las expectativas inflacionarias permanecieran relativamente estables incluso en periodos de incertidumbre global. Esa confianza fortaleció el papel del banco central como uno de los principales referentes de estabilidad macroeconómica del país.

PUBLICIDAD

La respuesta frente a las grandes crisis internacionales

Uno de los primeros desafíos de gran magnitud apareció con la crisis financiera internacional de 2008 y 2009. Frente al deterioro de la economía mundial, el BCRP aplicó una combinación de reducción de la tasa de interés, mayor liquidez y flexibilización de encajes para asegurar el funcionamiento del sistema financiero y sostener la actividad económica.

Con la presencia de diversas autoridades, Julio Velarde expone sobre la fortaleza de la economía peruana, que ha logrado la inflación más baja de la región. Sin embargo, su discurso también es una llamada de atención sobre los efectos del Fenómeno El Niño, que ya impactan la producción nacional. | Municipalidad de Lima

Años después, el contexto cambió con el término del superciclo de los minerales, lo que obligó al banco emisor a adaptar gradualmente su política monetaria a un escenario de menor crecimiento. Paralelamente, impulsó medidas para reducir la dolarización financiera, promoviendo un mayor uso del sol y disminuyendo la vulnerabilidad de familias y empresas frente a las variaciones del tipo de cambio.

PUBLICIDAD

La pandemia y el regreso del control inflacionario

El episodio más complejo de estas dos décadas llegó en 2020 con la pandemia del COVID-19. Ante la fuerte contracción económica, el Banco Central redujo rápidamente la tasa de interés hasta mínimos históricos y desplegó mecanismos extraordinarios para garantizar liquidez al sistema financiero. Además, participó en el diseño operativo del programa Reactiva Perú, que facilitó el acceso a financiamiento para miles de empresas afectadas por la paralización de actividades.

Superada la emergencia sanitaria, la economía mundial enfrentó un fuerte repunte de la inflación debido a las interrupciones en las cadenas de suministro, el encarecimiento de alimentos y energía y, posteriormente, el impacto de la guerra entre Rusia y Ucrania. En respuesta, el BCRP inició un ciclo de incrementos de su tasa de referencia para contener las presiones inflacionarias, contribuyendo a que el aumento de precios retornara gradualmente hacia el rango meta conforme disminuían los choques externos.

PUBLICIDAD

Continuidad institucional en medio de la incertidumbre política

Durante buena parte de los últimos años, la política monetaria se desarrolló en un escenario caracterizado por cambios presidenciales, procesos de vacancia, conflictos entre poderes del Estado y protestas sociales. A pesar de ese entorno, el Banco Central mantuvo una conducción técnica relativamente constante, evitando que las decisiones sobre política monetaria quedaran condicionadas por la coyuntura política.

La gestión de Velarde también ha recibido reconocimiento fuera del país. Entre las distinciones obtenidas figuran los premios otorgados por la revista especializada The Banker, que lo nombró Banquero Central del Año en 2015 y Banquero Central de las Américas en 2020, además de otros reconocimientos de publicaciones financieras internacionales por el manejo de la economía peruana.

PUBLICIDAD

Tras la ratificación de Keiko Fujimori, Julio Velarde seguirá 5 años más en el cargo. Foto: REUTERS/Angela Ponce

Ratificación por cinco años más y nuevos desafíos

La decisión de Keiko Fujimori de mantener a Julio Velarde al frente del BCRP fue comunicada antes de asumir oficialmente la Presidencia. Según explicó la mandataria, la continuidad del economista busca preservar la estabilidad macroeconómica durante el inicio de su gestión. Tras una reunión entre ambos, Velarde aceptó permanecer un nuevo periodo de cinco años.

La ratificación fue bien recibida por distintos sectores económicos al despejar una de las principales interrogantes que existían tras el cambio de gobierno. Con esta nueva etapa, Velarde extenderá su gestión hasta el 2031 y enfrentará nuevos retos, entre ellos un entorno internacional más incierto, menores perspectivas de crecimiento, la transformación tecnológica del sistema financiero, la evolución de los medios de pago digitales y la necesidad de seguir preservando la autonomía del banco central, mantener la inflación dentro del rango objetivo y fortalecer la confianza en la moneda nacional.

PUBLICIDAD