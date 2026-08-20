EsSalud continúa bajo una conducción interina: ¿Por qué el gobierno mantiene al Seguro Social sin una presidencia firme?

La inestabilidad en EsSalud se profundizó en 2026 con cuatro jefaturas distintas y 11 presidentes ejecutivos en los últimos cinco años.

Guardar

Hace más de una semana que EsSalud funciona sin un presidente ejecutivo titular. En su lugar, el gobierno colocó a la viceministra de Trabajo, Hilda Sandoval Cornejo, como encargada de la Presidencia Ejecutiva, mientras —según el propio Ministerio de Trabajo— se desarrolla “un proceso de selección profesional” para elegir al titular definitivo.

Y es qjue EsSalud no atraviesa una mala racha cualquiera. En lo que va de 2026, la institución ya ha tenido cuatro conducciones distintas: Segundo Cecilio Acho Mego dejó la presidencia el 12 de marzo, ese mismo día asumió Luis Rosales Pereda, cuya gestión terminó el 10 de junio por pérdida de confianza, e inmediatamente lo reemplazó Jaime Moreno Eustaquio, cuya salida fue dispuesta en agosto.

PUBLICIDAD

Desde entonces, Sandoval ejerce el cargo de forma interina. El propio ministro de Trabajo, Juan Sheput, reconoció que la institución tuvo once presidentes ejecutivos en los últimos cinco años, una rotación que él mismo calificó como responsable de la parálisis del sector.

Mientras el Ejecutivo decide, los asegurados siguen esperando. El tiempo promedio entre solicitar una cita y recibir atención —el llamado diferimiento— llega a 23 días a nivel nacional, y en algunas regiones supera el mes; en Lima, la espera más alta se registra en Rehabilitación Pediátrica, con un promedio de 80 días.

A eso se suma un problema financiero de fondo: EsSalud maneja un presupuesto de 19,000 millones de soles y cerró 2025 con un déficit de 896 millones, cifras que todavía deben actualizarse con los estados financieros de este año. El propio Sheput ha sido el primero en admitir la gravedad del diagnóstico: calificó la situación heredada como “un desastre” y anunció una auditoría profunda, sin descartar una declaratoria de emergencia.

PUBLICIDAD

Las demoras en la atención de EsSalud llegan a 23 días para una cita a nivel nacional y en Lima Rehabilitación Pediátrica registra una espera promedio de 80 días.

Un cargo que no admite medio tiempo

Para el exministro de Salud, Óscar Ugarte, aquí está el punto que el gobierno parece no querer resolver: EsSalud no debe seguir siendo la ocupación secundaria de una funcionaria que ya tiene un despacho a tiempo completo en el Ministerio de Trabajo.

Explicó que Sandoval firma resoluciones, encarga gerencias, visita hospitales y al mismo tiempo debe atender la agenda laboral del país, que incluye temas tan sensibles como el eventual incremento de la remuneración mínima vital.

“La designación de la viceministra, que no tiene experiencia en el campo de salud, es un error. Ahí lo que se tiene que poner es gente que conozca y que enderece la institución”, manifestó para Infobae Perú.

PUBLICIDAD

La rotación en EsSalud incluyó las salidas de Segundo Cecilio Acho Mego, Luis Rosales Pereda y Jaime Moreno Eustaquio entre marzo y agosto.

Ninguna de las dos responsabilidades —conducir el sistema de salud de más de 12 millones de asegurados o reformular la política laboral nacional— es un cargo de tiempo parcial. Pretender que una sola persona sostenga ambas al mismo tiempo, “mientras se selecciona profesionalmente” a alguien, es una fórmula que ya ha demostrado no funcionar en las últimas semanas.

“[El nombramiento interino] retrasa la corrección de los problemas que viene arrastrando EsSalud. Hay que poner a alguien que conozca el sector lo antes posible”, remitió.

Según Ugarte, EsSalud no necesita una encargatura más, sino un presidente ejecutivo titular, con perfil técnico en salud pública o gestión hospitalaria, dedicado exclusivamente a la institución, y con el respaldo político suficiente para no ser removido a los pocos meses por pérdida de confianza.

PUBLICIDAD

EsSalud administra un presupuesto de 19.000 millones de soles y cerró 2025 con un déficit de 896 millones, según datos citados por el ministro Juan Sheput.

Por su parte, Rudecindo Vega, exministro de Trabajo, sostiene que EsSalud “ha pasado de estar manipulada políticamente a ser utilizada para la corrupción”. Afirma que es necesario frenar esta situación y corregirla con reformas drásticas.

Propone que la presidencia ejecutiva de EsSalud deje de ser designada directamente por el Gobierno. En su lugar, plantea que el presidente sea nombrado por el consejo directivo de la institución, el cual es tripartito (Estado, empresarios y trabajadores). De este modo, la presidencia podría recaer en cualquiera de los tres sectores y no únicamente en un representante estatal.

“Es una oportunidad para implementar este cambio estructural y comenzar una reingeniería institucional que permita mejorar el servicio”, dijo sobre un eventual relevo de Sandoval bajo estas directrices.

PUBLICIDAD

¿Quién es Hilda Sandoval?

Hilda Sandoval es contadora pública, fue ministra y viceministra de Vivienda, jefa de Riesgos en ProInversión, directora ejecutiva de Fonafe y ocupó posiciones de alta gestión en la ONP, pero no estuvo en EsSalud y no tiene experiencia en ese sector. Sandoval no ha estado en Essalud y no tiene experiencia en ese sector.

Por su parte, Martha Linares Barrantes ingresó el 12 de agosto de 2021, cuando fue designada gerenta general del Seguro Social, en la gestión del entonces presidente ejecutivo Mario Carhuapoma Yance (gobierno de Pedro Castillo). Renunció el viernes 1 de octubre de 2021, Con siete semanas en el cargo, no implementó ninguna reforma de gestión, proyectos de infraestructura o cambios estructurales.

PUBLICIDAD