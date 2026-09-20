Perú

MTPE evalúa nuevas normas para el empleo ante el avance de la inteligencia artificial y la automatización

La Comisión Sectorial realizó su primera sesión con representantes de trabajadores, empleadores y organismos especializados, quienes analizaron los principales desafíos que plantea la transformación tecnológica para el mercado laboral

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El avance de la inteligencia artificial, la automatización y la robotización empieza a plantear nuevos desafíos para las relaciones laborales en Perú. Frente a este escenario, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) puso en marcha una Comisión Sectorial que analiza cómo estas tecnologías están modificando los puestos de trabajo y las competencias que requiere el mercado.

La instancia también evalua si el actual marco normativo laboral necesita ajustes para responder a los cambios tecnológicos. El objetivo será reunir información sobre la manera en que las empresas incorporan estas herramientas y sus efectos sobre las funciones que cumplen los trabajadores.

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La primera sesión de la Comisión estuvo presidida por Jaime Reyes, jefe del Gabinete de Asesores del MTPE. Durante la reunión, la viceministra de Trabajo, Hilda Sandoval, señaló que se necesita información concreta y actualizada para tomar decisiones sobre las transformaciones que atraviesa el mercado laboral.

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo realizó la primera sesión de la Comisión Sectorial que analizará el impacto de la inteligencia artificial, la automatización y la robotización en el empleo privado. La reunión contó con representantes de trabajadores, empleadores y organismos especializados, quienes abordaron los cambios en los puestos de trabajo, las nuevas competencias y los desafíos para las relaciones laborales en Perú. Fuente: X / Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo

MTPE evaluará si las normas laborales deben actualizarse ante la IA

Uno de los puntos que abordará la Comisión será la aplicación de la legislación peruana sobre inteligencia artificial en el ámbito laboral. El análisis buscará determinar qué aspectos del marco existente podrían requerir modificaciones ante el uso creciente de nuevas tecnologías en los centros de trabajo.

Por ahora, el proceso se encuentra en una etapa de evaluación. La Comisión deberá estudiar los cambios que genera la incorporación de herramientas automatizadas antes de plantear eventuales medidas o propuestas normativas.

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Entre los aspectos que serán revisados figuran los efectos de estas tecnologías sobre las condiciones de trabajo, la organización de los procesos productivos y las decisiones que pueden afectar a los trabajadores. También se observará el eventual uso de sistemas automatizados en procesos relacionados con la actividad laboral.

Varias personas sentadas alrededor de una mesa con computadoras portátiles, micrófonos y una pantalla en una sala de reuniones
Integrantes de la Comisión Sectorial del Ministerio de Trabajo de Perú analizan el impacto de la inteligencia artificial y la automatización en el mercado laboral. (Foto: MTPE)

El análisis incluirá mecanismos de información, participación y consulta de los trabajadores o sus representantes cuando se produzcan procesos de transformación tecnológica. De acuerdo con el MTPE, este componente busca incorporar la perspectiva de quienes serán directamente afectados por estos cambios.

La Comisión también tendrá en cuenta posibles riesgos relacionados con derechos laborales, como la igualdad de oportunidades, la no discriminación y la dignidad de los trabajadores. El propósito declarado es que las decisiones sobre la transformación tecnológica consideren estos aspectos junto con las necesidades de productividad.

Comisión estudiará qué empleos y competencias están cambiando en Perú

Para conocer el alcance de estos cambios, la Comisión propuso elaborar un inventario oficial sobre la adopción de inteligencia artificial y otras tecnologías en los principales sectores productivos del país.

Este instrumento permitirá identificar qué soluciones tecnológicas utilizan las empresas, desde cuándo las implementan y en qué procesos. También buscará establecer qué efectos tienen sobre el empleo y sobre las funciones que desarrollan los trabajadores.

La información serviría como base para determinar qué competencias laborales comienzan a ser más demandadas y qué ocupaciones podrían experimentar transformaciones. El análisis contempla además procesos de capacitación, recalificación y reubicación laboral.

Juan Sheput, ministro de Trabajo de Perú
La inteligencia artificial amenaza los trabajos: el Gobierno se preparará para afrontarlos y evitar que la masa laboral sea afectada. - Crédito MTPE

Otro de los puntos planteados está relacionado con el sistema educativo. La Comisión revisará cómo las universidades y otras instituciones de formación están incorporando contenidos vinculados con inteligencia artificial, robótica y ciencia de datos en sus planes de estudio.

Durante la instalación de la Comisión, el ministro Juan Sheput planteó la necesidad de anticiparse a los cambios tecnológicos y fortalecer las capacidades de los trabajadores. Según el documento difundido por el MTPE, la instancia busca facilitar la transición hacia las ocupaciones que demande el mercado laboral.

Trabajadores, empresas y OIT participarán en el análisis

La discusión sobre el impacto de la tecnología en el empleo contará también con representantes de organizaciones sindicales y empresariales. En la primera sesión participaron la Central Unitaria de Trabajadores del Perú (CUT), la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), la Confiep y la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), entre otras instituciones.

La composición de la Comisión permitirá incorporar las posiciones de trabajadores y empleadores en el análisis de la transformación tecnológica del empleo. El MTPE plantea utilizar el diálogo social como parte del proceso para formular futuras propuestas.

Un grupo de personas posa tras una mesa de reuniones en una sala con un panel del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo de Perú
Integrantes de la Comisión Sectorial del Ministerio de Trabajo de Perú posan en la sesión de instalación sobre el impacto de la inteligencia artificial en el empleo. (Foto: MTPE)

Otro eje será la situación de las regiones. La viceministra Hilda Sandoval advirtió sobre la necesidad de evitar que el desarrollo tecnológico amplíe las diferencias existentes entre Lima y otras partes del país. “No podemos seguir ampliando la brecha que ya existe, en muchos aspectos, entre Lima y el resto del país”, afirmó durante la sesión.

La Comisión también recibió la participación de Tulio Cravo, representante de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), quien destacó que los cambios tecnológicos representan un desafío para distintos países. Su intervención estuvo orientada a la necesidad de desarrollar estrategias frente a las nuevas condiciones del mundo laboral.

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