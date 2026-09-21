¿Una OPDE peruana? Minedu propone una Oficina de Protección que evaluará la expulsión de alumnos por faltas graves

Ministro de Educación propone crear una oficina de protección que evaluará la expulsión de alumnos que comentan faltas graves. (Foto composición: Infobae Perú/Minedu/Difusión) (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Ministerio de Educación (Minedu) propondrá la creación de la Oficina de Protección de la Comunidad Educativa (OPCE), una instancia que busca realizar seguimiento a los casos de violencia escolar y verificar que las medidas adoptadas por los colegios permitan resolver efectivamente las situaciones denunciadas. La iniciativa fue anunciada por el ministro de Educación, José Antonio Chang, tras lo ocurrido en el Liceo Naval Almirante Guise.

En entrevista con El Comercio, el titular del Minedu también adelantó que su sector revisará la normativa educativa para permitir que los colegios expulsen a estudiantes que comentan faltas graves. La propuesta contempla que el ministerio revise cada caso en un plazo de 48 horas y determine si corresponde el retorno del alumno a la institución educativa o su separación definitiva.

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Solo seis adolescente fueron trasladados al juzgado de familia, mientras que cuatro de sus compañeros fueron liberados en la comisaría. (Foto: Poder Judicial)

Oficina de Protección de la Comunidad Educativa (OPCE)

José Antonio Chang explicó que el sistema actual de registro de casos de violencia escolar se concentra en describir el estado de los expedientes, pero no garantiza un seguimiento que permita verificar si los problemas fueron resueltos ni si las personas afectadas recibieron atención.

“A esto le falta seguimiento. Si en una institución educativa encuentro cinco o seis casos de violencia en un año, mando a un grupo de tutores o de inspectores a ver qué está pasando y actuar. Pero eso no ha ocurrido”, declaró el titular del Minedu para el citado medio.

Según Chang, la nueva Oficina de Protección de la Comunidad Educativa tendría como objetivo fortalecer la respuesta frente a las denuncias y evitar que un expediente sea considerado atendido únicamente porque completó las etapas administrativas de un protocolo. La propuesta busca que el Minedu compruebe si las medidas adoptadas resolvieron el problema y si existe atención para los afectados.

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El Ministerio de Educación alista un protocolo que permitirá la expulsión de alumnos por faltas graves en los colegios. (MINEDU)

Expulsión por faltas graves

El ministro de Educación anunció que su sector revisará y modificará las normas que actualmente impiden a las instituciones educativas expulsar a estudiantes que incurran en faltas graves de conducta. La iniciativa plantea devolver a los directores la facultad de separar temporalmente a los alumnos mientras se revisa cada caso.

“Debemos devolver esa atribución a las escuelas. Que los padres o el niño afectado tengan una instancia en el Ministerio de Educación para revisar su caso, está bien. Pero en tanto se tome esa decisión, el niño tiene que salir de la escuela y el ministerio tendrá 48 horas para revisar esa decisión y determinar separarlo definitivamente o regresarlo a la escuela”, afirmó el ministro de Educación.

La propuesta contempla que los directores puedan disponer la separación inmediata de un estudiante involucrado en una falta grave. Durante la revisión del caso, el Minedu evaluaría si corresponde que el alumno retorne a la institución educativa o sea separado de manera definitiva. La Oficina de Protección de la Comunidad Educativa sería la instancia encargada de revisar estas situaciones de forma expeditiva.

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José Antonio Chang, ministra de Educación.

Escuela pública capacitará directores

Además de las medidas relacionadas con la violencia y la disciplina escolar, el ministro Chang anunció que el Minedu prepara la creación de una escuela pública de formación de directores. El proyecto contempla un año de estudios para los docentes que aspiren a asumir responsabilidades de dirección en las instituciones educativas.

El titular del sector explicó que la iniciativa busca fortalecer las capacidades de liderazgo y gestión de los futuros directores. “Si bien ya tienen una formación académica, lo que no tienen es una formación de liderazgo, de gestión, y yo necesito líderes que inspiren a los muchachos, que le den propósito a la escuela”, señaló para el citado medio.

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Minedu fortalecerá liderazgo escolar

De acuerdo con lo expuesto por el ministro, la formación de directores también pretende preparar a los responsables de las instituciones educativas para gestionar la relación con docentes, estudiantes y padres de familia. El ministro sostuvo que los directores deben comprender la responsabilidad que implica conducir una comunidad educativa y ejercer su autoridad.

El proyecto de la escuela pública de formación de directores debería estar listo a fin de año, según el anuncio del titular del Minedu. Chang indicó que la propuesta toma como referencia experiencias de países como Singapur, Finlandia y Gran Bretaña, donde existen instituciones de formación para quienes asumen funciones directivas.

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