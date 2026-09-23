Un plato de pollo con almendras y semillas de sésamo se presenta junto a un cuenco de arroz blanco, salsa de soja y almendras enteras sobre una mesa de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Organizar las comidas de la semana puede parecer complicado cuando tienes poco tiempo para cocinar. Sin embargo, con recetas sencillas y algunos ingredientes básicos puedes preparar comidas fáciles para toda la semana sin pasar horas en la cocina.

En esta lista encontrarás 5 recetas fáciles para cocinar durante la semana, pensadas para preparar en casa con ingredientes accesibles y procedimientos sencillos. Algunas también pueden prepararse con anticipación y conservarse adecuadamente para ahorrar tiempo durante los días de mayor actividad.

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Las recetas incluyen opciones con pollo, carne, arroz, pasta y verduras, por lo que puedes variar el menú durante la semana.

Menú de 5 recetas para la semana

1. Pollo al sillao con arroz y verduras

El pollo al sillao es una de las alternativas más prácticas para preparar durante la semana. Se cocina rápidamente y combina muy bien con arroz blanco y verduras salteadas.

Ingredientes

500 g de pollo en trozos

4 cucharadas de sillao o salsa de soja

1 cebolla roja

1 pimiento

2 dientes de ajo

1 cucharadita de kion rallado

1 cucharada de aceite vegetal

½ taza de agua

Pimienta al gusto

½ cucharadita de azúcar, opcional

Cebolla china al gusto

Para acompañar

Arroz blanco cocido

Brócoli

Zanahoria

Vainitas

Preparación

Corta el pollo en trozos medianos. Sazona con pimienta y una parte del sillao. Calienta el aceite en una sartén grande. Agrega el pollo y cocina hasta que esté dorado. Incorpora el ajo, kion y cebolla. Añade el pimiento y las verduras. Agrega el resto del sillao y el agua. Cocina durante unos minutos hasta que el pollo esté completamente cocido y la salsa se reduzca ligeramente. Añade cebolla china picada. Sirve caliente acompañado de arroz blanco.

Consejo

Puedes preparar una cantidad mayor de pollo y utilizarlo al día siguiente para preparar un arroz chaufa, wraps o un sándwich.

2. Guiso de pollo con papa

El guiso de pollo es una receta casera, económica y fácil de preparar. La combinación de pollo, papa y un aderezo de cebolla y ajíes produce una salsa sabrosa que queda muy bien con arroz blanco.

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Ingredientes

600 g de pollo

4 papas

1 cebolla roja

2 dientes de ajo

2 cucharadas de ají panca

1 cucharada de ají amarillo

1 tomate

1 cucharada de pasta de tomate

2 tazas de agua o caldo

1 cucharada de aceite

½ cucharadita de comino

Sal al gusto

Pimienta al gusto

Perejil al gusto

Preparación

Corta el pollo en trozos. Calienta el aceite en una olla. Dora ligeramente el pollo y retíralo. En la misma olla prepara un aderezo con cebolla, ajo, ají panca y ají amarillo. Añade el tomate y la pasta de tomate. Agrega comino, pimienta y sal. Regresa el pollo a la olla. Añade el caldo o agua. Incorpora las papas cortadas en trozos. Cocina a fuego medio hasta que el pollo y las papas estén completamente cocidos. Rectifica la sazón. Termina con perejil picado.

Para servir

Sirve el guiso de pollo con arroz blanco y, si deseas, una ensalada fresca.

Consejo

El guiso puede prepararse con anticipación y refrigerarse en recipientes individuales para facilitar la organización de las comidas.

3. Tallarines verdes con pollo

Los tallarines verdes son una alternativa rápida y contundente para un almuerzo entre semana. La salsa preparada con albahaca, espinaca y queso proporciona un sabor característico y combina muy bien con pollo a la plancha.

Ingredientes

400 g de tallarines

1 taza de hojas de albahaca

1 taza de espinaca

100 g de queso fresco

½ taza de leche evaporada

¼ de taza de queso parmesano

1 diente de ajo

2 cucharadas de aceite

Sal al gusto

Pimienta al gusto

Para el pollo

500 g de pechuga de pollo

Sal al gusto

Pimienta al gusto

1 cucharadita de ajo molido

1 cucharada de aceite

Preparación

Cocina los tallarines en abundante agua con sal. Escúrrelos cuando estén al dente. Coloca la albahaca, espinaca, queso fresco, leche, parmesano, ajo y aceite en una licuadora. Procesa hasta obtener una salsa homogénea. Calienta la salsa a fuego bajo. Incorpora los tallarines y mezcla. Sazona las pechugas de pollo. Cocina el pollo en una sartén hasta que esté completamente cocido. Corta el pollo en filetes o tiras. Sirve los tallarines verdes acompañados de pollo.

Consejo

Puedes preparar la salsa verde con anticipación y conservarla refrigerada para reducir el tiempo de preparación durante la semana.

4. Arroz chaufa de pollo

El arroz chaufa de pollo es una excelente receta para aprovechar arroz cocido que haya quedado de otra comida. Además, puedes incorporar diferentes verduras y preparar todo en una sola sartén.

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Ingredientes

3 tazas de arroz blanco cocido

300 g de pollo

2 huevos

1 cebolla china

½ pimiento

2 cucharadas de sillao

1 cucharadita de aceite de ajonjolí, opcional

1 cucharadita de kion rallado

1 diente de ajo

2 cucharadas de aceite vegetal

Sal al gusto

Pimienta al gusto

Preparación

Corta el pollo en pequeños cubos. Calienta una sartén grande o wok. Agrega un poco de aceite y cocina el pollo. Retira el pollo y reserva. Añade los huevos previamente batidos y prepara una tortilla. Corta la tortilla en pequeños trozos. Agrega un poco más de aceite. Incorpora el ajo, kion y pimiento. Añade el arroz cocido. Agrega el sillao y mezcla a fuego alto. Incorpora el pollo y el huevo. Añade cebolla china. Agrega aceite de ajonjolí si deseas. Mezcla durante unos minutos y sirve caliente.

Consejo

Para preparar un buen chaufa, es recomendable utilizar arroz cocido y frío. Esto ayuda a que los granos permanezcan separados durante la preparación.

5. Lentejas guisadas con arroz

Las lentejas guisadas son una opción económica, nutritiva y fácil de incorporar al menú semanal. Puedes acompañarlas con arroz y una ensalada para conseguir un almuerzo completo.

Ingredientes

2 tazas de lentejas

1 cebolla roja

2 dientes de ajo

1 tomate

1 cucharada de ají panca

1 cucharadita de ají amarillo

1 zanahoria

1 papa

2 cucharadas de aceite

1 cucharadita de comino

Sal al gusto

Pimienta al gusto

Agua necesaria

Preparación

Lava las lentejas y retira cualquier impureza. Colócalas en una olla con agua. Cocina hasta que comiencen a ablandarse. Mientras tanto, prepara un aderezo con aceite, cebolla, ajo, ají panca y ají amarillo. Añade el tomate picado. Agrega comino, sal y pimienta. Incorpora el aderezo a las lentejas. Añade la zanahoria y la papa cortadas en pequeños trozos. Cocina hasta que las lentejas y verduras estén suaves. Rectifica la sazón. Sirve acompañado de arroz blanco.

Consejo

Puedes preparar una olla grande y dividir las lentejas en porciones. De esta manera tendrás varias comidas listas para la semana.

Lista de compras para preparar las 5 recetas

Si quieres organizar las comidas de la semana, puedes comprar los ingredientes principales de una sola vez.

Carnes y proteínas

Pollo

Huevos

Queso fresco

Queso parmesano

Verduras y hierbas

Cebolla roja

Cebolla china

Ajo

Kion

Tomate

Pimiento

Zanahoria

Papa

Espinaca

Albahaca

Perejil

Cereales y menestras

Arroz

Tallarines

Lentejas

Otros ingredientes

Sillao

Ají panca

Ají amarillo

Leche evaporada

Aceite vegetal

Aceite de ajonjolí

Pasta de tomate

Comino

Pimienta

Sal

¿Cómo organizar las comidas de la semana?

Una buena estrategia es realizar parte de la preparación con anticipación.

1. Cocina una cantidad suficiente de arroz

Puedes preparar arroz para varios platos y conservarlo correctamente refrigerado. El arroz frío también es especialmente útil para preparar arroz chaufa.

2. Lava y corta las verduras

Deja listas algunas verduras como zanahoria, cebolla, pimiento y brócoli para reducir el tiempo de preparación.

3. Cocina algunas proteínas

Puedes cocinar pollo y dividirlo en porciones para utilizarlo en diferentes recetas.

4. Prepara aderezos

Un aderezo básico de cebolla, ajo y ajíes puede servir como base para diferentes guisos.

5. Divide las comidas en porciones

Utiliza recipientes individuales para organizar las comidas y facilitar su consumo durante la semana.

¿Se pueden preparar estas recetas con anticipación?

Sí, varias de estas preparaciones pueden elaborarse con anticipación. Sin embargo, los alimentos perecederos deben mantenerse refrigerados y almacenarse correctamente.

Para conservar mejor la textura, algunos componentes pueden prepararse por separado. Por ejemplo, puedes guardar el arroz separado del guiso o mantener la salsa de los tallarines aparte hasta el momento de servir.

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Consejos para cocinar durante la semana

Planifica el menú

Elegir las recetas antes de comenzar la semana evita compras innecesarias y facilita la organización.

Aprovecha los ingredientes

Un mismo ingrediente puede utilizarse en diferentes preparaciones. Por ejemplo, el pollo puede servir para un guiso, un chaufa o una ensalada.

Cocina por cantidades

Preparar varias porciones de una misma comida puede ahorrar tiempo durante los días laborales.

No prepares todo con demasiada anticipación

Algunas preparaciones conservan mejor su sabor y textura cuando se cocinan cerca del momento de consumirlas.

Utiliza recipientes adecuados

Los recipientes herméticos ayudan a conservar los alimentos correctamente en el refrigerador.

Menú fácil para cinco días

Con estas cinco recetas puedes organizar un menú sencillo:

Lunes: pollo al sillao con arroz y verduras.

Martes: guiso de pollo con papa y arroz blanco.

Miércoles: tallarines verdes con pollo.

Jueves: arroz chaufa de pollo.

Viernes: lentejas guisadas con arroz y ensalada.

Puedes cambiar el orden según tus preferencias y aprovechar los ingredientes sobrantes de cada preparación.

Preguntas frecuentes

¿Qué puedo cocinar durante la semana?

Puedes preparar platos sencillos como pollo al sillao, guisos de pollo, tallarines verdes, arroz chaufa y lentejas. Son recetas versátiles que pueden adaptarse a diferentes ingredientes.

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¿Qué comida es fácil de preparar para varios días?

Los guisos, menestras y algunas preparaciones con arroz son prácticas porque pueden prepararse en varias porciones y conservarse adecuadamente.

¿Qué puedo cocinar si tengo poco tiempo?

El arroz chaufa, pollo al sillao y tallarines son alternativas rápidas porque requieren pocos pasos y pueden prepararse en aproximadamente 30 a 40 minutos.

¿Cómo ahorrar tiempo cocinando durante la semana?

Planifica el menú, prepara una lista de compras, lava y corta algunas verduras con anticipación y cocina determinados ingredientes en cantidades mayores.

¿Puedo congelar estas comidas?

Algunas preparaciones pueden congelarse, aunque la textura puede cambiar dependiendo del plato. Los guisos y lentejas suelen adaptarse mejor a la congelación que las preparaciones con ingredientes frescos.

¿Cómo organizar cinco comidas para la semana?

Una opción sencilla es elegir una receta diferente para cada día y preparar con anticipación algunos ingredientes comunes como arroz, verduras y pollo.

Cocinar durante la semana puede ser más sencillo

Preparar las comidas de la semana no tiene por qué convertirse en una tarea complicada. Con una planificación básica y recetas sencillas puedes reducir el tiempo que pasas en la cocina y evitar decidir todos los días qué preparar.

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Estas 5 recetas fáciles para cocinar durante la semana permiten variar el menú utilizando ingredientes comunes como pollo, arroz, papa, pasta, verduras y lentejas.

La clave está en organizar las compras, aprovechar los ingredientes y preparar algunas partes de las comidas con anticipación. De esta manera puedes tener opciones caseras listas para varios días sin necesidad de cocinar desde cero cada día.