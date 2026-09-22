Perú

Luego del alza del sueldo mínimo, las siguientes serían ‘automáticas’: CNT ‘cocina’ el mecanismo

No solo habrá aumento del sueldo mínimo, sino que el MTPE ha confirmado que el Consejo Nacional de Trabajo ya discute el ‘mecanismo’ del alza de la RMV, cuya fórmula tomaría la “productividad y contexto”

sesión del Consejo Nacional de Trabajo
En la segunda sesión del Consejo Nacional de Trabajo se ha puesto el enfoque en el 'mecanismo' para el alza de la RMV automática. - Crédito MTPE
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Aumento del sueldo mínimo es inminente. A su regreso de Estados Unidos, Keiko Fujimori aprobará el alza de la remuneración mínima vital a S/1.230, la cual aplicaría para octubre o noviembre, según calcula el ministro de Trabajo, Juan Sheput.

Dado que hubo acuerdo suficiente para que se aplicara la medida, Sheput señaló que ya el anuncio queda en manos de la presidenta. Sin embargo, en el Consejo Nacional de Trabajo se ‘cocina’ una medida alterna.

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Se trata del olvidado mecanismo del alza automática del sueldo mínimo, el cual se aprobó en el Consejo Nacional de Trabajo en 2007, pero que nunca se acordó ni se aplicó. Ahora el MTPE lo ‘rescata’ para que los siguientes aumentos de la RMV se hagan en base a “la productividad y el contexto”.

Keiko Fujimori
Keiko Fujimori está en Estados Unidos, pero a su regreso aprobaría la primera alza del sueldo mínimo. - Crédito Difusión

Finalmente, el mecanismo del alza de la RMV

“Lo que hemos visto hoy en el CNT, es el diseño de una fórmula de la remuneración mínima vital. Para que en el futuro no tengamos posibilidades... por ahí surge algún tipo de expresión populista, de parte de un futuro gobierno”, señaló Juan Sheput.

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A lo que se refiere el ministro de Trabajo es a la olvidada aplicación del mecanismo para el alza del sueldo mínimo cada año, esa herramienta que permite que este monto se ajuste con respecto a la inflación y otros factores cada año. Pero en este caso, Sheput reveló que se trataría de un mecanismo que considerará la productividad.

“El Perú, como otros países en el mundo, gozaría de fórmula que estuviera alejada de ese tipo de condicionamientos, y se basaría en una formula matemática que, incorporando criterios de productividad y contexto, pueda definir cada cierto tiempo, a cuánto tiene que aumentar la RMV”, aclaró el ministro.

Juan Sheput
Juan Sheput, ministro de Trabajo, reconfirmó que este semestre se aplicará el primer tramo del alza de la RMV. - Crédito Presidencia

Asimismo, señaló que la iniciativa data del 2007 y no ha prosperado, pero que desde el Gobierno se ha decidido impulsarla.

RMV sube a S/1.230 este año

De esta manera, este año la remuneración mínima vital subirá en su primer tramo, de S/100 más. Para el siguiente se daría el siguiente, dentro del primer semestre del 2027.

Para más claridad, así se darían ambos tramos:

  • Para octubre-noviembre de 2026 ya se aplicaría el alza de S/100 a la RMV, dejándola en S/1.230. Es decir, los sueldos del trabajo realizado en ese mes, que se cobran cada quincena y/o a fin de mes, ya contemplarían el aumento, en caso el trabajador gane el monto anterior de S/1.130 (también los que ganen hasta menos de S/1.230, se aplicará el aumento hasta este monto).
  • Para el primer semestre de 2027 (alrededor de abril), se daría la segunda alza de S/70. Para los sueldos de abril, se había calculado antes desde el Gobierno, se percibiría una RMV de S/1.300.
El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, detalla el plan del gobierno para incrementar la remuneración mínima vital. Explica que el aumento se realizará en dos etapas y discute la entrega de un bono único para las MYPES con el fin de mitigar el impacto inicial. - Canal N

Así, se calcula que, a su regreso de Estados Unidos, Keiko Fujimori aprobará el alza de la remuneración mínima vital. La presidenta estará hasta el viernes 25 de septiembre en Nueva York, a donde asistió para participar de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU).

Como se sabe, este es el aumento más alto de la RMV de los últimos años, siendo de alrededor de 15% del monto vigente actual de S/1.130.

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