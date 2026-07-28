Remuneración mínima vital aumentó en 38,78% desde gobierno de PPK y en 217,07% desde el 2000

Durante su intervención ante el Congreso, la presidenta ratificó que la remuneración mínima vital se fijará en S/ 1.300 y señaló que la medida incluirá un respaldo temporal dirigido a las micro y pequeñas empresas. Foto: difusión

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La presidenta Keiko Fujimori anunció, durante su primer Mensaje a la Nación tras asumir el cargo para el periodo 2026-2031, que la remuneración mínima vital (RMV) se elevará de S/ 1.130 a S/ 1.300. Aunque aún no se ha precisado la fecha de entrada en vigencia, la medida representa un incremento de S/ 170, equivalente a 15,04% respecto al salario mínimo actual.

Con este ajuste, el sueldo mínimo acumulará un incremento de 38,78% desde marzo de 2018, cuando durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski pasó a S/ 930, y un avance de 217,07% frente a los S/ 410 fijados en marzo del 2000, tras el primer aumento aplicado ese año. El anuncio también incluye un bono compensatorio por única vez dirigido a las micro y pequeñas empresas (mypes).

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Anuncio del nuevo sueldo mínimo

A través de su discurso ante el Congreso, la mandataria confirmó que el salario mínimo será de S/ 1.300 y explicó que el incremento estará acompañado por un apoyo temporal para las empresas de menor tamaño.

En una solemne ceremonia en el Congreso de la República, Keiko Fujimori ofrece su primer Mensaje a la Nación como Presidenta del Perú, en el marco de las Fiestas Patrias. En su discurso, saluda a las altas autoridades nacionales e internacionales presentes.

“Para mejorar los ingresos de los trabajadores, elevaremos la remuneración mínima vital a S/1.300. Este incremento estará acompañado de un bono compensatorio por única vez para las micro y pequeñas empresas, con el fin de que las ayude a incorporar trabajadores a la formalidad y afrontar responsablemente el mayor costo laboral. Queremos mejores salarios, pero también empresas sostenibles y más empleos formales”, anunció.

Bono para las mypes y formalización

Keiko Fujimori planteó que el aumento de la remuneración mínima vital estará acompañado por un bono extraordinario destinado a las mypes, con el objetivo de reducir el impacto que tendrá el mayor costo laboral sobre este segmento empresarial.

La presidenta sostuvo que este apoyo se entregará por única vez y buscará facilitar la incorporación de trabajadores a la formalidad, además de contribuir a que las empresas puedan asumir el incremento salarial sin afectar su sostenibilidad. El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, ya había adelantado que el Gobierno evaluaba un ajuste del sueldo mínimo.

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El mayor costo laboral podría impulsar la informalidad, especialmente en las mypes, que tienen menor capacidad para asumir el aumento de la remuneración y sus beneficios laborales. Foto: composición Infobae Perú/Reuters

Así evolucionó la remuneración mínima vital desde el 2000

El primer incremento de la RMV en este siglo se produjo en marzo del 2000, cuando pasó de S/ 345 a S/ 410 durante el gobierno de Alberto Fujimori, en un contexto marcado por el proceso electoral y la pérdida del poder adquisitivo tras la recesión de finales de los años noventa.

Posteriormente, Alejandro Toledo elevó el salario mínimo de S/ 410 a S/ 460 en 2003 y de S/ 460 a S/ 500 en 2006. Más adelante, durante la administración de Alan García, la remuneración mínima vital subió primero de S/ 500 a S/ 550 entre 2007 y 2008, y luego de S/ 550 a S/ 600 entre 2010 y 2011, ambos incrementos aplicados en dos tramos.

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Los aumentos en los últimos gobiernos

Durante el gobierno de Ollanta Humala, el sueldo mínimo pasó de S/ 600 a S/ 750 entre 2011 y 2012, como parte de una promesa de campaña, y posteriormente se elevó a S/ 850 en mayo de 2016, luego de casi cuatro años sin modificaciones.

En un escenario de celebración por Fiestas Patrias, la presidenta Keiko Fujimori camina hacia el Palacio de Gobierno rodeada de una gran comitiva y personal de seguridad, mientras es aclamada por la multitud. | Canal N

Más adelante, Pedro Pablo Kuczynski aprobó el aumento de S/ 850 a S/ 930 en marzo de 2018, un día antes de presentar su renuncia. En 2022, Pedro Castillo elevó la RMV a S/ 1.025 en medio de la alta inflación global. Posteriormente, Dina Boluarte dispuso el incremento a S/ 1.130 desde enero de 2025 y, ahora, el gobierno de Keiko Fujimori anunció que el salario mínimo llegará a S/ 1.300.

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CGTP pidió un aumento mayor

Antes del mensaje a la Nación, la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) había solicitado que el Gobierno anunciara un incremento de la remuneración mínima vital y de las pensiones como parte de las primeras medidas de la nueva gestión.

“La clase trabajadora demanda al Gobierno decretar el aumento de la Remuneración Mínima Vital (RMV) frente al alza del costo de vida y la inflación. El mensaje de la nación debe anunciar un aumento de la RMV y las pensiones, haciendo justicia a quienes construyen el país”, señaló la organización.

Gremios de trabajadores habían pedido un incremento más fuerte de la RMV. Foto: REUTERS/Angela Ponce

No obstante, la central sindical mantiene su posición de que el sueldo mínimo debería equipararse al valor de la canasta básica familiar, que según datos del INEI correspondientes a 2025 asciende a S/ 1.848 para un hogar de cuatro personas.