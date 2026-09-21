Perú

Ballenas en el norte: Piura en la recta final para restringir el número de embarcaciones por avistamiento, ¿desde cuándo?

Las nuevas reglas del Gobierno peruano prohíben dirigir una embarcación hacia madres con crías y obligan a retirarse hasta al menos 300 metros si el encuentro con cetáceos ocurre de forma imprevista

La norma alcanza a las embarcaciones turísticas que operan en zonas de avistamiento de cetáceos de Los Órganos y Canoas de Punta Sal.
La norma alcanza a las embarcaciones turísticas que operan en zonas de avistamiento de cetáceos de Los Órganos y Canoas de Punta Sal.
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Las embarcaciones que llevan turistas a observar ballenas en el norte peruano se acercan a un nuevo escenario regulatorio. Piura se encuentra en el periodo final de adecuación para aplicar controles, fiscalizaciones y sanciones al transporte turístico acuático, una actividad que concentra salidas hacia zonas de avistamiento de cetáceos en localidades como Los Órganos y Canoas de Punta Sal.

La Ordenanza Regional n.º 545-2026/GRP-CR, publicada el 31 de mayo, aprobó el reglamento que regula los procedimientos de fiscalización y sanción para este tipo de transporte en la región. La norma otorgó a la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Piura competencias para supervisar a los operadores y aplicar las medidas previstas en una tabla de infracciones y sanciones.

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El reglamento estableció un periodo de adecuación de 180 días calendario, contado desde el 1 de junio. En septiembre, ese plazo sigue vigente y las autoridades tienen poco más de dos meses para culminar la difusión de las obligaciones, brindar asistencia técnica a los operadores y preparar la ejecución de las fiscalizaciones.

Para quienes planean una salida de avistamiento, los cambios apuntan a que el servicio se preste con embarcaciones autorizadas, seguros vigentes, implementos de seguridad y respeto de la capacidad máxima de pasajeros. La normativa regional busca ordenar una actividad turística que creció en la costa norte y que requiere coordinación entre operadores, guías, capitanes y entidades públicas.

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Las distancias y los límites durante el encuentro con cetáceos

El avistamiento de ballenas implica decisiones que se toman en el mar. La proximidad de una embarcación, el número de naves alrededor de un mismo grupo y la presencia de madres con crías pueden alterar el desplazamiento de los animales.

Entre las pautas difundidas para las operaciones de observación figura un límite de tres embarcaciones por avistamiento. Las naves deben aproximarse por los costados y conservar una distancia mínima de 100 metros respecto de los cetáceos.

Avistamiento de una ballena azul en Punta Sal
Piura entró en la etapa final para aplicar la Ordenanza Regional n.º 545-2026/GRP-CR sobre transporte turístico acuático en el avistamiento de ballenas.

Las recomendaciones también establecen que no se debe dirigir una embarcación de forma deliberada hacia madres con crías o grupos donde haya crías. Si el encuentro ocurre de manera imprevista, el operador debe retirarse de forma gradual hasta alcanzar, como mínimo, los 300 metros de distancia.

Ese mismo margen se aplica a las embarcaciones que utilizan dos motores con una potencia superior a 100 HP. Las reglas buscan reducir las perturbaciones sobre la fauna y evitar maniobras que puedan poner en riesgo tanto a los animales como a los pasajeros.

El cumplimiento de estas disposiciones dependerá, en buena medida, de la conducta de quienes dirigen las naves y de la información que reciben los visitantes antes de salir al mar. Un turista que pide acercarse más para tomar una fotografía puede presionar una decisión que contradiga los protocolos de seguridad y conservación.

Los operadores deberán prepararse antes de que venza el plazo

La ordenanza no se limita a regular el comportamiento de las embarcaciones durante el avistamiento. También incorpora mecanismos de fiscalización para el transporte turístico acuático en toda la región de Piura, con responsabilidades para las empresas y los prestadores del servicio.

La Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones será la entidad encargada de determinar si se cometieron infracciones administrativas y, de corresponder, imponer sanciones. La aplicación plena del reglamento llegará al finalizar el periodo de adecuación establecido por la norma, hacia fines de noviembre.

Operadores turísticos, capitanes y guías revisaron en septiembre, en Los Órganos y Canoas de Punta Sal, los protocolos para la temporada de avistamiento de cetáceos.
Operadores turísticos, capitanes y guías revisaron en septiembre, en Los Órganos y Canoas de Punta Sal, los protocolos para la temporada de avistamiento de cetáceos.

El proceso abre interrogantes para el sector turístico: cuántas embarcaciones cuentan con los permisos requeridos, cómo se realizarán los controles en el mar y qué medidas tomarán las autoridades frente a operadores que incumplan las reglas.

La preparación de los operadores fue parte del taller “Turismo azul en acción: lecciones aprendidas y preparación de una temporada de avistamiento de cetáceos”, realizado entre el 15 y el 17 de septiembre en Los Órganos, Piura, y Canoas de Punta Sal, Tumbes.

La actividad reunió a operadores turísticos, capitanes y guías para revisar situaciones habituales durante una travesía: la presencia de otras naves, la insistencia de pasajeros por acercarse a los animales y la necesidad de retirarse a tiempo. Save the Blue Five, WWF Perú, Proyecto Cetáceos Perú, autoridades regionales y el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado participaron en la iniciativa.

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