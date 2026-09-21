¿Adiós al dinero en sobre? Las empresas en Perú pueden ahorrar hasta 50% al elegir cómo reciben pagos de sus clientes

El modelo tradicional de tarjetas puede demorar entre 3 y 5 días hábiles la liquidación de fondos después de la transacción.

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Las empresas en Perú podrían estar utilizando rieles de pago que, aunque parecen convenientes por su comisión, generan costos adicionales por los plazos de liquidación, la intervención de varios actores y las tareas administrativas posteriores.

La elección del mecanismo para recibir una venta puede afectar la liquidez, el capital de trabajo y la velocidad con la que un negocio paga a sus proveedores.

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De acuerdo con un reciente análisis de LigoPay, una empresa puede ahorrar hasta 50% en el costo de cobro si elige el riel de pago según su modelo de negocio, el volumen de sus operaciones y sus necesidades de disponibilidad de fondos.

¿El cobro inmediato cambia el ritmo de las operaciones?

LigoPay calcula que los pagos inmediatos pueden reducir hasta 30% el periodo medio de pago a proveedores. Pero antes hay que entender que el costo de una operación no termina cuando se aprueba una transacción.

Después intervienen procesos de validación, procesamiento, liquidación y conciliación. Cada uno puede demandar tiempo, recursos y seguimiento del área financiera, incluso cuando el cobro ya fue realizado frente al cliente.

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LigoPay estima que una mayor liquidez puede reducir hasta 30% el período medio de pago a proveedores.

La comisión suele ser el principal factor de comparación entre las empresas. Sin embargo, el tiempo que pasa hasta que el dinero llega a la cuenta también tiene incidencia en la operación.

Una venta cobrada hoy, pero acreditada varios días después, limita la posibilidad de usar esos recursos para cubrir compromisos inmediatos, explica la firma.

“Cuando una empresa evalúa sus medios de pago, no debería tener en cuenta solamente cuánto paga por cada transacción. También tiene que considerar qué ocurre con esa operación después; cuántos participantes intervienen, cómo se procesa, cuándo se liquidan los fondos y cómo se concilia. Todos estos factores forman parte del costo real de cobrar”, afirmó Sergio Giannotti, director comercial de LigoPay.

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El plazo de liquidación puede modificar el costo de una venta

En los modelos tradicionales de adquirencia, el abono de una venta puede concretarse entre 3 y 5 días hábiles después de la transacción. Durante ese lapso, la empresa ya concretó la operación comercial, pero todavía no dispone del dinero en su cuenta para utilizarlo.

Los pagos de cuenta a cuenta ofrecen otra alternativa. En estos casos, los fondos pueden acreditarse de manera inmediata, lo cual permite que el negocio tenga acceso a los recursos el mismo día de la venta.

Los pagos de cuenta a cuenta permiten recibir el dinero de forma inmediata y mejorar el capital de trabajo de las empresas.

La diferencia entre cobrar y poder usar el dinero puede determinar la capacidad de una empresa para atender gastos operativos. Según LigoPay, este riel puede ser hasta 50% más económico que un adquirente.

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La estimación contempla las comisiones y los costos vinculados con la gestión de cada operación, entre ellos la conciliación de ingresos, el seguimiento de depósitos y la revisión de pagos pendientes.

“El costo de cobrar no depende únicamente de la comisión. También importa cuánto tiempo pasa hasta que la empresa puede disponer de sus fondos y utilizarlos en su operación. Esa velocidad puede generar eficiencias que se reflejan en la gestión financiera del negocio”, sostuvo Giannotti.

Los fondos disponibles el mismo día pueden acelerar pagos

El acceso inmediato a los ingresos permite que una empresa programe pagos a proveedores con menos demora, reponga mercadería o compre insumos para sostener sus ventas, afirma LigoPay.

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Esta variable adquiere mayor peso en los sectores que requieren una rotación frecuente de inventario o cuentan con necesidades permanentes de capital de trabajo.

La disponibilidad inmediata de fondos ayuda a reponer mercadería, cubrir obligaciones y destinar recursos a nuevas adquisiciones.

La plataforma estima que la disponibilidad inmediata del dinero puede reducir hasta 30% el periodo medio de pago a proveedores. El resultado depende de la estructura financiera y operativa de cada negocio, pero apunta a acortar el tiempo entre el cobro de una venta y el uso de esos recursos.

La trazabilidad de las operaciones digitales también puede aliviar tareas administrativas. La identificación de cada pago facilita el control de ingresos y reduce el trabajo manual que suele demandar la conciliación entre ventas, comprobantes y depósitos bancarios.

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Las billeteras digitales amplían los rieles de pago disponibles

Finalmente, el análisis destaca que las alternativas de cobro en Perú se ampliaron con el avance de las billeteras digitales, la banca móvil, las transferencias y los códigos QR interoperables.

Para las empresas, esta expansión implica una oportunidad para adaptarse a las preferencias de los clientes y revisar la forma en que administran los fondos obtenidos por sus ventas.

“Los pagos digitales están haciendo que las empresas miren no solo cómo cobran, sino también qué sucede con el dinero una vez realizada la operación. Contar con fondos disponibles de inmediato permite tomar decisiones con mayor rapidez y hacer más eficiente el capital de trabajo”, concluyó Giannotti.

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Desde LigoPay señalaron que la tendencia apunta a reunir distintas alternativas en una misma infraestructura. De esa manera, las compañías pueden seleccionar el riel de pago que mejor se ajuste a sus ventas, sus obligaciones financieras y sus plazos de cobro.