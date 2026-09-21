Perú

Antecedentes penales, policiales y judiciales: cómo sacar cada certificado por internet en Perú, requisitos y precios

Los certificados de antecedentes penales, policiales y judiciales son documentos diferentes y los emiten entidades distintas. El Poder Judicial, la Policía Nacional y el INPE cuentan con procedimientos digitales para solicitarlos, aunque cada uno tiene requisitos, costos y condiciones particulares

Una persona usa una computadora con páginas de trámites del estado peruano, un teléfono móvil, una libreta y un documento de identidad
Un usuario realiza en línea la solicitud de certificados de antecedentes penales, policiales y judiciales ante entidades públicas de Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Cuando una empresa, institución educativa o entidad pública solicita un documento de antecedentes, es importante identificar exactamente cuál se necesita. En Perú existen tres certificados diferentes que suelen confundirse: antecedentes penales, antecedentes policiales y antecedentes judiciales.

Aunque los tres están relacionados con información sobre la situación de una persona frente a determinadas instituciones del sistema de justicia, no contienen la misma información y no los emite la misma entidad.

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El certificado de antecedentes penales corresponde al Poder Judicial; el de antecedentes policiales es emitido por la Policía Nacional del Perú; y el certificado de antecedentes judiciales corresponde al Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

Los tres cuentan con alternativas digitales.

¿Qué diferencia hay entre antecedentes penales, policiales y judiciales?

Antes de solicitar cualquiera de ellos, conviene conocer qué acredita cada certificado.

  • Antecedentes penales

El certificado de antecedentes penales acredita si una persona registra antecedentes derivados de sentencias condenatorias.

Es emitido por el Poder Judicial.

  • Antecedentes policiales

El certificado de antecedentes policiales acredita información derivada de investigaciones policiales por delitos y faltas, según las condiciones establecidas por el Ministerio del Interior y la PNP.

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El documento es emitido por la Policía Nacional del Perú.

  • Antecedentes judiciales

El certificado de antecedentes judiciales está relacionado con información del sistema penitenciario. El INPE señala que su certificado registra información relacionada con antecedentes judiciales y puede tramitarse de manera electrónica en determinados casos.

Por eso, si una empresa te solicita “antecedentes”, es recomendable preguntar qué certificado específico requiere.

Infografía con esquema numerado de cuatro pasos sobre un mapa de Perú, con un comprobante de pago e íconos de personas frente a computadoras
Una infografía detalla los cuatro pasos del proceso para solicitar el certificado de antecedentes penales en línea a través del Banco de la Nación en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo sacar antecedentes penales por internet?

El Poder Judicial dispone del Certificado Electrónico de Antecedentes Penales (CAPe).

El procedimiento permite solicitar el documento de manera virtual.

El costo informado por el Poder Judicial es de S/52.80. El pago puede efectuarse mediante Págalo.pe, tarjeta o los canales establecidos por la entidad.

¿Cómo hacer el trámite de antecedentes penales online?

El procedimiento general comprende:

  1. Realizar el pago de la tasa.
  2. Ingresar al servicio de antecedentes penales.
  3. Registrar los datos solicitados.
  4. Validar la identidad.
  5. Esperar la respuesta del sistema.
  6. Descargar el certificado si el resultado permite su emisión digital.

Cuando el sistema determina que el ciudadano no registra antecedentes, el certificado puede descargarse desde el enlace correspondiente o desde la opción de trámite realizado.

El Poder Judicial señala que si el trámite es observado porque aparece información que requiere verificación, el ciudadano debe acudir a la sede correspondiente con su DNI para validar su identidad antes de descargar el documento.

Una persona frente a una computadora portátil con la página web del Poder Judicial del Perú abierta en pantalla
Un usuario realiza la gestión del certificado de antecedentes penales en la plataforma web del Poder Judicial del Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuánto cuesta el certificado de antecedentes penales?

El costo informado por el Poder Judicial es de S/52.80. El pago puede realizarse a través de Págalo.pe o de los canales habilitados por la entidad.

Es importante revisar el portal oficial antes de pagar porque las tasas y modalidades pueden actualizarse.

¿Cómo sacar antecedentes policiales por internet?

El Ministerio del Interior informa que el Certificado de Antecedentes Policiales para uso nacional puede solicitarse de manera digital.

La modalidad online requiere realizar previamente el pago de la tasa de S/5.40, según la ficha oficial actualmente publicada por el Estado, utilizando Págalo.pe o una agencia del Banco de la Nación con el código 08116.

¿Cómo hacer el certificado de antecedentes policiales online?

El procedimiento indicado por el Ministerio del Interior comprende:

  1. Pagar la tasa correspondiente.
  2. Ingresar a la plataforma digital de la Policía Nacional.
  3. Aceptar los términos y condiciones.
  4. Colocar los datos del comprobante de pago.
  5. Registrar los datos personales.
  6. Seleccionar el motivo del trámite.
  7. Realizar la validación de identidad.
  8. Descargar el certificado en formato PDF.

El documento digital es emitido por la Policía Nacional y puede descargarse al finalizar el procedimiento.

El Mininter señala además que el certificado tiene una vigencia de 90 días calendario desde su expedición y debe solicitarse nuevamente cuando sea necesario después de ese período.

Una mujer entrega un documento a una agente policial en una ventanilla junto a un cartel de antecedentes policiales
Una agente de la Policía Nacional del Perú atiende a una ciudadana en el módulo de recepción de trámites para la expedición del certificado de antecedentes policiales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo sacar antecedentes judiciales por internet?

El certificado de antecedentes judiciales es emitido por el Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

La entidad cuenta con un sistema electrónico para realizar la solicitud.

Actualmente, el trámite digital tiene un costo de S/37.70.

El pago puede realizarse mediante el Banco de la Nación, agentes Multired o Págalo.pe.

¿Cómo solicitar los antecedentes judiciales online?

El INPE establece un procedimiento que comprende:

  1. Pagar los S/37.70 correspondientes al derecho de trámite.
  2. Ingresar a la plataforma de antecedentes judiciales.
  3. Validar el pago.
  4. Registrarse en el sistema.
  5. Esperar la habilitación del usuario y contraseña.
  6. Ingresar a la plataforma.
  7. Descargar el certificado.

Según la información oficial del INPE, después de registrarse, el usuario recibe el usuario y contraseña para ingresar al servicio digital aproximadamente 30 minutos después.

Una persona utiliza una computadora portátil que muestra la plataforma web del Instituto Nacional Penitenciario de Perú en un escritorio
Un ciudadano realiza el trámite en línea del certificado de antecedentes judiciales a través del portal web del Instituto Nacional Penitenciario de Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Todos pueden sacar antecedentes judiciales por internet?

No. El sistema electrónico del INPE establece excepciones. El trámite de antecedentes judiciales electrónico no aplica, entre otros casos, para:

  • Ciudadanos peruanos nacidos en el extranjero.
  • Ciudadanos extranjeros nacionalizados peruanos.
  • Extranjeros que no cuenten con PTP o carné de extranjería.
  • Personas que se encuentren recluidas en un establecimiento penitenciario.

El INPE señala que quienes estén dentro de esos supuestos deben realizar el trámite de manera presencial en el centro de expedición correspondiente.

¿Puedo sacar los tres certificados por internet?

En términos generales, existen modalidades digitales para los tres, pero cada uno tiene su propia plataforma.

No existe un único certificado que reúna automáticamente antecedentes penales, policiales y judiciales.

El ciudadano debe identificar cuál le están solicitando y realizar el procedimiento ante la entidad correspondiente.

- Antecedentes penales (Poder Judicial) - S/52.80

- Antecedentes policiales (PNP / Mininter) - S/5.40

- Antecedentes judiciales (Poder Judicial) - S/37.70

Los montos corresponden a las fichas oficiales consultadas para los servicios actualmente publicados y pueden modificarse, por lo que conviene comprobarlos antes de efectuar el pago.

Manos sostienen un documento impreso frente a una computadora portátil que muestra el sitio de la Policía Nacional del Perú en gob.pe
Una persona sostiene el certificado de antecedentes policiales emitido por la Policía Nacional del Perú frente a una computadora portátil que muestra la página web oficial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Los antecedentes penales son lo mismo que una denuncia policial?

No. Esta es una confusión frecuente. Una denuncia o investigación policial no equivale automáticamente a una sentencia condenatoria.

El certificado de antecedentes penales tiene una naturaleza diferente y está relacionado con sentencias condenatorias.

Por su parte, el certificado de antecedentes policiales corresponde a información generada como resultado de determinadas investigaciones policiales.

Por ello, no debe interpretarse automáticamente que tener una investigación o denuncia equivale a tener antecedentes penales.

¿Quién puede solicitar el certificado de antecedentes?

Los certificados contienen información personal y existen restricciones sobre quién puede solicitar determinados documentos.

El Ministerio del Interior establece que el certificado de antecedentes policiales puede ser solicitado por el titular y, bajo las condiciones previstas, por cónyuge, conviviente o pariente hasta el primer grado de consanguinidad con autorización expresa.

Una resolución del Tribunal de Transparencia también recoge que los certificados de antecedentes penales, judiciales y policiales están sujetos a reglas de protección de datos y que su entrega a familiares requiere autorización expresa en los supuestos previstos por la normativa.

Por eso, no corresponde utilizar estos servicios como una herramienta abierta para investigar los antecedentes privados de cualquier persona.

Certificado de antecedentes judiciales
Requisitos para emitir el certificado. (gob.pe)

¿Cómo saber cuál certificado me están pidiendo?

Si el requisito aparece en una convocatoria de trabajo, proceso de contratación, trámite migratorio, beca o procedimiento administrativo, revisa exactamente la denominación.

Puede decir:

  • “Certificado de antecedentes penales”.
  • “Certificado de antecedentes policiales”.
  • “Certificado de antecedentes judiciales”.

No son intercambiables.

Si el documento solicitado no está claro, lo más seguro es consultar directamente con la entidad que exige el requisito antes de pagar.

¿Cuánto tiempo demora obtener los certificados?

Los tiempos varían según la entidad y el resultado de la consulta.

El certificado policial digital puede generarse al finalizar el procedimiento cuando no existen incidencias que requieran una actuación adicional.

En antecedentes penales, si el trámite es observado por información que requiere validación, el ciudadano debe acudir presencialmente antes de descargarlo.

En antecedentes judiciales, el INPE indica que el usuario puede recibir las credenciales para acceder al servicio digital después de validar el pago y registrarse.

Por ello, no conviene asumir que los tres certificados estarán disponibles exactamente en el mismo tiempo.

¿Se pueden descargar en PDF?

Sí.

Los sistemas digitales permiten obtener documentos electrónicos.

En el caso de los antecedentes policiales, el Mininter señala que el certificado se descarga en formato PDF.

El certificado de antecedentes penales electrónico también puede descargarse cuando el trámite ha sido aprobado y no requiere validación presencial.

En el caso de antecedentes judiciales, el INPE habilita la descarga del certificado desde su plataforma electrónica.

¿Dónde hacer los trámites oficiales?

Para evitar páginas falsas o intermediarios que cobren por gestiones que pueden realizarse directamente, utiliza las plataformas institucionales:

También es recomendable utilizar Págalo.pe o los canales de pago indicados por cada institución.

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