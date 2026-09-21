Perú

Arequipa: detienen a hombre tras persecución policial que terminó en choque y hallazgo de 2 kilos de PBC en Socabaya

Los agentes del Área Antidrogas de la Divincri detuvieron al conductor luego de una persecución que comenzó cuando este no acató la orden de intervención

En Socabaya, Arequipa, un hombre de 39 años fue detenido por la Policía Nacional tras una intensa persecución que terminó en un accidente de tránsito. El sujeto intentó huir a pie, pero fue capturado con más de dos kilos de pasta básica de cocaína en su vehículo. Exitosa
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Un operativo antidrogas terminó con la detención de un hombre de 39 años en el distrito de Socabaya, Arequipa, luego de una persecución policial que incluyó un accidente de tránsito. El intervenido fue identificado como Luis Chambi Cahuana y quedó bajo custodia policial por una investigación relacionada con el presunto tráfico ilícito de drogas.

La intervención ocurrió la tarde del domingo 20 de septiembre, cerca de las 15:30 horas. Según la información policial, los agentes del Área Antidrogas de la Divincri Arequipa contaban con información de inteligencia sobre un vehículo Hyundai i10 blanco, de placa V3Q-101, que presuntamente era utilizado para distribuir sustancias ilícitas mediante la modalidad de delivery.

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Los efectivos ubicaron el automóvil en la intersección de las calles Atahualpa y Begonias. Al recibir la orden de intervención, el conductor no acató las señales policiales y aceleró para escapar. La huida continuó por distintas calles de Socabaya hasta que el vehículo colisionó contra otro automóvil.

Tras el impacto, el sospechoso abandonó su unidad e intentó continuar la fuga a pie. Los agentes iniciaron una persecución y consiguieron detenerlo a pocas cuadras del lugar del accidente. La intervención permitió además realizar registros al detenido y al vehículo que conducía.

Accidente durante la fuga dejó dos personas heridas

Detención: Luis Chambi Cahuana, de 39 años, fue detenido en Socabaya durante un operativo antidrogas. Composición: Infobae
Detención: Luis Chambi Cahuana, de 39 años, fue detenido en Socabaya durante un operativo antidrogas. Composición: Infobae

El choque dejó a dos ocupantes del segundo vehículo con lesiones de consideración. Personal de la Compañía de Bomberos acudió al lugar para brindarles asistencia y trasladó a los heridos a la clínica AUNA para recibir atención médica.

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El conductor que intentaba escapar aprovechó el accidente para descender del automóvil y continuar la huida a pie. Los efectivos del Área Antidrogas lo siguieron hasta lograr su reducción a dos cuadras del punto de la colisión.

Durante el registro personal, los agentes encontraron 54 envoltorios que contenían pasta básica de cocaína (PBC). La revisión continuó en el vehículo de placa V3Q-101, donde fueron ubicadas dos bolsas de plástico con aproximadamente dos kilogramos de la misma sustancia.

La información policial señala que Chambi Cahuana estaría vinculado con la distribución de droga en Socabaya y otros sectores de Arequipa. El operativo permitió decomisar la sustancia y retener elementos vinculados con la investigación.

Además de la droga, la Policía incautó un teléfono celular y los dos vehículos involucrados en el accidente. Ambos automóviles quedaron a disposición de las autoridades como parte de las diligencias correspondientes.

Luis Chambi Cahuana permanece detenido en la Divincri

Tras su captura, Luis Chambi Cahuana fue trasladado a la sede de la Divincri Arequipa. El hombre permanece detenido mientras continúan las investigaciones por la presunta comisión del delito contra la salud pública, en la modalidad de tráfico ilícito de drogas.

La intervención quedó a cargo del Área Antidrogas de la Divincri Arequipa, que realiza las diligencias vinculadas con la droga incautada, el vehículo utilizado durante el operativo y los demás elementos decomisados.

La información policial también señala que el vehículo intervenido era objeto de seguimiento por datos de inteligencia que lo vinculaban con el reparto de sustancias ilícitas bajo la modalidad de delivery. La investigación determinará las circunstancias relacionadas con esa presunta actividad y la procedencia de la droga encontrada durante el operativo.

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