Perú
Agregar Infobae enGoogle

Perú supera los 200 millones de transacciones interoperables al mes, pero el 80% de los pagos aún son en efectivo

Raimundo Morales, CEO de Yape, reveló que la plataforma ha roto el umbral de los 1.000 millones de transacciones mensuales, en un ecosistema donde el saldo de crédito de consumo se ha duplicado en la última década

Mercado Pago - Colectivo - SUBE- Pago con QR
El sistema financiero peruano redujo más de 10% su red de oficinas físicas entre 2021 y 2026 y perdió unas 350 agencias por la expansión de los canales digitales.
Guardar

Las plataformas digitales han impulsado un crecimiento sin precedentes en el ecosistema financiero peruano: en 2025, los peruanos realizaron en promedio 1,8 transacciones digitales diarias por persona, y más del 50% de las operaciones de algunas entidades ya se efectúan por canales digitales.

Este avance, abordado en el Inside LatAm: Perú 2026 de Moody’s, revela un panorama de rápida transformación, aunque el efectivo todavía concentra entre el 80% y 90% de las transacciones en la economía nacional.

Durante el evento, el CEO de Yape, Raimundo Morales, reveló que la billetera digital del BCP superó los 1.000 millones de transacciones mensuales, una cifra inédita en la región.

PUBLICIDAD

Mujer de perfil sentada en una mesa, mirando una factura electrónica en su tablet. Junto a ella, bolsas de tela con compras de supermercado y un smartphone.
Una mujer revisa una factura electrónica en su tablet, mostrando la creciente adopción de pagos digitales y la gestión financiera moderna de las compras de supermercado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Morales precisó que Yape, el principal jugador del mercado, ya suma casi 17 millones de usuarios activos y que, en conjunto, estos usuarios realizan alrededor de 70 pagos mensuales cada uno, lo que equivale a más de dos operaciones diarias por persona.

Además, resaltó que más de 200 millones de transacciones mensuales en Yape ya son interoperables con otras plataformas del sistema financiero peruano (por ejemplo, PLIN), y que cerca de 4 millones de micronegocios utilizan la plataforma para sus cobros diarios.

La adopción crece, pero el efectivo persiste

El CEO detalló que el principal objetivo sigue siendo desplazar el efectivo, ya que ese medio continúa predominando en la mayoría de las transacciones, pese al crecimiento acelerado de la plataforma y la interoperabilidad alcanzada con otras soluciones del sistema.

PUBLICIDAD

Primer plano de una persona sosteniendo un teléfono móvil con una mano y una tarjeta de crédito dorada en la otra, con una camisa azul
Una persona sostiene un teléfono móvil y una tarjeta de crédito, lista para realizar una compra o transacción en línea. (Freepik)

El ejecutivo del BCP explicó que la digitalización ha permitido incluir financieramente a alrededor de 7 millones de peruanos que antes estaban fuera del sistema bancario. “El efectivo sigue presente en entre el 80% y 90% de las transacciones en la economía peruana”, afirmó.

La facilidad para cobrar y pagar sin presencia física ha transformado la dinámica de pequeños negocios y trabajadores independientes, quienes ahora pueden operar de forma más eficiente y productiva.

Sobre el acceso al crédito, Morales indicó que el saldo de crédito de consumo en Perú pasó de 40 millones de soles en 2016 a más de 80 millones en 2026, con un aumento de deudores de 3,4 millones a 6,6 millones en el mismo periodo.

SUNAFIL - Yape - Plin - sueldos
Más del 50% de las operaciones de algunas entidades en Perú ya se realiza por vías digitales, en una transformación del ecosistema financiero que todavía convive con el peso del efectivo.

El modelo digital de microcréditos a personas sin historial financiero ha logrado tasas de repago superiores al 90%. Este enfoque, sostuvo el ejecutivo, facilita un uso responsable del financiamiento y promueve la formalización económica.

El avance de las fintech y los nuevos desafíos

Por su parte, Mariena Pizarro, directora de análisis crediticio de Moody’s Local, advirtió que el avance de las fintech está reconfigurando la dinámica del sistema financiero peruano. Detalló que, de las 237 fintech activas en 2024, casi la mitad estaban orientadas a pagos y servicios empresariales, lo que contribuyó a una diversificación sin precedentes en la oferta de productos financieros.

Pizarro señaló que el crecimiento digital ha tenido un efecto directo sobre la infraestructura tradicional: entre 2021 y 2026, el sistema financiero peruano redujo en más de 10% su red de oficinas físicas, con unas 350 agencias menos en todo el país. Este ajuste responde a la consolidación de canales digitales, que han ampliado el acceso a servicios financieros en regiones donde la presencia bancaria era limitada.

Smartphone en mesa de madera clara, con pantalla mostrando app de pago y botón 'ALERT'. Tarjeta de crédito y billetes borrosos en segundo plano.
Una fotografía macro conceptual muestra un smartphone con un formulario de pago y un botón de 'ALERT', junto a una tarjeta de crédito y billetes desenfocados, sugiriendo los riesgos de las transacciones financieras digitales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Las regiones que más crecen en adopción de pagos digitales son precisamente aquellas con menor bancarización, lo que demuestra el impacto positivo de estas herramientas en la inclusión financiera”, explicó la especialista.

Además, observó que cerca del 50% de las empresas fintech del país concentran sus operaciones en transacciones financieras, consolidando a Perú como uno de los mercados más dinámicos de la región en este aspecto.

Pizarro remarcó que, junto a las oportunidades, el auge digital exige a las entidades mantener altos estándares de ciberseguridad y fortalecer su gestión de riesgos. El sector enfrenta el reto de adaptarse a regulaciones internacionales más estrictas, al tiempo que debe asegurar la protección de los recursos de los usuarios y la viabilidad patrimonial necesaria para sostener la inversión tecnológica y la estabilidad operativa.

Temas Relacionados

bancospagos digitalesYapeBCPperu-economia

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Alerta máxima por el fenómeno El Niño: último reporte del NOAA aumenta a más del 90% la probabilidad de que sea “muy fuerte”

El fenómeno El Niño muestra señales de intensificación, con registros oceánicos y atmosféricos que elevan la probabilidad de un evento muy fuerte a más del 90%, según el último informe del organismo estadounidense responsable de monitorear las condiciones climáticas globales

Alerta máxima por el fenómeno El Niño: último reporte del NOAA aumenta a más del 90% la probabilidad de que sea “muy fuerte”

Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del 13 de agosto de 2026

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) reportó un sismo de magnitud 3.8 que se registró a las 10:46 de la mañana del 12 de agosto de 2026, con epicentro a 58 kilómetros al suroeste de Sechura, en la región Piura

Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del 13 de agosto de 2026

Campaña veterinaria gratuita para este 14 de agosto: ¿Dónde y qué servicios están disponibles?

Los perros deberán acudir con correa y bozal, mientras que los gatos tendrán que ser trasladados en un bolso transportador o kennel con una manta

Campaña veterinaria gratuita para este 14 de agosto: ¿Dónde y qué servicios están disponibles?

Disparan contra mototaxista en Comas y dejan herido a pasajero frente al supermercado Metro de Belaunde

La Policía investiga el hecho como parte de una serie de atentados vinculados a extorsiones contra transportistas en Lima Norte

Disparan contra mototaxista en Comas y dejan herido a pasajero frente al supermercado Metro de Belaunde

Conductores de Nuevo Horizonte critican ‘Plan Escudo’: “¿De qué vale que estén en el paradero si en la ruta están matando?”

Los trabajadores de la empresa de transporte anunciaron la suspensión de sus servicios por temor a ser víctimas de nuevos atentados

Conductores de Nuevo Horizonte critican ‘Plan Escudo’: “¿De qué vale que estén en el paradero si en la ruta están matando?”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

JNJ buscará imponer dos nuevas destituciones a Delia Espinoza

JNJ buscará imponer dos nuevas destituciones a Delia Espinoza

Diputada Catherin Palomino en el ojo de la tormenta: hermana del expresidente Pedro Castillo evalúa demandarla por insultos

Miembros de la JNJ se salvan de ser suspendidos como abogados: ¿Por qué se frustró la audiencia en el CAL?

Personal de Ahora Nación y Fuerza Popular se enfrentan por una oficina en el Congreso: PNP tuvo que intervenir

López Aliaga acusa al MTC de provocar crisis con EEUU y revela que Fujimori le dio el “sí” al tren Lima-Chosica en privado

ENTRETENIMIENTO

Entradas para ver a Camilo en Perú: precios, link y más detalles de sus conciertos en Lima y Arequipa

Entradas para ver a Camilo en Perú: precios, link y más detalles de sus conciertos en Lima y Arequipa

Vanessa Jerí reaparece y revela que se alejó de la televisión por la maternidad: “Decidí hacer una pausa en mi carrera”

Carlos Carlín expresa su gran cariño por Carlos Alcántara y resalta el legado que le dejó su madre: “Si Cachín es quien es, es por Chavela”

Mario Hart y Korina Rivadeneria llegaron a un acuerdo sobre sus futuras relaciones: “No les presentaremos a nadie a los niños”

Patricia Villarreal cuenta cómo fue el casting que terminó en una incómoda propuesta: “Me dijo que lo tengo que seducir”

DEPORTES

El sorpresivo monto que pagó Universitario por Jorge Gutiérrez: el punto del conflicto por fichaje

El sorpresivo monto que pagó Universitario por Jorge Gutiérrez: el punto del conflicto por fichaje

Abogado de Universitario dio detalles del fichaje de Jorge Gutiérrez y confirmó denuncia a su agente: “El club actuó de forma correcta y ética”

Dónde ver Cienciano vs Botafogo HOY: canal tv online del partido por octavos ida de Copa Sudamericana 2026

Programación de cuartos de final del Mundial Sub 17 de vóley 2026: partidos, horarios y canales TV

Se filtró el inesperado conflicto de Jorge Gutiérrez en medio de su fichaje por Universitario: “Acciones legales”