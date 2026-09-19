Efemérides hoy 19 de septiembre: Hoy se cumple casi 6 décadas de la desaparición de la ‘página 11′ que puso en jaque al gobierno de Fernando Belaunde Terry

Diversos objetos históricos, documentos y símbolos sobre un escritorio representan efemérides y acontecimientos relevantes de la historia del Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El 19 de septiembre reúne en el calendario peruano referencias ligadas a la investigación científica, la historia naval, la aviación y la conservación de especies andinas. La fecha recuerda el nacimiento de Antonio Raimondi, la muerte del marino Melitón Carvajal Ambulodegui y la llegada a Lima de los restos de Jorge Chávez Dartnell, 47 años después de su fallecimiento en Italia.

También suele asociarse esta jornada con el caso de la “Página 11”, que agravó la crisis política de 1968, y con la creación del Consejo Nacional de la Vicuña. En ambos episodios hay precisiones cronológicas: la denuncia sobre la página faltante se hizo el 10 de septiembre de 1968, mientras que el decreto de creación del organismo dedicado a la vicuña fue emitido el 18 de septiembre de 1989.

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Las efemérides condensan procesos distintos, desde las expediciones que permitieron documentar el territorio peruano hasta las decisiones estatales sobre los recursos naturales, la defensa y la protección de la fauna silvestre.

Museo Raimondi. Foto: Andina

Antonio Raimondi recorrió el Perú durante cuatro décadas para estudiar su territorio

Giovanni Antonio Raimondi nació en Milán, Italia, el 19 de septiembre de 1824. Llegó al Perú en 1850, cuando el conocimiento sistemático sobre la diversidad geográfica, mineral y biológica del país todavía era limitado. A partir de entonces, dedicó gran parte de su vida a realizar recorridos por la costa, la sierra y la selva.

Su labor combinó las observaciones de campo, la recolección de especímenes, el estudio de minerales y la enseñanza. Raimondi recorrió zonas de difícil acceso, registró datos sobre plantas, animales, formaciones geológicas, recursos hídricos y yacimientos. Sus apuntes ayudaron a construir una mirada integral sobre las características del territorio peruano.

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El investigador también tuvo una trayectoria académica en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde se vinculó con la enseñanza de las ciencias naturales y fundó la cátedra de química analítica. Parte de las colecciones que reunió durante sus expediciones se conserva en instituciones universitarias y museos dedicados a la historia natural.

Un retrato de Antonio Raimondi se superpone a una estación del Metro de Lima que alberga banners de la exposición educativa 'Había una vez... Antonio Raimondi por los caminos del Perú'.

La obra El Perú dejó un registro de la flora, la fauna y los recursos naturales

El principal legado editorial de Raimondi fue El Perú, obra publicada en varios tomos que reunió estudios sobre geografía, minería, botánica, zoología, agricultura y otros campos. El trabajo fue producto de décadas de observación, clasificación y organización de materiales obtenidos en distintas regiones.

La publicación describió recursos y paisajes de un país marcado por grandes contrastes territoriales. Raimondi estudió desde las zonas costeras hasta áreas altoandinas y amazónicas, con una metodología que combinó el análisis científico y la elaboración de mapas, informes y catálogos.

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Murió el 26 de octubre de 1890 en San Pedro de Lloc, en la región La Libertad. A más de un siglo de su muerte, su nombre permanece asociado a la investigación del territorio peruano y a una etapa en la que el conocimiento científico comenzó a ocupar un lugar central en la comprensión de los recursos nacionales.

Fotografía de diseños y textos hechos por el explorador y naturalista Antonio Raimondi en una exposición sobre su vida y trayectoria este jueves, en Lima (Perú). EFE/ Paolo Aguilar

Melitón Carvajal sobrevivió al combate de Angamos y llegó a la comandancia de la Armada

El 19 de septiembre también recuerda la muerte de Melitón Carvajal Ambulodegui, ocurrida en Lima en 1935. Nacido el 10 de marzo de 1847, desarrolló una carrera vinculada a la Marina de Guerra y a la vida pública durante varias décadas.

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Carvajal participó en la Guerra del Pacífico como integrante de la tripulación del monitor Huáscar. Durante el Combate de Angamos, el 8 de octubre de 1879, resultó herido y cayó prisionero. Tras recuperar la libertad, continuó su carrera naval y asumió responsabilidades en tareas de reorganización de la fuerza marítima.

Su trayectoria incluyó cargos políticos y administrativos. Fue diputado, ministro de Guerra y Marina, ministro de Hacienda y Comercio, presidente del Consejo de Ministros y segundo vicepresidente. También supervisó la adquisición de los cruceros Almirante Grau y Coronel Bolognesi, en una etapa de recuperación de la capacidad naval peruana.

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Figura de la Marina peruana, Melitón Carvajal nació el 10 de marzo de 1847 y participó en la defensa del país durante la Guerra del Pacífico, especialmente en el monitor Huáscar. (BNP)

Los restos de Jorge Chávez volvieron al Perú 47 años después de su muerte

Los restos de Jorge Chávez Dartnell llegaron a Lima el 19 de septiembre de 1957. El aviador peruano había muerto el 27 de septiembre de 1910, días después de lograr el primer cruce aéreo de los Alpes, una hazaña que realizó a bordo de un monoplano Blériot XI.

Chávez despegó desde la ciudad suiza de Brig y atravesó la cordillera con destino a Domodossola, en Italia. Aunque completó el cruce, su aeronave sufrió un accidente al aterrizar. El piloto fue trasladado a un hospital, donde murió como consecuencia de las heridas.

La repatriación movilizó a autoridades civiles y militares, además de una delegación francesa. El féretro llegó en una aeronave Noratlas y fue recibido en el entonces aeropuerto de Limatambo. Luego, los restos fueron trasladados para rendirle homenajes antes de su depósito final en la Base Aérea Las Palmas.

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En este día el Perú llora la pérdida de Jorge Chávez Dartnell, quien, tras cruzar los Alpes, fallece por un accidente aéreo, siendo recordado como un pionero y héroe de la aviación civil. (Andina)

La “Página 11” aceleró la crisis que terminó con el gobierno de Fernando Belaúnde Terry

La “Página 11” fue uno de los episodios que marcó el tramo final del primer gobierno de Fernando Belaúnde Terry. La controversia se originó tras la firma del Acta de Talara, el 13 de agosto de 1968, que buscó resolver el conflicto sobre los yacimientos de La Brea y Pariñas.

El documento establecía que los campos pasaban al control estatal, mientras que la International Petroleum Company mantenía la refinería de Talara y otras actividades vinculadas al procesamiento y distribución de combustibles. La negociación generó críticas de sectores políticos, sociales y militares.

La denuncia sobre la ausencia de una página del contrato de compraventa de crudo entre la Empresa Petrolera Fiscal y la compañía fue difundida el 10 de septiembre de 1968, no el 19 de septiembre. La página debía contener condiciones económicas del acuerdo. El escándalo debilitó al gobierno y antecedió al golpe militar del 3 de octubre, encabezado por el general Juan Velasco Alvarado.

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Un expediente dentro de una carpeta de cuero y una pluma estilográfica evocan la controversia de la Página 11. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Consejo Nacional de la Vicuña abrió una etapa de manejo comunitario de la especie

La conmemoración del 19 de septiembre suele vincularse a la creación del Consejo Nacional de la Vicuña en 1989. Sin embargo, el Decreto Supremo N.° 052-89-MIPRE fue emitido el 18 de septiembre de 1989. El organismo quedó adscrito al entonces Ministerio de la Presidencia.

Su creación respondió a la necesidad de reforzar la protección de la vicuña, una especie que había sufrido décadas de caza indiscriminada. Las políticas de conservación buscaron recuperar las poblaciones y establecer mecanismos para un aprovechamiento regulado de la fibra obtenida de animales vivos.

El gobierno del Perú creó el Consejo Nacional de la Vicuña, garantizando la protección de esta especie y permitiendo a las comunidades manejar y aprovechar su fibra. (Andina)

El Decreto Legislativo 653, promulgado en 1991, consolidó disposiciones sobre la protección de la vicuña, prohibió la exportación de ejemplares vivos y otorgó a las comunidades campesinas un papel central en la custodia y el usufructo de las poblaciones. Ese modelo de manejo comunitario convirtió a la conservación de la fauna andina en una actividad ligada a las comunidades que habitan los territorios donde vive la especie.

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