Perú

SBS: bancos podrán vender planes de servicios y beneficios, pero deberán ofrecer una opción sin costo

La propuesta regula paquetes que reúnen prestaciones financieras y beneficios adicionales bajo una sola comisión, con exigencias de información previa, condiciones claras y una modalidad gratuita para los usuarios

tarjetas de credito - SBS
La iniciativa de la SBS también exige un canal sin costo para disponer de efectivo desde productos activos.
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La Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS) puso en consulta pública un proyecto que plantea que las entidades financieras ofrezcan una alternativa libre de costo en los planes de servicios sujetos a comisión. La propuesta también exige que los usuarios cuenten con, al menos, un canal gratuito para disponer de efectivo desde productos activos.

El documento, cuya difusión fue autorizada mediante la Resolución SBS N.º 02275-2026, modifica dos normas: el Reglamento de Gestión de Conducta de Mercado del Sistema Financiero y el Reglamento de Comisiones y Gastos del Sistema Financiero. La entidad recibirá comentarios y observaciones hasta el 2 de octubre, dentro de un plazo de 15 días calendario.

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Los planes con comisiones deberán incluir una opción sin pago

La propuesta responde a la aparición de planes o esquemas que agrupan servicios financieros y no financieros a cambio de una comisión. En esos paquetes pueden figurar beneficios, seguros, programas de fidelidad u otras prestaciones asociadas a cuentas, tarjetas u otros productos.

La SBS plantea que, cuando una empresa comercialice uno de estos planes, también deba poner a disposición del cliente una alternativa sin costo. La entidad tendría que informar sobre esa opción antes de la contratación y conservar el sustento de que cumplió con ese deber.

Fachada de la SBS
La consulta pública de la SBS estará abierta hasta el 2 de octubre y recibirá comentarios durante 15 días calendario.

El texto también establece que las compañías deberán detallar los servicios financieros incluidos en cada paquete. Cuando corresponda, deberán informar los límites y las condiciones aplicables, como el número de operaciones cubiertas o los cargos que podrían aplicarse una vez superados los topes previstos.

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La norma busca evitar que los clientes contraten un plan sin conocer con precisión qué servicios abarca, bajo qué condiciones se prestan y si hay una modalidad gratuita disponible.

La disposición de efectivo deberá tener una vía libre de comisión

Otro punto del proyecto se refiere a la disposición de efectivo, una operación que la SBS considera inherente a los productos activos. La propuesta dispone que las entidades garanticen la existencia de un canal libre de costo para retirar o disponer de dinero, sin importar el medio por el cual el usuario contrató el producto.

La medida no elimina los intereses u otros cargos propios de un crédito. La regla se limita a la comisión por el canal utilizado para efectuar la disposición de efectivo.

Por ejemplo, si una persona requiere retirar dinero desde una línea de crédito, la entidad podría mantener canales que impliquen costos, pero tendría que ofrecer al menos una vía sin comisión. El proyecto no precisa si ese canal deberá ser una agencia, un cajero, una aplicación u otro medio habilitado por la empresa.

lupa - SBS - estados financieros - empresas
La propuesta de la SBS aclara que el retiro de efectivo sin comisión no elimina intereses ni otros cargos propios de un crédito.

La nueva comisión de planes agruparía servicios financieros y beneficios

El texto propone incorporar formalmente la comisión denominada “Plan de servicios” dentro del Reglamento de Comisiones y Gastos del Sistema Financiero. Esta categoría cubriría la gestión de un paquete que incluya servicios financieros contemplados en la norma y otros no financieros, como programas de fidelidad.

La comisión correspondería al plan en su conjunto. Mientras el usuario permanezca dentro de los límites y condiciones fijados, los servicios comprendidos no podrían recibir un cobro individual adicional.

También se actualiza la descripción de la membresía anual de las tarjetas de crédito. Esa comisión puede incluir la gestión de servicios financieros, procesamiento anual de la cuenta, seguros y prestaciones no financieras relacionadas con beneficios o programas de fidelidad.

Las entidades tendrían 180 días para adecuarse si se aprueba la norma

El proyecto se encuentra en consulta pública y todavía no constituye una obligación vigente. Ciudadanos, empresas supervisadas y organizaciones pueden remitir comentarios durante los 15 días calendario establecidos por la resolución publicada el 16 de septiembre.

Si la SBS aprueba la versión definitiva con un plazo similar al propuesto, las entidades financieras contarían con 180 días calendario para adecuar sus contratos, canales de atención y mecanismos de información. El documento no detalla cuántas empresas aplican actualmente estos planes, los montos cobrados ni la cantidad de usuarios alcanzados.

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