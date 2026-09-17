“No deben ser museos vivientes”: Así el ministro del Ambiente defiende inversiones en Áreas Naturales Protegidas

El ministro del Ambiente defiende las modificaciones que plantea el pedido de facultades. ¿Qué pide el Gobierno?

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El ministro del Ambiente, Vladimiro Huaroc, sustentó ante la Comisión Bicameral de Presupuesto y de la Cuenta General de la República del Congreso la propuesta presupuestal del sector Ambiente para 2027, que asciende a S/985,94 millones.

Se trata de recursos estarán orientados a prevenir riesgos, proteger la salud y los ecosistemas, fortalecer la fiscalización ambiental y promover inversiones sostenibles. Pero, por otro lado, también defendió la modificación de la Ley de Áreas Naturales Protegidas contenida en el pedido de facultades del Gobierno.

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“Las Áreas Naturales Protegidas no deben ser consideradas ’museos vivientes’. Son zonas vivas donde vive población, hay producción, hay actividades económicas. Hay que viabilizar, promoverlo , con los márgenes ambientales más estrictos. (...) Lo que no podemos permitir es que la minería ilegal penetre en las ANP”, añadió.

Una aprobada por el Ministerio de la Producción (Produce) en abril de 2025, generó un vacío legal que impide sancionar a quienes pescan a gran escala en reservas marinas como Paracas, lo que ha provocado preocupación en comunidades locales, gremios ambientales y expertos del sector. - Crédito Difusión

Lo que contempla el pedido de facultades

El pedido de facultades legislativos del Gobierno es claro: “se requiere la modificación de la Ley de Áreas Naturales Protegidas, orientada a la reducción física o modificación legal de un Área Natural protegida cuando resulte necesaria la ejecución de proyectos determinados declarados de necesidad pública e interés nacional, entre ellos las Actividades de Exploración y Explotación de Hidrocarburos, conforme al ordenamiento jurídico vigente”.

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Pero no es solo es. También el texto de exposición de motivos del pedido de facultades “advierte la necesidad de precisar en la Ley 28736 los efectos de la categorización de una Reserva índigena respecto de los derechos, contratos, títulos habilitantes u otros actos jurídicos válidamente otorgados el Estado con anterioridad, a fin de garantizar su continuidad y ejercicio efectivo”

Esto estaría orientado a “compatibilizar la protección PIACI con la seguridad jurídica de los derechos preexistentes y el desarrollo sostenible de las de hidrocarburos, conforme al ordenamiento jurídico vigente”.

Es más, el Minam entrará en restructuración. - Crédito Minam

Es decir, las medidas comprendidas tienen por finalidad promover la inversión privada y simplificar los procedimientos administrativos vinculados a la exploración de hidrocarburos, pero prometiendo que eso implique “una reducción o flexibilización de los estándares de protección ambiental, ni una modificación de las reglas aplicables en materia de participación ciudadana o consulta previa”.

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Con esa visión concordó Huaroc: “Proteger el ambiente no significa detener el desarrollo. Significa generar las condiciones para que el Perú crezca con responsabilidad, seguridad y sostenibilidad. Necesitamos un Estado presente, capaz de anticiparse a los riesgos y responder oportunamente a las necesidades de la población”.

Ya se interviene en 25 Áreas Naturales Protegidas

A pesar de que el gobierno pide la modificación de la Ley de ANP, Vladimiro Huaroc señala igual que “no es nada nuevo”.

SNP insiste en pescar en la Reserva de Paracas. Canal N

“En el Perú ya se funciona en 25 Áreas Naturales Protegidas. Se viene haciendo acción de inversión, explotación petrolera, gasífera. En ANP, en Parques Naturales. Por ejemplo, Petroperú está en el Mar de Grau hace ya varios años, en el lote Z69″, añadió.

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Ante estos casos, el ministro del Ambiente, si bien no lo asegura al 100%, señala que los impactos ambientales serían mínimos. Pero también menciona otro caso, el del Área Natural Protegida de Paracas, donde se ha buscado flexibilización para permitir inversiones.

“En Paracas, no hay presencia ilegal, no hay pesca ilegal. Si hubo en algún momento, en el pasado puede haber sido. (...) Los 3.000 pescadores artesanales de Paracas, organizados por Sernanp, son los encargados de proteger el área de Paracas”, aseveró Huaroc.