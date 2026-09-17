Caso Liceo Naval: Violencia sexual en colegios supera los 2.000 casos en lo que va del año en Perú

SíSeVe registra 2.059 denuncias por violencia sexual en escuelas: la mayoría corresponde a tocamientos | Foto: Gemini IA

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Un adolescente de 16 años, estudiante del Liceo Naval Almirante Guise, en el distrito de San Borja, denunció haber sido víctima de una agresión sexual por parte de diez compañeros de un grado superior. El hecho ocurrió el 15 de septiembre dentro de un bus escolar que trasladaba al equipo de fútbol tras un campeonato interliceos, según informó la Policía Nacional del Perú. Los ocho señalados permanecen bajo custodia mientras la Séptima Fiscalía de Familia de Lima realiza las diligencias correspondientes.

El caso generó conmocionó en la sociedad debido a la gravedad de los hechos. Los datos oficiales de la plataforma SíSeVe, del Ministerio de Educación, revelan que los reportes de violencia sexual en instituciones educativas del país superan los 2.000 casos en lo que va del año.

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Lima Metropolitana concentra el mayor número de denuncias por abuso sexual escolar |Foto: SíSeve

Reportes por violencia sexual en colegios de Perú

Entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2026, el sistema SíSeVe registró 2.059 reportes de violencia sexual en el ámbito escolar. La cifra forma parte de un total de 11.791 denuncias por distintos tipos de violencia contabilizadas en el mismo período, que incluyen 4.545 casos de violencia psicológica y 5.187 de violencia física.

Del total de reportes por violencia sexual, 1.198 casos corresponden a agresiones entre escolares, mientras que 861 fueron protagonizados por docentes contra estudiantes. La distinción entre ambos perfiles de agresor resulta relevante para el diseño de las políticas de prevención que aplican los organismos educativos regionales.

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Asimismo, por subtipo de violencia sexual muestra que los tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos representan la categoría más numerosa, con 1.423 casos reportados. Le siguen el hostigamiento sexual, con 213 denuncias, y la violación sexual, con 156 casos registrados en lo que va del año.

Otras modalidades incluyen la violencia con fines sexuales a través de medios tecnológicos, con 116 reportes; el acoso sexual, con 92 casos, y el acoso sexual a través de medios tecnológicos, con 59 denuncias.

Las autoridades indagan los hechos ocurridos tras una actividad de futsal y el Ministerio de la Mujer activó asistencia para el menor de edad afectado| Foto: Andina

Lima Metropolitana concentra la mayor cantidad de reportes

El reparto geográfico de los 2.059 reportes muestra una fuerte concentración en la capital. La Dirección Regional de Educación (DRE) de Lima Metropolitana encabeza el listado con 599 casos, una cifra que supera ampliamente a la segunda región con mayor número de denuncias, Piura, con 135 reportes.

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Le siguen Arequipa, con 110 casos; Junín, con 109, y La Libertad, con 94. En el extremo opuesto de la tabla se ubican Huancavelica, con nueve denuncias; Apurímac, con 16, y Tumbes, con 17, las regiones con menor cantidad de reportes registrados en el período analizado.

¿Cuál es el estado de atención de los casos?

El estado de atención de los reportes revela que una parte considerable aún no llegó a una resolución definitiva. Según los datos de SíSeVe, 974 casos se encuentran en proceso de atención, mientras que 582 registran atención finalizada.

Otros 297 casos figuran con atención finalizada pendiente de validación, 173 permanecen sin atención por parte de la institución educativa correspondiente y 33 fueron observados por la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) respectiva.

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El colegio, administrado por la Marina de Guerra del Perú, emitió un comunicado en el que calificó lo sucedido como “un grave hecho de presunta agresión física” y afirmó que colabora con las autoridades. Mientras tanto, la Fiscalía de la Nación abrió investigación por la denuncia y señaló que recabará información, por lo que se tomará la declaración de los 10 retenidos en flagrancia.

Canales de ayuda

Línea 100: Servicio gratuito, confidencial y disponible las 24 horas para víctimas, familiares o testigos de violencia familiar y sexual. Brinda contención emocional y orientación. También existe el Chat 100, con atención en tiempo real, y los Centros Emergencia Mujer, que ofrecen apoyo psicológico, legal y social.

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PNP: Ante una situación de riesgo inmediato o emergencia, se puede llamar al 105 para solicitar intervención policial.

SíSeve:

Vía web: ingresar a la plataforma SíSeVe, hacer clic en “Reporta un caso”, crear una cuenta con DNI, correo electrónico y teléfono, y completar el formulario con los datos del incidente.

Correo electrónico: siseve@minedu.gob.pe