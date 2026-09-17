Perú

Liceo Naval se pronuncia ante denuncia de presunta agresion sexual de escolar por grupo de 10 estudiantes en un bus

La institución educativa aseguró que viene coordinando con las autoridades para esclarecer lo ocurrido y señaló que aplicará las medidas correspondientes si se determinan responsabilidades.

Ocho estudiantes del colegio Liceo Naval de San Borja fueron detenidos por la policía bajo la acusación de una presunta agresión sexual contra un compañero de 16 años. El incidente habría ocurrido dentro de un bus escolar y ya se encuentra en investigación | América TV
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El Liceo Naval Almirante Guise, en San Borja, emitió un pronunciamiento tras la denuncia por una presunta agresión sexual contra un adolescente de 16 años, estudiante de cuarto de secundaria de la institución. El hecho habría ocurrido durante el traslado en bus de alumnos que participaron en una actividad deportiva y derivó en la intervención de 10 menores, mientras la Fiscalía está a cargo de la investigación, informó Cornelio Gonzales, director regional de Educación de Lima Metropolitana.

A través de un comunicado, la institución informó a los padres de familia que adoptó acciones inmediatas tras conocer lo ocurrido y que viene coordinando con los órganos competentes para contribuir con las investigaciones y esclarecer los hechos.

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El colegio calificó lo sucedido como un “grave hecho de presunta agresión física” y evitó brindar detalles sobre los estudiantes involucrados. En su pronunciamiento, la Dirección aseguró además que, de comprobarse responsabilidades, se aplicarán las medidas disciplinarias correspondientes conforme a la normativa vigente y al reglamento institucional.

Composición con la fachada de una institución con un busto conmemorativo y agentes de policía junto a personas encapuchadas en la noche
Agentes de la Policía Nacional del Perú intervienen a menores de edad del Liceo Naval de San Borja investigados por una agresión sexual. (Infobae Perú)

La institución señaló que viene proporcionando las facilidades necesarias para el desarrollo de las diligencias. “La institución ha actuado de manera inmediata y viene realizando las acciones y coordinaciones correspondientes con los órganos competentes”, se lee en el documento.

El Liceo Naval Almirante Guise indicó que viene adoptando medidas y realizando cambios orientados a fortalecer la disciplina, la convivencia y la seguridad de los estudiantes.

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Según la Dirección, estas acciones tienen como finalidad prevenir y atender oportunamente cualquier situación que pueda afectar la integridad y el bienestar de los alumnos. Sin embargo, el colegio no detalló cuáles son las medidas específicas implementadas.

Documento impreso con membrete del Liceo Naval Almirante Guise que contiene el comunicado número 183-2026 dirigido a los padres de familia
El Liceo Naval Almirante Guise informa en un comunicado sobre las acciones adoptadas tras la presunta agresión física entre estudiantes durante una actividad deportiva.

Piden evitar difundir versiones no confirmadas

Ante la preocupación de las familias, la institución pidió mantener la calma y actuar con prudencia mientras las autoridades continúan con las investigaciones.

Asimismo, exhortó a evitar la difusión de versiones o información no confirmada que pueda afectar a los estudiantes y sus familias.

¿Qué pasó dentro del bus?

La denuncia se refiere a un hecho ocurrido el 15 de setiembre, cuando un grupo de estudiantes del Liceo Naval Almirante Guise retornaba de un campeonato deportivo. De acuerdo con los reportes conocidos hasta el momento, el adolescente de 16 años, estudiante de cuarto de secundaria, habría sido víctima de una presunta agresión sexual dentro del bus que trasladaba al equipo escolar de futsal desde Surco hacia San Borja.

La información sobre lo ocurrido dentro del vehículo todavía es materia de investigación. La denuncia fue presentada posteriormente en la comisaría de San Borja y la Séptima Fiscalía de Familia de Lima asumió el caso para determinar las circunstancias de los hechos y la participación que habría tenido cada uno de los adolescentes intervenidos.

Un individuo con sudadera gris de capucha cubre su rostro frente a un edificio en una calle iluminada de noche
Una persona con sudadera de capucha se cubre el rostro frente a un inmueble en presencia de varias personas durante la noche. (menores retenidos acusados de violacion sexual contra su compañero)

Un elemento que también deberá ser esclarecido es la presencia de adultos durante el traslado. La ministra de la Mujer, María Seminario, señaló este jueves que los escolares iban acompañados por profesores y sostuvo que la investigación deberá determinar las responsabilidades que correspondan. Esta afirmación se refiere a una eventual responsabilidad que deberá ser establecida por las autoridades y no constituye una conclusión sobre los docentes o la institución.

La presunta víctima tiene previsto brindar su declaración ante el Ministerio Público como parte de las diligencias. Paralelamente, el MIMP, a través del programa Warmi Ñan, informó que brinda asistencia legal y soporte psicológico al adolescente y a su familia.

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