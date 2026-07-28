Vladimiro Huaroc asume el Ministerio del Ambiente: conoce la trayectoria del nuevo integrante del gabinete de Keiko Fujimori

Keiko Fujimori designó a Vladimiro Huaroc como ministro del Ambiente en su primer Consejo de Ministros.

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La conformación del primer Consejo de Ministros del gobierno de Keiko Fujimori incluyó el nombramiento de nuevas autoridades para cada cartera del Ejecutivo. Entre las designaciones figura Vladimiro Huaroc Portocarrero, quien asumió la conducción del Ministerio del Ambiente (Minam) tras la ceremonia de juramentación realizada en Palacio de Gobierno.

Su incorporación al gabinete coloca nuevamente en funciones públicas a un político con experiencia en organismos internacionales, gobiernos regionales y entidades del Estado. A lo largo de varias décadas participó en distintos espacios de la administración pública y también formó parte de diversas organizaciones políticas.

El nuevo titular del Minam construyó una trayectoria vinculada a la gestión pública, la descentralización y los procesos de diálogo frente a conflictos sociales. Su recorrido incluye responsabilidades en el ámbito nacional e internacional, además de cargos de elección popular.

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El nombramiento también vuelve a poner en primer plano una carrera política marcada por cambios de alianzas y episodios que generaron debate dentro del escenario político peruano, especialmente por su paso desde la oposición al fujimorismo hacia una candidatura con Fuerza Popular.

Formación y experiencia en organismos nacionales e internacionales

Cuenta con experiencia en organismos internacionales como la ONU y en la Defensoría del Pueblo.

Vladimiro Huaroc Portocarrero nació en Huancayo el 28 de septiembre de 1948. Realizó sus estudios escolares en el Colegio Claretiano de esa ciudad y cursó la carrera de Antropología en la Universidad Nacional del Centro del Perú entre 1968 y 1979, aunque no obtuvo el título profesional. Además, siguió un diplomado en Políticas para el Desarrollo en el Instituto Universitario para el Desarrollo, en Ginebra, Suiza.

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Entre 1982 y 1992 desempeñó funciones como alto comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los refugiados en Nicaragua, México y Honduras. Posteriormente ocupó la coordinación de la Oficina de Operaciones de Asuntos Políticos y Misiones de Paz de la ONU hasta 1996.

Después de esa etapa internacional pasó a la Defensoría del Pueblo, institución en la que trabajó entre 1996 y 2000 como asesor y representante en las regiones de Junín y Ayacucho.

Carrera política y gestión regional

En 1997 participó junto con Susana Villarán en la fundación del Partido por la Democracia Social (PDS), organización que después adoptó el nombre de Fuerza Social. Durante ese periodo intervino en protestas sociales contra el gobierno de Alberto Fujimori.

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En las elecciones generales de 2001 integró la fórmula presidencial encabezada por Jorge Santistevan de Noriega, representante de la alianza Somos Perú–Causa Democrática. Sin embargo, esa candidatura no llegó a competir en los comicios debido a la renuncia de Santistevan antes de la jornada electoral.

Un año después postuló a la presidencia del Gobierno Regional de Junín por el movimiento Todos por Junín, donde obtuvo el tercer lugar. Su llegada al cargo ocurrió en las elecciones regionales de 2006, cuando resultó elegido presidente regional por el Movimiento Convergencia Regional Descentralista (CONREDES) para el periodo 2007-2010.

Durante ese mismo periodo también presidió la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales entre 2006 y 2007.

Funciones en el gobierno de Ollanta Humala

Fue presidente regional de Junín y encabezó la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales.

Tras participar en las elecciones generales de 2011 como candidato a la primera vicepresidencia junto a Manuel Rodríguez Cuadros, Vladimiro Huaroc expresó su respaldo a la candidatura presidencial de Ollanta Humala durante la segunda vuelta electoral.

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En julio de 2012 recibió el nombramiento como Alto Comisionado de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad de la Presidencia del Consejo de Ministros. Desde ese cargo impulsó mesas de diálogo para atender conflictos sociales.

Entre los acuerdos registrados durante esa gestión figura el relacionado con el proyecto minero Toquepala, de la empresa SPCC, en Tacna. También aparece el acuerdo con productores algodoneros para excluir el pago del 1,5 % del impuesto a la renta para pequeños productores agropecuarios que emitieran liquidaciones de compra. Otro proceso permitió modificar el uso de 82,04 hectáreas de la concesión de Shougang Hierro Perú con fines de desarrollo urbano y social en Marcona. Su permanencia en ese puesto concluyó en diciembre de 2014.

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Del antifujimorismo a Fuerza Popular

Uno de los episodios más comentados de su carrera política ocurrió en diciembre de 2015. Ese año aceptó integrar la plancha presidencial de Keiko Fujimori como candidato a la segunda vicepresidencia, junto con José Chlimper.

La decisión generó cuestionamientos debido a que durante años fue identificado como opositor al fujimorismo e incluso participó en movilizaciones contra el gobierno de Alberto Fujimori. Entre las críticas apareció la de Susana Villarán, quien lo calificó de “traidor” tras su incorporación a Fuerza Popular. Por su parte, Huaroc rechazó ese calificativo y negó haber cometido una traición.

Además de la candidatura vicepresidencial, buscó un escaño en el Congreso por la región Junín. Sin embargo, ambas postulaciones quedaron excluidas por decisión del Jurado Nacional de Elecciones debido a la entrega de donativos durante una actividad de campaña, hecho que la autoridad electoral consideró una infracción a la legislación vigente.

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Regreso a la función pública y llegada al Ministerio del Ambiente

En noviembre de 2016 fue designado funcionario de Petroperú durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski.

Años después se incorporó al equipo técnico de Keiko Fujimori para la campaña presidencial de 2026, donde participó en las propuestas relacionadas con la reforma del Estado.

Tras el Mensaje Presidencial de Keiko Fujimori, la mandataria tomó juramento al gabinete encabezado por Luis Galarreta. Dentro de ese equipo, Vladimiro Huaroc asumió oficialmente la conducción del Ministerio del Ambiente, cartera desde la cual dirigirá las políticas del sector durante el inicio de la nueva administración.