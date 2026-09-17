Joyce Bereche Maco, el operador logístico en el secuestro y asesinato múltiple en Trujillo, según la Fiscalía

La Fiscalía identifica a Joyce Renato Bereche Maco como operador logístico en el secuestro de Jenss Lara Tantaquilla y el caso vinculado a Los Pulpos.

Guardar

La Fiscalía identifica a Joyce Renato Bereche Maco, alias Bereche, como el operador logístico que facilitó una camioneta y alquiló el inmueble usado como búnker en el caso del secuestro del empresario minero Jenss Lara Tantaquilla y el asesinato de cuatro de sus acompañantes en Trujillo.

La Policía Nacional del Perú (PNP) informó que detuvo recientemente a Bereche Maco en Yurimaguas, región Loreto. La captura ocurrió a las 12:20 de la tarde del 16 de septiembre dentro de un inmueble situado en el asentamiento humano Los Andes. Durante la intervención, los agentes incautaron una pistola calibre 9 mm con municiones, cuatro celulares, dinero en efectivo y tarjetas de crédito.

PUBLICIDAD

El investigado, de 26 años, figura en la tesis fiscal como una de las personas que proveyeron recursos materiales para la organización criminal Los Pulpos. La acusación en su contra incluye los presuntos delitos de organización criminal, secuestro extorsivo agravado y homicidio calificado en concurso real.

Joyce Renato Bereche Maco, de 26 años, fue ubicado en una vivienda del barrio Los Maderos.

La camioneta de Bereche

Registros de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) señalan que Bereche Maco figura como único propietario de una camioneta Toyota Hilux blanca, de placa BSJ-899. Según la investigación, ese vehículo fue empleado durante la interceptación de Lara Tantaquilla.

El Ministerio Público sostiene que la camioneta permitió retirar a la víctima de la escena bajo una aparente intervención policial. Para esa acción se habrían usado placas falsas. Luego, Lara Tantaquilla fue trasladado a otro vehículo, que tomó rumbo al lugar donde permaneció cautivo.

PUBLICIDAD

Tres días antes del asalto, el 27 de agosto, la camioneta fue registrada cuando ingresaba y salía de una vivienda alquilada en la urbanización El Paraíso, en el distrito de Moche. La Fiscalía considera que esa casa funcionó como punto de coordinación para el secuestro.

El vehículo volvió a aparecer el 29 de agosto, pocas horas antes del crimen. Un video lo ubicó entre las 1:54 de la tarde y las 2:04 de la tarde en una estación de servicios de la avenida España. La Toyota Hilux formaba parte de una caravana con otros dos automóviles que, de acuerdo con el caso fiscal, estuvieron cerca de la escena de los hechos esa misma noche.

PUBLICIDAD

Una cámara de seguridad registra el desplazamiento de la camioneta blanca utilizada por delincuentes durante el secuestro de un empresario en Trujillo. (Panorama)

El alquiler del búnker

El segundo elemento que vincula a Bereche Maco con la logística del caso es el alquiler de una casa en la urbanización Los Rosales de San Isidro. La Fiscalía atribuye al investigado la contratación del inmueble cuyo sótano habría sido acondicionado para retener al empresario Jenss Lara Tantaquilla durante varias horas.

La División de Homicidios de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) estableció que el contrato se firmó el 30 de junio, con una vigencia de un año y una renta mensual de 5 mil soles. Según esa información, la organización habría entregado seis meses por adelantado, equivalentes a 30 mil soles, antes de realizar modificaciones en el sótano de la vivienda.

PUBLICIDAD

El requerimiento fiscal señala que ese espacio fue utilizado como búnker de cautiverio. La contratación del inmueble y la propiedad del vehículo forman parte de los elementos que el Ministerio Público presenta para sostener que Bereche Maco tuvo una función material dentro de la presunta estructura criminal.

La PNP anunció que someterá a peritajes los celulares y las tarjetas de crédito incautados durante la captura. La finalidad será determinar posibles coordinaciones y movimientos financieros vinculados con Los Pulpos.

Banda Los Pulpos perpetra una masacre en el centro de Trujillo y secuestra a un empresario | Foto: Panamericana

La captura

La detención de Bereche Maco coincidió con un receso en la audiencia que evalúa el pedido de 36 meses de prisión preventiva contra Jhonsson Smith Cruz Torres, alias “Jhonsson Pulpo”, y otros nueve investigados por el secuestro de Lara Tantaquilla y el homicidio de cuatro de sus acompañantes.

PUBLICIDAD

El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de La Libertad reprogramó la audiencia la tarde del miércoles 16 de septiembre a causa de la reciente captura. El proceso está a cargo del juez Eduardo Medina Carranza.

Durante la primera sesión virtual, realizada el martes 15, Cruz Torres declaró que desconocía si tenía antecedentes penales, pese a que registra una condena a cadena perpetua por homicidio.

La Fiscalía también expuso durante la audiencia información sobre otros secuestros atribuidos a Los Pulpos. Según lo presentado, la organización habría recurrido en ocasiones anteriores a la simulación de operativos policiales para interceptar y privar de la libertad a sus víctimas.

PUBLICIDAD

Entre los elementos expuestos figura un video extraído del celular de Gabriel Alexander Saúl Mendocilla Gómez, detenido junto con Cruz Torres. El material fue grabado con un dron y, según la Fiscalía, mostraría etapas de reglaje, seguimiento y ejecución del secuestro de Jenss Lara Tantaquilla, ocurrido el 30 de agosto en La Libertad. Si el pedido fiscal es aceptado, los investigados podrían ser internados en un penal de máxima seguridad.