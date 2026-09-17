Sporting Cristal vs Atlético Grau: día, hora y canal TV del choque por la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Sporting Cristal recibirá a Atlético Grau por el Torneo Clausura 2026

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Se viene la fecha 10 del Torneo Clausura 2026, y Sporting Cristal tendrá la chance de acortar distancias con el líder Universitario de Deportes. Tras el triunfazo frente CD Moquegua, los ‘cerveceros’ tendrán que sostener el buen momento ante Atlético Grau.

El equipo de Roberto Mosquera marcha en la quinta posición con 16 puntos, cuatro unidades menos que la ‘U’. Por ello, necesita sumar de a tres para seguir en la lucha por el título nacional.

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Sporting Cristal vs Atlético Grau: día y hora del duelo por el Torneo Clausura 2026

El duelo entre los cerveceros y los albos se disputará este sábado 19 de septiembre en el estadio Alberto Gallardo, por la fecha 10 del Torneo Clausura 2026. El inicio está programado para las 15:30 horas en Perú, Colombia y Ecuador.

En Chile, Bolivia y Venezuela, el encuentro comenzará a las 16.30. Los aficionados de Argentina, Brasil y Uruguay podrán seguirlo desde las 17.30. La programación contempla los distintos husos horarios de la región para los seguidores que acompañen el partido desde fuera de Perú.

Sporting Cristal perdió 4-1 ante Atlético Grau por Torneo Apertura de Liga 1 2026 - Crédito: Liga Profesional.

Canal TV para ver Sporting Cristal vs Atlético Grau por el Torneo Clausura 2026

La transmisión de Sporting Cristal y Atlético Grau estará disponible por televisión y plataformas digitales para los abonados del servicio oficial de la Liga 1.

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L1 MAX emitirá el partido por televisión. Los usuarios suscritos a esa señal podrán seguir el encuentro desde sus hogares sin contratar una plataforma digital adicional.

La opción para ver el duelo en directo por internet será L1 Play. El servicio requiere una suscripción y permitirá acceder desde teléfonos móviles, tabletas y computadoras.

La cobertura de Infobae Perú incluirá información previa al inicio, actualizaciones minuto a minuto, el resumen del resultado y el registro de los goles.

Santiago González celebra junto a sus compañeros durante un encuentro del Torneo Clausura de la Liga 1. (Liga 1 / @Liga1TeApuesto)

¿Cómo llegan Sporting Cristal y Atlético Grau al choque?

Sporting Cristal y Atlético Grau llegarán al duelo por el Torneo Clausura con necesidades distintas, aunque ambos requieren sumar para sostener sus objetivos.

El equipo celeste afronta el partido en medio de cuestionamientos por su rendimiento bajo la conducción de Roberto Mosquera. El cuadro albo, en tanto, busca alejarse de la zona comprometida con el descenso.

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Los ‘cerveceros’ vienen de imponerse por 2-1 en su visita a Moquegua. Ese resultado le permitió recuperar terreno en la tabla acumulada tras los puntos que había dejado en jornadas anteriores.

Goles y resumen del triunfo 'celeste' por la fecha 9 del Torneo Clausura. (Video: L1 MAX)

Atlético Grau también llegará después de una victoria. El conjunto piurano derrotó por 3-1 a Alianza Atlético en Piura, pese a que comenzó el encuentro en desventaja.

La remontada le permitió al elenco albo quedarse con los tres puntos y afrontar su próximo compromiso con otro margen en su lucha por evitar complicaciones en la parte baja.

El antecedente más reciente entre ambos equipos favorece a Atlético Grau. El cuadro piurano ganó 4-1 en el estadio Campeones del 36. Ataupillco, Ruidiaz, Delgadillo y Camargo marcaron los goles de aquella victoria del equipo albo.

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Atlético Grau fue el primer equipo en sellar su pase a los cuartos de final de la Copa de la Liga 2026. Crédito: Itea Sport

Programación de la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Viernes 18 de setiembre

- Alianza Atlético vs Comerciantes Unidos (15:00 horas / estadio Campeones del 36 de Sullana / L1 MAX)

- Alianza Lima vs ADT (20:00 horas / estadio Alejandro Villanueva / L1 MAX)

Sábado 19 de setiembre

- FC Cajamarca vs Cusco FC (13:00 horas / estadio Héroes de San Ramón de Cajamarca / L1 MAX)

- Sporting Cristal vs Atlético Grau (15:30 horas / estadio Alberto Gallardo / L1 MAX)

- Deportivo Garcilaso vs Universitario (18:00 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega del Cusco / L1 MAX)

- Melgar vs Sport Boys (20:15 horas / estadio Monumental de la UNSA de Arequipa / L1 MAX)

Domingo 20 de setiembre

- Sport Huancayo vs UTC (13:00 horas / estadio IPD Huancayo / L1 MAX)

- Juan Pablo II vs CD Moquegua (15:30 horas / estadio Complejo Deportivo Juan Pablo II de Chongoyape / L1 MAX)

Miércoles 30 de setiembre

- Cienciano vs Los Chankas (15:00 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega del Cusco / L1 MAX)*

*Partido actualizado por la organización de la Liga 1

Programación de la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. - créditos: Liga 1