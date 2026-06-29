Dos reservas indígenas del Amazonas bajo amenaza por presión petrolera y cambio de mando en Perú

ORPIO advirtió que la expansión de hidrocarburos en la Amazonía peruana choca con el reconocimiento y la protección de territorios habitados por PIACI. Créditos: Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible - FCDS Perú

El futuro de las reservas Napo-Tigre y Afluentes en Loreto se ha convertido en el principal punto de tensión entre los planes de reactivación petrolera y la protección de los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial (PIACI).

El más reciente reporte de la Organización Regional de Pueblos Indígenas del Oriente (ORPIO) advierte que la presión política y empresarial para impulsar la industria de hidrocarburos en la región se enfrenta a los procesos de reconocimiento y protección de estos territorios, en un contexto de pobreza estructural y ausencia estatal en la Amazonía peruana.

El relanzamiento de la agenda petrolera y nuevos actores políticos

La llegada del fujimorismo al Ejecutivo ha reactivado la apuesta por el sector de hidrocarburos en Loreto. Voceros y aliados del nuevo gobierno, junto a representantes empresariales y técnicos, han manifestado su interés en atraer inversiones, reactivar lotes petroleros e impulsar asociaciones público-privadas en Petroperú.

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El “Plan de Prosperidad de Loreto”, elaborado con la participación de Luis Carranza Ugarte y presentado por instituciones regionales, identifica a los hidrocarburos como motor principal para la economía local. Una tarea que es promovida por la agencia estatal PERUPETRO.

El nuevo escenario político en Perú reactivó en Loreto la apuesta por Petroperú, los lotes petroleros y las asociaciones público-privadas del sector hidrocarburos. (Foto AP/Rodrigo Abd)

Este plan plantea la necesidad de eliminar restricciones ambientales en territorios donde existen PIACI y propone revisar las limitaciones legales que, según sus autores, frenan la inversión y el crecimiento regional.

La victoria de Keiko Fujimori y la posible designación de Carranza como ministro de Economía refuerzan la expectativa de un impulso estatal para nuevos proyectos petroleros, como los lotes 39 y 67, que se superponen a áreas solicitadas para reservas indígenas.

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Paralelamente, actores políticos ligados al fujimorismo han promovido iniciativas legislativas para modificar los mecanismos de protección de los PIACI, trasladando competencias al ámbito regional o exigiendo evaluaciones periódicas que podrían debilitar la protección de estos pueblos.

Brechas sociales y desconfianza en la industria

Loreto presenta altos índices de pobreza, con cuatro de cada diez habitantes en situación de carencia y brechas acentuadas en zonas rurales. La cobertura de agua potable y electricidad sigue siendo muy baja fuera de las capitales provinciales.

Aunque la industria petrolera ha generado más de 40 mil millones de soles en cinco décadas, los beneficios no se han traducido en mejoras sostenidas para la población local, de acuerdo con el informe.

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El Plan de Prosperidad de Loreto propuso impulsar los hidrocarburos y revisar restricciones ambientales y legales en territorios donde existen PIACI.

El abandono estatal, según ORPIO, es evidente en la falta de infraestructura sanitaria y educativa, especialmente en comunidades cercanas a los lotes petroleros.

El reporte de ORPIO subraya que las demandas sociales insatisfechas recaen no solo sobre el Estado, sino también sobre las empresas petroleras, que muchas veces asumen reclamos por servicios básicos que no les corresponden. Este escenario alimenta el escepticismo y la resistencia de líderes indígenas frente a nuevos proyectos extractivos.

Conflictos sociales, ambientales y la gestión de la industria

Loreto lidera el registro nacional de conflictos sociales vinculados a la actividad petrolera. Entre 1997 y 2023, se reportaron 707 derrames de petróleo en la región, muchos de ellos sin remediación efectiva.

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La Defensoría del Pueblo contabiliza 23 conflictos activos o latentes, en su mayoría relacionados con incumplimientos ambientales, compromisos sociales y demandas por mayor inclusión de las comunidades en los beneficios de la industria.

Las reservas Napo, Tigre, Yavarí y PIACI en Loreto concentran la disputa entre la reactivación petrolera en Perú y la protección de pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial. Foto: Adobe Stock

Casos recientes, como la retención de cargamentos petroleros por parte de comunidades nativas o las protestas por falta de remediación ambiental, ilustran la magnitud del desafío.

Las empresas petroleras y autoridades locales enfrentan una presión permanente por parte de más de 90 federaciones indígenas que demandan atención a una diversidad de necesidades insatisfechas.

Las reservas indígenas en el centro del debate

Las reservas Napo-Tigre y Afluentes concentran la controversia entre desarrollo hidrocarburífero y protección de los PIACI. Ambos procesos de reconocimiento han encontrado obstáculos políticos y campañas que ponen en duda la existencia de los pueblos en aislamiento.

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El Ministerio de Cultura ha reconocido oficialmente la presencia de clanes indígenas en estas áreas, pero la aprobación final de las reservas depende de estudios adicionales y del consenso entre autoridades nacionales y regionales.

Organizaciones indígenas y especialistas advierten que debilitar los mecanismos legales de protección para facilitar la actividad petrolera podría poner en peligro la supervivencia de los PIACI y vulnerar compromisos internacionales asumidos por el Estado peruano.

Los lotes 39, 67 y 95 aparecen entre los proyectos petroleros que se superponen con áreas solicitadas como reservas indígenas en Loreto, según ORPIO.

Un modelo de desarrollo en disputa

El informe de la ORPIO concluye que la definición sobre el destino de estas reservas marcará el modelo de desarrollo que el país busca para la Amazonía: priorizar la explotación de recursos o asegurar la protección de los pueblos más vulnerables y la sostenibilidad ambiental.

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El nuevo gobierno tendrá el reto de encontrar un equilibrio entre la reactivación económica y el respeto a los derechos de los PIACI, en un contexto caracterizado por conflictividad, necesidades sociales urgentes y presión internacional por la conservación de la región.