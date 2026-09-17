¿Ya tiene a sus elegidos? Gia Meier, MacBridde y Agus Padilla confirmaron que recibieron llamadas para Combate

Gia Meier, MacBridde y Agus Padilla fueron convocados para Combate

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Gia Meier, MacBridde y Agus Padilla reconocieron que fueron contactados para participar en el regreso de Combate, aunque ninguno confirmó de forma definitiva que integrará el elenco del reality de ATV. Las respuestas surgieron en sus respectivas transmisiones en vivo, después de que les consultaran por versiones sobre convocatorias y castings.

El interés por los posibles participantes aumentó tras el casting masivo organizado por el canal para la nueva etapa de Combate. La convocatoria reunió a miles de jóvenes el sábado 12 de septiembre, mientras la producción continúa con el proceso de selección y todavía no anunció la lista oficial de competidores.

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De acuerdo con los fragmentos difundidos en redes sociales por Ric Latorre, los tres creadores de contenido admitieron que fueron convocados para ser parte del reality. Sin embargo, evitaron precisar si asistieron a un casting, si avanzaron en el proceso o si ya recibieron una propuesta formal para incorporarse al programa.

La situación de Agus Padilla fue la más clara. La influencer indicó que sí fue convocada, pero adelantó que no aceptaría participar por ahora debido a las exigencias de tiempo que implicaría el formato televisivo.

“Yo, la razón por la que no lo aceptaría, por lo menos no en este momento, es porque me sacaría bastante tiempo del día”, respondió Padilla durante una transmisión. Ante la insistencia de una persona que le preguntó si entonces había recibido una llamada, confirmó: “Sí, sí, sí, sí”.

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Magaly Medina revela el éxito del casting de Combate. Captura: Magaly TV La Firme.

La declaración de Padilla no confirma que haya existido una oferta final para entrar a Combate, pero sí expone que recibió una convocatoria vinculada con el reality. La influencer descartó, al menos de momento, la posibilidad de formar parte del proyecto porque tendría que reorganizar sus actividades diarias.

La producción abrió una convocatoria presencial para jóvenes de entre 18 y 25 años y, en paralelo, habría contactado a figuras con presencia en redes sociales.

Ese mecanismo no implica necesariamente una elección anticipada. Las áreas de casting suelen buscar perfiles específicos y establecer contactos directos con personas que podrían ajustarse a la dinámica televisiva. La decisión final, de todos modos, depende de las evaluaciones internas y de los acuerdos que puedan concretarse.

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La productora Marisol Crousillat había señalado días atrás que el proyecto continuaba en fase de evaluación. También indicó que la producción buscaba contactar a personas que habían tenido vínculo con el formato, aunque sin cerrar la puerta a nuevos nombres. No existe, por ahora, una nómina oficial de competidores, conductores o panelistas.

MacBridde evitó dar detalles

El caso de MacBridde generó comentarios por una conversación en la que fue consultado sobre una presunta audición. Una de las personas que participaba del diálogo aseguró haberlo visto en ATV durante un casting, luego de acudir al canal para coordinar otro asunto.

“¿Es verdad que te llamaron para audicionar en Combate?”, fue la pregunta que recibió. La respuesta llegó entre risas: “Es verdad”.

Jóvenes forman largas colas para ser parte del casting de Combate. Captura: Magaly TV La Firme.

Después, cuando surgieron más preguntas sobre la visita al canal y la posibilidad de que hubiera asistido a una prueba, MacBridde evitó desarrollar el tema. “¿Es secreto?”, preguntó, antes de admitir que la información se había difundido sin que él quisiera hacerlo público.

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“Eh… sí, me cag... un poquito”, expresó bastante desencajado, sorprendido porque nunca imaginó que la información llegaría a ser pública. Sus palabras no permitieron conocer si únicamente fue convocado, si completó una instancia de evaluación o si mantiene conversaciones con la producción para una eventual participación.

Cabe señalar que la confirmación de una convocatoria no equivale a un ingreso asegurado. La producción no comunicó ninguna incorporación y MacBridde tampoco afirmó que ya sea parte del elenco.

Gia Meier también recibió el llamado de ‘Combate’

Las versiones sobre Gia Meier apuntan en la misma dirección. La influencer habría sido una de las personas convocadas para el proceso relacionado con el regreso de Combate, aunque tampoco confirmó si aceptará una eventual propuesta ni cuál sería su rol en pantalla.

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“¿Es verdad que te llamaron para audicionar en Combate? Me llegó la afirmación“, fue la pregunta directa. Bastante sorprendida y después de una pausa, Gía contestó: ”Es verdad", generando la sorpresa de los usuarios y en el set.

Los influencers respondieron a consultas de sus seguidores sobre el reality de ATV, aunque solo una de las figuras descartó sumarse por falta de tiempo. Ric La Torre/ Tiktok

Esa práctica convive con los castings abiertos al público. El sábado 12 de septiembre, la convocatoria de ATV recibió a más de 5 mil asistentes, según datos citados en la cobertura sobre el regreso del programa. La cifra reflejó la expectativa por una nueva temporada de un formato que tuvo varias etapas en la televisión peruana.

Por ahora, Gia Meyer, McBride y Agus Padilla solo confirmaron que recibieron contactos o fueron vinculados con el proceso. Padilla fue la única que adelantó que no asumiría el reto por falta de tiempo, mientras los otros dos mantuvieron reserva sobre una posible participación.

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La producción de Combate no confirmó sus nombres como integrantes del elenco. La definición sobre los concursantes, así como la fecha de estreno y el formato de la nueva temporada, permanece pendiente de un anuncio oficial de ATV.