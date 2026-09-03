Sociedad Peruana de Hidrocarburos pide inversión en exploración, tras caer 99 % en 13 años

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Lima, 3 sep (EFE).- La Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH) advirtió este jueves la necesidad de que Perú reactive las inversiones en exploración de hidrocarburos, después de que estas pasaron de 946,7 millones de dólares en 2012 a 9,8 millones de dólares en 2025, lo que supone una caída del 99 %.

"Esta caída limita la posibilidad de descubrir y desarrollar nuevas reservas y compromete la capacidad del país para sostener su producción de hidrocarburos en el largo plazo", señaló en un comunicado este gremio con miras a las facultades legislativas que previsiblemente el Parlamento conferirá al Gobierno de la presidenta de Perú, Keiko Fujimori.

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Para la SPH, "resulta fundamental contar con un entorno regulatorio ágil, predecible y eficiente que permita acelerar el desarrollo de proyectos, manteniendo los estándares ambientales y sociales exigidos".

El gremio destacó que, entre las medidas planteadas por el Ejecutivo, se encuentra el establecimiento de disposiciones para promover la inversión privada en exploración, explotación y almacenamiento de hidrocarburos; optimizar los mecanismos contractuales; y simplificar los procedimientos administrativos vinculados a la cadena de valor de los hidrocarburos, incluyendo la petroquímica.

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“Las facultades legislativas representan una posibilidad real para generar mejores condiciones para el desarrollo del sector. Necesitamos facilitar la exploración y producción, contar con mecanismos contractuales más eficientes y eliminar trabas que hoy retrasan la ejecución de proyectos”, señaló Felipe Cantuarias, presidente de la SPH.

De acuerdo con el gremio, estas medidas son especialmente relevantes frente a la necesidad de reponer las reservas de hidrocarburos del país y recuperar los niveles de inversión en exploración y producción.

En ese contexto, apuntó a considerar una visión integral de la cadena de valor de los hidrocarburos, que incluya el desarrollo de infraestructura, la revisión del régimen de regalías, la masificación del gas natural y el impulso de actividades con mayor valor agregado, como la petroquímica.

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En este último caso, la SPH incidió en que su desarrollo puede contribuir a industrializar los recursos de hidrocarburos, atraer nuevas inversiones y generar cadenas productivas y empleo especializado.

"Una regulación más eficiente y una visión integral de la cadena de valor pueden contribuir a que nuestros recursos se conviertan en mayor desarrollo y oportunidades para el país”, agregó Cantuarias. EFE