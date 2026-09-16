Ministro Juan Sheput sobre sindicatos de EsSalud: “Se les escuchará, pero la prioridad la van a tener los pacientes”

Juan Sheput - MTPe - EsSalud

Guardar

El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), Juan Sheput, afirmó este 16 de setiembre que la atención de los pacientes será la prioridad de la nueva gestión de EsSalud, en medio del anuncio de un paro de trabajadores para el próximo 23 de septiembre. El titular del sector sostuvo que los sindicatos serán escuchados, pero remarcó que los asegurados deben tener preferencia en el acceso a medicamentos, citas, operaciones y atención domiciliaria.

Durante una entrevista con RPP, Sheput también adelantó que el déficit de EsSalud es “muy superior” al monto que se ha venido difundiendo en los últimos días. El ministro evitó revelar la cifra debido a que, según explicó, primero la presentará este miércoles ante la Comisión de Trabajo.

PUBLICIDAD

“Se escuchará a los sindicatos, pero más vamos a escuchar a los pacientes y todo tiene que girar en torno a ello”, afirmó el ministro, quien se pronunció un día después de que cuestionara el paro anunciado por trabajadores de la institución.

Déficit de EsSalud supera los montos conocidos

Sheput señaló que una de las primeras tareas realizadas durante la gestión interina de Hilda Sandoval fue establecer una línea de base para conocer la situación financiera y operativa de EsSalud. Según explicó, este proceso permitió identificar una deuda de S/2.900 millones con proveedores.

De ese monto, indicó que S/1.700 millones son obligaciones reconocidas, mientras que otros S/1.200 millones se encuentran pendientes de conformidad. Sin embargo, sostuvo que la revisión de los estados financieros permitió advertir que el déficit de la institución sería mayor.

“Es un déficit que voy a informar hoy día en la tarde en la Comisión de Trabajo”, respondió cuando se le consultó por el monto.

PUBLICIDAD

El ministro también cuestionó que la empresa auditora de EsSalud no hubiera comentado los resultados de su auditoría y sostuvo que estos elementos justifican una intervención de la Contraloría.

El ministro de Trabajo, Juan Sheput, se reúne con profesionales de la salud en un centro hospitalario para evaluar la atención a los asegurados de EsSalud. (MTPE)

Según Sheput, el Ministerio de Trabajo envió a fines de agosto una carta a la Contraloría para solicitar su ingreso a EsSalud y realizar una revisión con corte al 9 de agosto, fecha en la que asumió Hilda Sandoval. Hasta la fecha de la entrevista, afirmó que la entidad de control todavía no había ingresado.

“La prioridad la van a tener los pacientes”

Durante la entrevista, Sheput fue consultado por los cuestionamientos al número de sindicatos y trabajadores con licencia sindical en EsSalud. La pregunta surgió luego de que el médico Marco Almerí señalara en que la institución cuenta con 135 sindicatos y casi 600 trabajadores con licencia sindical.

PUBLICIDAD

El ministro precisó que existen diferentes cifras sobre el número de organizaciones sindicales y señaló que, según la información que manejan en Lima, son 26 sindicatos, aunque reconoció que el número puede ser mayor a nivel nacional.

En ese sentido, sostuvo que la gestión de la nueva presidenta ejecutiva, Zulema Tomás, deberá colocar al asegurado en el centro de las decisiones. Mencionó como ejemplos a los pacientes que requieren medicamentos, quienes esperan una operación y los usuarios del Programa de Atención Domiciliaria (Padomi) que necesitan atención en sus viviendas.

“Se les escuchará, se les atenderá (a los sindicalistas), pero por si acaso, la prioridad la va a tener los pacientes, los asegurados, los que merecen una atención rápida, los que merecen tener medicinas a tiempo”, manifestó.

PUBLICIDAD

Sobre el anuncio de huelga

Las declaraciones se producen después de que trabajadores de EsSalud anunciaran un paro para el 23 de septiembre. Sheput ya había pedido que la medida sea reconsiderada y señaló que algunos dirigentes con los que conversó evaluarían si continúan con la protesta.

En la entrevista, el ministro cuestionó que se anuncien medidas de fuerza cuando Zulema Tomás apenas tiene unos días al frente de la institución.

La nueva presidenta ejecutiva asumió el cargo el 13 de septiembre, tras la publicación de la resolución suprema que oficializó su designación y puso fin al encargo temporal de Hilda Sandoval.

Nueva gestión busca reducir esperas y mejorar atención

La atención de los asegurados es también uno de los principales compromisos anunciados por el Gobierno para esta nueva etapa de EsSalud. Entre las prioridades mencionadas por Sheput se encuentran garantizar la disponibilidad de medicamentos, reducir los tiempos de espera para citas y operaciones y mejorar la atención en los servicios de emergencia. También se ha planteado fortalecer el INCOR y Padomi.

PUBLICIDAD

El ministro de Trabajo, Juan Sheput, respalda la designación de la médica Zulema Tomás como presidenta ejecutiva del Seguro Social de Salud del Perú. (Infobae Perú)

El ministro atribuyó parte de las dificultades actuales a problemas de gestión administrativa y aseguró que estos han afectado la capacidad del personal médico para atender a los pacientes.

En su intervención, sostuvo además que se habrían presentado problemas relacionados con la disponibilidad de medicamentos e insumos, lo que habría contribuido a retrasos en la atención y las intervenciones quirúrgicas. Estas afirmaciones forman parte del diagnóstico que el Ejecutivo viene realizando sobre la situación de EsSalud.

La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados también ha citado para el 29 de septiembre a Sheput y a Zulema Tomás para que informen sobre la situación de la institución, las medidas para reducir los tiempos de espera y las acciones previstas para garantizar una atención oportuna a los asegurados.

PUBLICIDAD