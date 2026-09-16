Reconocen a Fredy López Mendoza como nuevo Comandante General de la PNP: “Una policía moderna no debe esperar que el delito ocurra”

En una solemne ceremonia en Puente Piedra, el General Fredy López Mendoza fue reconocido como el nuevo Comandante General de la Policía Nacional del Perú, en reemplazo del General Óscar Arriola | Canal N

Guardar

Freddy López Mendoza, nuevo comandante general de la Policía Nacional del Perú, asume desde hoy el cargo con una hoja de ruta centrada en combatir la criminalidad organizada mediante inteligencia, investigación, control territorial y tecnología. El jefe policial sostuvo que la institución debe actualizar sus capacidades ante delitos como la extorsión, el sicariato, el secuestro y el robo agravado.

“Una policía moderna no debe esperar que el delito ocurra para reaccionar. Debe estar allí donde está el ciudadano, conocer su territorio, identificar los factores de riesgo y anticiparse a las amenazas”, afirmó en su discurso frente a la presidenta Keiko Fujimori, ministros de Estado, generales y agentes de la PNP.

La gestión también incluirá el retorno de SALUPOL al ámbito de la Comandancia General, con el objetivo de reforzar la atención de salud de los policías y sus familias. López Mendoza anunció además que perseguirá y detendrá a los agentes que vulneren la ley, dentro de una política interna contra la corrupción.

PUBLICIDAD

López Mendoza llegó a la máxima conducción policial tras desempeñarse como jefe del Estado Mayor General de la institución. Egresó de la Escuela de Oficiales en 1990, ocupó el segundo puesto de su promoción y acumula 36 años de servicio.

Ceremonia de reconocimiento de Fredy López como nuevo comandante general de la PNP. (Foto: Presidencia Perú)

El comandante general es magíster en Ciencia Política y Gobierno con mención en Gestión Pública por la Pontificia Universidad Católica del Perú. También cuenta con formación de alto mando en orden interno y defensa, el curso de oficial de Estado Mayor y el curso avanzado de capitanes.

La Policía no puede responder con herramientas del pasado

Durante su proclama, López Mendoza describió un escenario en el que las organizaciones criminales modificaron sus métodos y ampliaron sus recursos. “La criminalidad ha evolucionado, se ha organizado, utiliza nuevas tecnologías y diversifica sus métodos”, afirmó.

PUBLICIDAD

El jefe policial vinculó ese diagnóstico con la necesidad de revisar las capacidades institucionales. “La Policía Nacional del Perú no puede responder a los desafíos del presente con las herramientas del pasado”, señaló antes de plantear una institución “moderna, fortalecida y preparada para anticiparse al delito”.

Su administración estará sustentada en seis lineamientos: la lucha contra la criminalidad organizada y transnacional; el control territorial y la prevención; la persecución de la corrupción; el respeto y la respuesta al ciudadano; el bienestar del personal; y el entrenamiento permanente con excelencia operacional.

Fredy López Mendoza asumirá como nuevo comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), en reemplazo de Óscar Arriola, quien dejó el cargo este domingo

López Mendoza indicó que el combate contra las bandas requerirá articular inteligencia, investigación y operaciones. En ese punto, propuso utilizar “la inteligencia para actuar, la investigación para conocer y las operaciones para capturar”.

PUBLICIDAD

La prevención incluirá patrullaje, análisis y coordinación local

El comandante general ubicó la prevención como uno de los dos componentes centrales de su gestión. Según explicó, la presencia policial deberá concentrarse en las zonas donde la población requiera una mayor protección.

“Una policía moderna no debe esperar que el delito ocurra para reaccionar. Debe estar allí donde está el ciudadano, conocer su territorio, identificar los factores de riesgo y anticiparse a las amenazas. Vamos a fortalecer las capacidades preventivas, optimizando el patrullaje y orientando nuestros recursos hacia los lugares donde la ciudadanía más necesita nuestra presencia. Queremos mayor presencia de policías, es cierto, y un mayor acercamiento también con nuestros ciudadanos. Pero prevenir no significa únicamente tener más policías en las calles. Significa trabajar con información, analizar patrones delictivos, utilizar tecnología y coordinar, sobre todo, con las autoridades locales y las instituciones responsables de la seguridad. Significa también estar cerca de la comunidad y responder a sus necesidades. Queremos que el respeto, el buen trato y la empatía sean parte de cada contacto entre nuestros policías y los ciudadanos”, afirmó.

López Mendoza aclaró que el refuerzo preventivo no se limitará a incrementar la presencia en las calles. La estrategia incorporará el análisis de patrones delictivos, el uso de tecnología y la coordinación con autoridades locales e instituciones vinculadas a la seguridad.

También planteó que toda persona que recurra a una dependencia policial en busca de ayuda reciba un trato adecuado. “Queremos que el respeto, el buen trato y la empatía sean parte de cada contacto entre nuestros policías y los ciudadanos”, expresó.

PUBLICIDAD

Según el Mininter, el uso de tecnología de drones tiene como objetivo mejorar la capacidad de vigilancia aérea. (Foto: Andina)

La inteligencia policial será la respuesta a redes y comunicaciones encriptadas

El nuevo comandante general advirtió que las organizaciones criminales utilizan comunicaciones encriptadas, plataformas digitales, redes sociales y sistemas financieros complejos para ocultar sus actividades. Frente a ese panorama, propuso fortalecer la inteligencia policial y dotar de mejores herramientas a las unidades especializadas.

La institución ya identificó necesidades operativas y tecnológicas de esas áreas, según indicó López Mendoza. La prioridad será orientar los recursos hacia los delitos de mayor impacto, a partir de criterios de impacto y atención inmediata.

El jefe de la Policía Nacional afirmó que existe una cartera de inversiones y un plan estratégico de modernización y equipamiento para ordenar el fortalecimiento institucional. “Nuestro compromiso será acelerar este proceso y asegurar que los recursos se conviertan oportunamente en capacidades reales para nuestros policías y en mejores servicios para nuestros ciudadanos”, dijo.

PUBLICIDAD

López Mendoza subrayó que el equipamiento no sustituirá el rol de los agentes. “Ningún equipo reemplazará a un policía. La tecnología amplía nuestras capacidades, pero son el conocimiento, la preparación y la decisión de nuestros hombres y mujeres los que convierten esas herramientas en resultados”, sostuvo.

La compra de más de 31 mil pistolas para la PNP generó cuestionamientos sobre el proceso de adquisición.

El bienestar policial y la sanción interna integran la nueva gestión

El comandante general incluyó el respaldo al personal y a sus familias entre los ejes de su administración. La prioridad abarca mejores servicios de salud y defensa legal oportuna para quienes actúen dentro del marco de la ley.

Sobre el cambio de ubicación de SALUPOL, señaló que el organismo volverá a depender de la Comandancia General para garantizar una atención “oportuna, eficiente y digna” para los integrantes de la Policía y sus familiares.

PUBLICIDAD

López Mendoza anunció que la exigencia de profesionalismo estará acompañada por acciones contra las conductas ilícitas dentro de la institución. “Perseguiremos y detendremos a aquellos policías que transgreden la ley”, afirmó.

El jefe policial añadió que la integridad será una obligación permanente para todos los integrantes de la fuerza. “No podemos permitir que la conducta de unos pocos manchen el honor de miles de policías que sirven honestamente al Perú”, concluyó.