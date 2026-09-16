Deportes extremos y de alta montaña en alerta máxima por vientos fuertes que pondrían en peligro a andinistas y aficionados

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La muerte de Pierre Jacky Marc, un montañista francés que se accidentó después de despegar en parapente desde el nevado Alpamayo, volvió a exponer los riesgos de los deportes extremos y de alta montaña en Áncash. De acuerdo con el testimonio de un guía, la neblina y el viento habrían condicionado el accidente.

Jacky Marc había iniciado el descenso junto con su compañero, Thomas Max Michel. Este último logró llegar al campamento base y alertó sobre lo ocurrido.

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La muerte del francés Pierre Jacquemin-Marc durante un vuelo en parapente volvió a poner atención sobre las condiciones climáticas y geográficas que enfrentan las expediciones en Áncash| Foto: Andina

Neblina habría reducido las condiciones para el descenso en parapente

Porfirio Cacha, guía de alta montaña, explicó que los deportistas buscaban reducir un descenso que por tierra puede extenderse entre cinco y seis horas hasta el campamento base.

Según relató, el primer parapentista despegó antes de que empeoraran las condiciones. “Lamentablemente el clima no le ayuda. Empiezan a aparecer las nubes”, señaló Cacha. El segundo montañista también habría decidido iniciar el vuelo con el propósito de acelerar la bajada.

El guía indicó que el primer deportista cayó en una zona ubicada por debajo del punto de despegue.

La muerte del francés Pierre Jacquemin-Marc durante un vuelo en parapente volvió a poner atención sobre las condiciones climáticas y geográficas que enfrentan las expediciones en Áncash| Foto: Andina

Ranrapalca recibió en mayo a dos montañistas italianos que combinaron esquí y parapente

El caso del Alpamayo se suma a otras expediciones que combinan escalada, esquí extremo y parapente en los nevados de la Cordillera Blanca.

En mayo, dos montañistas italianos ascendieron el Ranrapalca, de más de 6.000 metros de altitud, en nueve horas. El descenso les tomó dos horas y combinó el uso de esquís y parapente.

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Cacha sostuvo que la preparación técnica resulta determinante para realizar ese tipo de maniobras. “Ellos son profesionales muy experimentados”, afirmó sobre los deportistas.

Buscan a un francés que desapareció tras un vuelo en parapente en el nevado Alpamayo| Foto: América Noticias

Las grietas y avalanchas elevan el peligro durante las maniobras de descenso

Los nevados de Áncash reciben a montañistas de distintos países que buscan realizar actividades de alta dificultad. Esas prácticas se desarrollan en zonas donde la presencia de grietas, avalanchas, viento y baja visibilidad puede alterar las condiciones de una expedición.

El descenso, en particular, presenta riesgos adicionales cuando se recurre a equipos como esquís, parapentes o trajes de alas. La velocidad de estas maniobras reduce el tiempo de exposición en algunos tramos, aunque también exige decisiones precisas ante cambios repentinos del clima y la geografía del terreno.

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Otro antecedente citado en el material ocurrió en 2017, cuando el montañista ruso Valery Rozov saltó desde el Huascarán con un traje de alas.

Rozov descendió 2.000 metros en alrededor de un minuto y medio antes de aterrizar sobre otro glaciar. La maniobra mostró el tipo de actividades que atraen a deportistas especializados a los nevados peruanos, donde las condiciones de la montaña pueden cambiar durante una misma jornada.