Perú

Deportes extremos y de alta montaña en alerta máxima por vientos fuertes que pondrían en peligro a andinistas y aficionados

Actividades como el esquí, los vuelos sin motor y los saltos con traje de alas exigen preparación técnica ante grietas, avalanchas y cambios repentinos de visibilidad en la montaña

Guardar

La muerte de Pierre Jacky Marc, un montañista francés que se accidentó después de despegar en parapente desde el nevado Alpamayo, volvió a exponer los riesgos de los deportes extremos y de alta montaña en Áncash. De acuerdo con el testimonio de un guía, la neblina y el viento habrían condicionado el accidente.

Jacky Marc había iniciado el descenso junto con su compañero, Thomas Max Michel. Este último logró llegar al campamento base y alertó sobre lo ocurrido.

PUBLICIDAD

La muerte del francés Pierre Jacquemin-Marc durante un vuelo en parapente volvió a poner atención sobre las condiciones climáticas y geográficas que enfrentan las expediciones en Áncash| Foto: Andina
La muerte del francés Pierre Jacquemin-Marc durante un vuelo en parapente volvió a poner atención sobre las condiciones climáticas y geográficas que enfrentan las expediciones en Áncash| Foto: Andina

Neblina habría reducido las condiciones para el descenso en parapente

Porfirio Cacha, guía de alta montaña, explicó que los deportistas buscaban reducir un descenso que por tierra puede extenderse entre cinco y seis horas hasta el campamento base.

Según relató, el primer parapentista despegó antes de que empeoraran las condiciones. “Lamentablemente el clima no le ayuda. Empiezan a aparecer las nubes”, señaló Cacha. El segundo montañista también habría decidido iniciar el vuelo con el propósito de acelerar la bajada.

El guía indicó que el primer deportista cayó en una zona ubicada por debajo del punto de despegue.

La muerte del francés Pierre Jacquemin-Marc durante un vuelo en parapente volvió a poner atención sobre las condiciones climáticas y geográficas que enfrentan las expediciones en Áncash| Foto: Andina
La muerte del francés Pierre Jacquemin-Marc durante un vuelo en parapente volvió a poner atención sobre las condiciones climáticas y geográficas que enfrentan las expediciones en Áncash| Foto: Andina

Ranrapalca recibió en mayo a dos montañistas italianos que combinaron esquí y parapente

El caso del Alpamayo se suma a otras expediciones que combinan escalada, esquí extremo y parapente en los nevados de la Cordillera Blanca.

En mayo, dos montañistas italianos ascendieron el Ranrapalca, de más de 6.000 metros de altitud, en nueve horas. El descenso les tomó dos horas y combinó el uso de esquís y parapente.

PUBLICIDAD

Cacha sostuvo que la preparación técnica resulta determinante para realizar ese tipo de maniobras. “Ellos son profesionales muy experimentados”, afirmó sobre los deportistas.

Buscan a un francés que desapareció tras un vuelo en parapente en el nevado Alpamayo
Buscan a un francés que desapareció tras un vuelo en parapente en el nevado Alpamayo| Foto: América Noticias

Las grietas y avalanchas elevan el peligro durante las maniobras de descenso

Los nevados de Áncash reciben a montañistas de distintos países que buscan realizar actividades de alta dificultad. Esas prácticas se desarrollan en zonas donde la presencia de grietas, avalanchas, viento y baja visibilidad puede alterar las condiciones de una expedición.

El descenso, en particular, presenta riesgos adicionales cuando se recurre a equipos como esquís, parapentes o trajes de alas. La velocidad de estas maniobras reduce el tiempo de exposición en algunos tramos, aunque también exige decisiones precisas ante cambios repentinos del clima y la geografía del terreno.

Otro antecedente citado en el material ocurrió en 2017, cuando el montañista ruso Valery Rozov saltó desde el Huascarán con un traje de alas.

Rozov descendió 2.000 metros en alrededor de un minuto y medio antes de aterrizar sobre otro glaciar. La maniobra mostró el tipo de actividades que atraen a deportistas especializados a los nevados peruanos, donde las condiciones de la montaña pueden cambiar durante una misma jornada.

Temas Relacionados

Deportes extremosperu-noticiasHuarazÁncash

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Óscar Junior sufrió una aparatosa caída del escenario durante un concierto de La Bella Luz en Juliaca

El cantante conocido como ‘Senderito’ recibió atención de emergencia tras el impacto y confirmó que los médicos descartaron fracturas

Óscar Junior sufrió una aparatosa caída del escenario durante un concierto de La Bella Luz en Juliaca

“¡Jamás diré una letra en contra de la institución!”: Óscar Arriola se despidió así de la Comandancia General de la PNP

En su último discurso en el cargo, el alto mando de la Policía Nacional del Perú arengó a los agentes a sostener el ánimo y seguir trabajando en todo el país, en medio de críticas por el avance del crimen organizado

“¡Jamás diré una letra en contra de la institución!”: Óscar Arriola se despidió así de la Comandancia General de la PNP

Renato Tapia no será convocado a la selección peruana para los amistosos de setiembre y octubre: “Alguien le dijo que no se haga ilusiones”

El periodista Vladimir Vicentelo reconoció haber conversado con el ‘Cabezón’ sobre su ausencia para los partidos en Norteamérica y de su resignación a una vuelta a la ‘bicolor’

Renato Tapia no será convocado a la selección peruana para los amistosos de setiembre y octubre: “Alguien le dijo que no se haga ilusiones”

Calendario 2026: ¿Cuándo es el único feriado en octubre y qué se conmemora?

Los ciudadanos revisan el calendario oficial de feriados del próximo mes con el propósito de planificar sus actividades. Estas fechas de descanso son determinadas por las autoridades correspondientes

Calendario 2026: ¿Cuándo es el único feriado en octubre y qué se conmemora?

Alerta de Digemid: Detectan pastillas falsas Chao, para la gripe, que ponen en riesgo a usuarios

Medicamentos falsificados. El Digemid ha revelado que se han reportado casos de pastillas Chao falsas. ¿Cómo identificarlas y dónde es seguro comprar?

Alerta de Digemid: Detectan pastillas falsas Chao, para la gripe, que ponen en riesgo a usuarios
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Ernesto Álvarez reconoce que no es penalista y que no sabe qué artículos cambiar del Código Procesal Penal

Ernesto Álvarez reconoce que no es penalista y que no sabe qué artículos cambiar del Código Procesal Penal

Perúcheck: Keiko Fujimori afirmó que ningún gobierno presentó facultades en menos de 44 días, pero los registros del Congreso lo desmienten

Escándalo en el Congreso: el ministro de Justicia dijo que las violaciones a niñas indígenas tienen “origen cultural”

La JNJ cesa a Zoraida Ávalos como fiscal suprema titular

Sin fotos de candidatos: así serán las cuatro cédulas de votación para las elecciones regionales y municipales

ENTRETENIMIENTO

Óscar Junior sufrió una aparatosa caída del escenario durante un concierto de La Bella Luz en Juliaca

Óscar Junior sufrió una aparatosa caída del escenario durante un concierto de La Bella Luz en Juliaca

Eva Ayllón, nic y FABIÁN representarán al Perú en los Latin Grammy 2026

Austin Palao protagonizó pelea con Oriana Marzoli en ‘Volverías con tu ex? 2′ por Fran Maira: lo llamó ‘manipulador’ y Flavia Laos la respalda

Esposa de Jorge Luna sorprende al mostrar orgullosa su título de licenciada en Marketing

Mónica Adaro sufrió un grave accidente automovilístico en Estados Unidos

DEPORTES

Renato Tapia no será convocado a la selección peruana para los amistosos de setiembre y octubre: “Alguien le dijo que no se haga ilusiones”

Renato Tapia no será convocado a la selección peruana para los amistosos de setiembre y octubre: “Alguien le dijo que no se haga ilusiones”

Baja confirmada de Alianza Lima para duelo con ADT en Matute: reemplazo en la alineación de Pablo Guede

Carlos Desio asegura que Christian Cueva puede volver a la selección peruana y sorprende con ejemplo: “Si no, Busquets no podría jugar”

Sport Boys desembolsó fuerte suma para enfrentar a Melgar: Erustes, Saba y Llontop quedan habilitados para jugar en Arequipa

¿Cuándo sale la lista de convocados de Perú para duelos con Estados Unidos y México?: Novedades y ausencias para amistosos por fecha FIFA