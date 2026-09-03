Tenso momento entre senador de Juntos por el Perú y Julio Velarde: “Ha hecho el trabajo que se le encomendó y punto”

Este reportaje de noticias documenta el proceso de ratificación de Julio Velarde como presidente del Banco Central de Reserva en una comisión del Senado. Un reportero presenta el desarrollo frente al Congreso, mientras el video muestra el intercambio de palabras entre el señor Velarde y el senador Humberto Morales en una sala de reuniones. Los participantes están sentados en una mesa con documentos y micrófonos. El contenido es una cobertura periodística de un evento político.

Guardar

Un momento de tensión se vivió en la Cámara de Senadores del Congreso de la República, durante una sesión en la que se inició el proceso de ratificación de Julio Velarde como presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). El senador Humberto Morales, de Juntos por el Perú, cuestionó la gestión del economista y buscó restarle mérito al trabajo realizado durante sus años al frente de la institución.

“Yo creo que usted, señor Velarde, ha hecho el trabajo que se le encomendó y punto. No entiendo por qué se esfuerzan para [elogiarlo]...”, le dijo Morales al titular del BCRP, en un tono de evidente menosprecio hacia la gestión que durante años ha sido destacada por distintos sectores.

El senador continuó: “Lo que tratamos es que haya una proyección para el país, ¿no? Señor Velarde, ¿cómo se resuelve la convivencia entre la estabilidad macroeconómica y la inestabilidad política?”.

PUBLICIDAD

El presidente del BCRP no prestó atención al comentario del senador y solo se pronunció sobre un eventual escenario de inestabilidad política que, según señaló, no se presenta actualmente en el país. El economista sostuvo que no consideraba relevante hablar de esa posibilidad porque no percibía actualmente una situación de ese tipo en el gobierno de Keiko Fujimori.

“No creo que sea relevante ahora, no veo inestabilidad política. ¿Es a futuro? Bueno, no la veo relevante”, respondió.

El intercambio continuó cuando el presidente del BCRP empezó a responder otros cuestionamientos planteados durante la sesión, entre ellos uno referido a la inflación de Estados Unidos y su eventual impacto en el Perú. Velarde tuvo que corregir a Morales respecto a su comentario de que la inflación estadounidense era la más alta y explicó por qué un aumento de los precios en ese país no necesariamente tendría que trasladarse a la economía peruana.

PUBLICIDAD

El presidente del Banco Central de Reserva del Perú, Julio Velarde, participa en una sesión parlamentaria ante el político Humberto Morales. (Infobae Perú)

“La inflación norteamericana no es la más alta y, segundo, la inflación norteamericana no tiene por qué transmitirse al mundo (...) Y si Estados Unidos sube la inflación, no tiene por qué subir la peruana, si el Banco Central se maneja bien. No veo por qué cree que somos tan dependientes de Estados Unidos en cuanto a la inflación. No lo somos, en todo caso”, explicó el presidente del BCRP.

Sin embargo, Morales volvió a intervenir y le pidió que respondiera específicamente a la pregunta que había planteado sobre la estabilidad macroeconómica y la inestabilidad política. “Por favor, quisiera que me conteste la pregunta originalmente. Usted contestó el comentario, pero no la pregunta”, le increpó el senador.

PUBLICIDAD

Velarde retomó entonces el planteamiento y dejó clara su posición. “No le puedo contestar... Me está haciendo un comentario sobre algo que dije el 24, cómo se aplica ahora. No veo una inestabilidad política, no la veo”, respondió.

El titular del Banco Central incluso puso sobre la mesa su expectativa respecto al actual Gobierno de Keiko Fujimori, que lleva un mes en el poder. “Supongo que este gobierno durará los cinco años. Supongo usted coincide conmigo. No sé si será eso lo correcto”, añadió.

¿Cuándo se decidirá si Julio Velarde continúa en el BCR?

Julio Velarde - BCRP

La Comisión de Procedimientos Especiales tiene plazo hasta el 7 de septiembre para emitir su informe sobre la ratificación de Julio Velarde. Posteriormente, la decisión deberá ser sometida a votación de la Cámara de Senadores.

PUBLICIDAD

De acuerdo con lo señalado durante la sesión, la mayoría de las bancadas ha mostrado una posición favorable a la continuidad del economista, por lo que su ratificación se perfila como el escenario más probable.

El Congreso también deberá designar a tres representantes para completar el directorio del BCRP, mientras que el Ejecutivo ya nombró a sus tres integrantes.

¿Quién es Humberto Morales?

El excongresista del Frente Amplio, Humberto Morales, indicó que el Congreso debería proceder con una moción de vacancia contra la presidenta Dina Boluarte por el caso de sus relojes de lujo. (Foto: ANDINA)

Humberto Morales Ramírez es senador por Ayacucho de Juntos por el Perú y ya tiene experiencia en el Congreso: fue parlamentario entre 2016 y 2021 por el Frente Amplio. Su trayectoria está vinculada a la izquierda y durante su anterior periodo integró la Comisión Lava Jato.

PUBLICIDAD

Su nombre también quedó envuelto en una polémica durante la actual campaña electoral. Una investigación periodística reveló que figura en los planillones que el Movadef presentó ante el JNE en 2011 para intentar inscribirse como partido político, organización señalada como el brazo político de Sendero Luminoso.

No es su primera controversia. En 2017 fue duramente cuestionado después de referirse a las mujeres como “chismosas” y “mentirosas” y lanzar comentarios contra la entonces congresista Marisa Glave. Sus propias declaraciones provocaron que el Frente Amplio anunciara un proceso disciplinario en su contra. Posteriormente ofreció disculpas.