Perú

No hay desarrollo social sin crecimiento económico, y no hay crecimiento sin inversión privada y pública

Los reportes del MEF y del BCRP indican que el capital empresarial, que cuadruplica al estatal, sostuvo un avance firme en el segundo trimestre de 2026 en todo el país durante la actual administración

Ilustración digital de un muelle portuario con grúas amarillas, contenedores, barcos en el mar y montañas al fondo.
La Autoridad Portuaria Nacional aprobó el Plan Maestro del Terminal Portuario de Corío en Punta de Bombón, Islay, Arequipa. (Crédito: Agencia Andina) (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La inversión es el único camino real para mejorar las condiciones de vida de la población: genera nuevas fuentes de empleo, impulsa la eficiencia productiva a través de la tecnología y, por supuesto, fortalece la educación.

Según los últimos informes del MEF y del BCRP, la inversión privada - que es cuatro veces mayor que la pública - mantiene un desempeño sólido en lo que va del gobierno de la presidenta Keiko Fujimori. Durante el segundo trimestre de 2026, la inversión privada creció 17.6% a nivel nacional, acumulando dos años y medio de crecimiento ininterrumpido.

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Arequipa se mantiene como una de las principales regiones exportadoras del país, impulsada principalmente por la actividad minera.
Arequipa se mantiene como una de las principales regiones exportadoras del país, impulsada principalmente por la actividad minera. Foto: Revista Gana Más

En el caso de la región Arequipa, la ejecución de inversión pública alcanzó el 60.8% de un presupuesto total de S/ 894.3 millones, un avance considerado adecuado para lo que va del año. El antecedente es alentador: en 2025, el gobierno regional logró ejecutar el 99.8% de su presupuesto, una cifra que refleja una notable capacidad de gestión. A ello se suma el destrabe de 46 obras que permanecían paralizadas, entre ellas los hospitales Maritza Campos y Camaná, y el puente Arequipa–La Joya, recientemente inaugurado. Sin duda, un desempeño destacable por parte del gobierno regional.

Por su parte, en junio pasado, PROINVERSIÓN presentó un conjunto de megaproyectos para Arequipa, varios de ellos bajo la modalidad de Asociación Público-Privada (APP). Entre los más relevantes destacan Majes-Siguas II, la central fotovoltaica La Joya, el sistema SITGAS y el megapuerto de Corío.

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Mina a cielo abierto con excavadoras y camiones. Trabajadores mineros, lingotes de oro y plata en primer plano, gráficos financieros con flechas hacia arriba.
Una mina de cobre a cielo abierto en Perú muestra la operación de maquinaria pesada y el procesamiento de minerales, con lingotes de oro y plata y gráficos financieros que indican crecimiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Arequipa, que representa el 6% del PBI nacional, es la segunda economía regional del país. La minería, que explica el 32% de su PBI regional, es el sector más dinámico: solo en proyectos de corto y mediano plazo suma US$ 7,583 millones en inversión, entre los que destacan la ampliación de Cerro Verde (US$ 2,100 millones), Tía María (US$ 1,802 millones), Zafranal (US$ 1,900 millones) y Pampa de Pongo (US$ 1,781 millones). En el primer cuatrimestre de 2026, el sector minero nacional invirtió US$ 2,051 millones, de los cuales Arequipa aportó el 16.7%, una participación nada despreciable a nivel nacional.

Vivimos, sin duda, un buen momento para la inversión pública y privada. La confianza de los inversionistas se ajustó al alza tras la certeza de los resultados electorales, con Keiko Fujimori como presidenta del Perú para el período 2026-2031, lo que ha generado condiciones favorables para la inversión, tanto nacional como extranjera.

A la buena ejecución del presupuesto regional se suma un sector minero con gran proyección, un sector agropecuario que se beneficia de la creciente demanda de China - primer socio comercial del Perú - y un sector energético con amplias posibilidades en energías renovables, factores que en conjunto harán a Arequipa una región cada vez más competitiva.

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