Lote Z-69: Perú vuelve a ofertar sus plataformas en el mar de Talara, pero esta vez rematando activos de Petroperú

La buena pro del Lote Z-69 está prevista para el 8 de febrero de 2027, después de recibir cartas de interés hasta diciembre de 2026 y ofertas en febrero de 2027.

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Perupetro abrió una nueva convocatoria internacional para adjudicar por 30 años la explotación del Lote Z-69, un bloque petrolero ubicado frente a las costas de Talara, Paita y Sechura, en Piura.

El proceso busca captar inversiones para elevar la producción de hidrocarburos, luego de que la licitación anterior fuera declarada desierta en septiembre de 2025 por falta de postores.

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La empresa estatal prevé otorgar la buena pro el 8 de febrero de 2027. La firma o consorcio ganador deberá presentar el programa de trabajo con los mayores compromisos para reacondicionar pozos y realizar perforaciones de desarrollo y exploración.

La ausencia de ofertas en 2025 mantuvo el lote en manos de Petroperú

El Lote Z-69 quedó bajo operación temporal de Petróleos del Perú (Petroperú) el 15 de noviembre de 2023, tras el vencimiento del contrato de Savia Perú, que explotó el área durante 30 años. El encargo tenía inicialmente una vigencia de dos años o hasta que se seleccionara a un nuevo operador.

Sin embargo, la convocatoria internacional de 2025 no recibió propuestas. Tras ese resultado, el Gobierno autorizó una extensión de seis meses para la petrolera estatal en noviembre del año pasado. En mayo de 2026, el Ministerio de Energía y Minas aprobó una nueva prórroga de 12 meses.

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El contrato vigente de Petroperú vencerá el 15 de mayo de 2027, salvo que un nuevo acuerdo de explotación entre en vigencia antes. Si se cumple el cronograma de la convocatoria actual, la administración temporal de la estatal se prolongará durante tres años y medio, desde noviembre de 2023.

Petroperú administra de forma temporal el Lote Z-69 desde noviembre de 2023, tras el vencimiento del contrato de Savia Perú.

El bloque produjo 3.254 barriles diarios en agosto y podría alcanzar los 5.000

El Lote Z-69 comprende 127.056,123 hectáreas en el zócalo continental de la cuenca Talara. Durante agosto de 2026, la producción promedio fue de 3.254 barriles diarios de petróleo, mientras que el promedio acumulado del año se ubicó en 3.166 barriles por día.

La expectativa de Perupetro es que la entrada de un nuevo operador, con capacidad financiera y un programa de inversión, permita elevar la producción hasta 5.000 barriles diarios. El bloque también produjo 8,59 millones de pies cúbicos diarios de gas natural en diciembre de 2025.

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Las bases señalan que el futuro concesionario deberá asumir compromisos adicionales de reacondicionamiento de pozos y perforaciones. Esos trabajos se sumarán al programa base incluido en el Anexo N.° 2 de la convocatoria, que contiene las obligaciones mínimas del contrato.

Petroperú podrá participar hasta con 25% en el contrato del Lote Z-69 y el adjudicatario deberá comprar activos vinculados al bloque por USD 15,1 millones.

Los postores deberán acreditar más de US$131,7 millones de patrimonio

Las empresas locales y extranjeras deberán cumplir requisitos legales, técnicos y financieros para participar. Entre las exigencias figura un patrimonio neto residual superior a US$131,7 millones y una garantía de seriedad de oferta por US$80.000.

No podrán presentarse empresas en liquidación, quiebra o reestructuración judicial, ni firmas con menos de un ejercicio fiscal desde su creación. Las bases excluyen además a compañías o directivos con antecedentes por delitos de corrupción, lavado de activos, evasión tributaria, trata de personas o minería ilegal, entre otros.

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Cada compañía solo podrá formar parte de un consorcio. Las ofertas se presentarán en dos paquetes: el primero incluirá la documentación de admisibilidad y el segundo contendrá la propuesta técnica.

Los postores del Lote Z-69 deberán acreditar un patrimonio neto residual superior a USD 131,7 millones y presentar una garantía de oferta por USD 80.000.

La evaluación priorizará las inversiones en pozos existentes y nuevas perforaciones

La comisión de Perupetro calificará las propuestas según el número y tipo de actividades que ofrezcan los postores. Los compromisos adicionales podrán incluir reacondicionamientos, pozos de desarrollo y perforaciones exploratorias.

Durante los primeros dos años del programa de desarrollo, las empresas solo podrán ofrecer reacondicionamientos. Entre el tercer y el séptimo año, podrán incorporar pozos de desarrollo. Desde el octavo hasta el décimo año, las propuestas solo admitirán perforaciones de desarrollo.

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El programa de exploración tendrá una duración de 20 años. En caso de empate, los participantes podrán mejorar su propuesta mediante la oferta de pozos de desarrollo adicionales para el quinto año del contrato.

Perupetro es la empresa estatal encargada de promover, negociar y suscribir contratos para la exploración y explotación de hidrocarburos en Perú.

Petroperú podrá conservar hasta 25% y venderá activos por US$15,1 millones

Petroperú podrá incorporarse al contrato con una participación de hasta 25%, si obtiene la calificación requerida y firma un acuerdo de asociación conjunta con el postor ganador. Las partes tendrán 10 días hábiles después de la buena pro para cerrar ese compromiso.

El adjudicatario deberá adquirir activos de Petroperú vinculados al bloque por US$15,1 millones, pagaderos en cinco cuotas anuales. Siete activos de la petrolera y uno de Perupetro permanecerán bajo titularidad estatal y se administrarán mediante un esquema de uso compartido.

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Las cartas de interés se recibirán hasta el 11 de diciembre de 2026. La presentación de ofertas será el 3 de febrero y la adjudicación está programada para el 8 de febrero de 2027.