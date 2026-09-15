Seis mil bodegas en riesgo de cerrar por ola de criminalidad, extorsiones y alza de precios por el Fenómeno El Niño

Extorsionadores exigen hasta S/30 mil a los bodegueros. (Fotocomposición Infobae Perú (Marlon Carrasco)/Foto: Andina)

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Las bodegas están en constante peligro con el aumento de la criminalidad en el país, lo que se ve en las extorsión a locales y aumento del crimen organizado. Pero ahora se suma un nuevo enemigo: el fenómeno El Niño.

Si bien la Asociación de Mujeres Bodegueras (Agremub) expresó su respaldo a los lineamientos de la Política General de Gobierno 2026-2031, sí exigió la mayor celeridad en su implementación ante el crítico escenario que enfrenta el sector.

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Y las cifras son alarmantes. Según el Centro de Estudios de la Mype, entre 5.000 y 6.000 bodegas a nivel nacional cerrarán sus puertas este año como consecuencia directa de la criminalidad y los efectos del Fenómeno El Niño. Ya no es solo las extorsiones, sino también estos negocios familiares serían impactados por mayores precios frente a la llegada del FEN.

Decenas de bodegas lucen con rejas abajo y carteles de alquiler debido a la ola de extorsiones y violencia en el país. - Composición Infobae

Cerrarían 6.000 bodegas.

Alrededor de 6.000 bodegas cerrarían este año. Esta cifra es de prácticamente el doble de la registrada el año pasado, que ascendió a poco más de 3.000.

Ante este escenario, Carla Campos, presidenta de Agremub, explicó que la delincuencia destruye la mayoría de los negocios puerta a calle, y los más perjudicados son aquellos administrados por mujeres, quienes ven truncada su fuente de sustento y el de sus familias.

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Por esto, la dirigente destacó que el Gobierno se haya priorizado reducir la afectación de personas y unidades económicas por delitos violentos, extorsión y criminalidad organizada. “Es un paso necesario, pero se requieren acciones concretas y rápidas para frenar esta ola de inseguridad”, aseguró Campos.

En este Día del bodeguero, Agremub recuerda que miles de bodegas y familias detrás de estas no reciben créditos de los bancos por ser consideradas muy riesgosas. - Crédito Agremub

Buscan acceder a créditos

Si bien por un lado Agremub coincidió con el Gobierno en la necesidad de estimular la competitividad y productividad de las Mypes, sí advirtió que el acceso al financiamiento formal sigue siendo una barrera casi infranqueable

Al menos el 88% de las bodegas no logra acceder a créditos bancarios, lo que obliga a muchas a recurrir al financiamiento informal, agravándose así su vulnerabilidad. “Es urgente crear un mecanismo de garantías que rompa con ese círculo vicioso, que impulse su acceso al financiamiento formal”, agregó la presidenta del gremio.

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También hizo un llamado al Ejecutivo y al Congreso para priorizar el diálogo con el sector comercio, especialmente ante la inminente llegada del Fenómeno de El Niño, que pondrá a prueba la sostenibilidad de miles de negocios y la seguridad alimentaria de la población.

“Las bodegas somos un eslabón clave en la cadena de abastecimiento. Si no se hace lo suficiente para mitigar el impacto que el FEN puede tener en nuestro sector, las consecuencias se van a ver directamente reflejadas en la economía del país”, enfatizó.

La propietaria decidió cerrar su negocio tras recibir amenazas vinculadas con presuntos cobros extorsivos (Créditos: Latina)

Estas preocupaciones, sostuvo, coinciden con el reciente estudio “Empresas y Estado: diagnóstico de barreras y oportunidades para la formalización y el crecimiento”, elaborado por Ipsos para Comex-Perú, según el cual el 52% de las microempresas identifica a la inseguridad como su principal obstáculo para crecer.

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Impacto de El Niño en precios

Recientemente el BCRP reveló el impacto que está teniendo el fenómeno El Niño en la inflación, uno que ve como muy negativo.

Esto impactaría en el precio de alimentos. La lista de productos que serían afectados es la siguiente:

El arroz

El café

El algodón

La aceituna

El limón

El plátano

La uva

La palta

El mango

Los arándanos

La papa

El forraje, el material que se utiliza para alimentar a animales

Los productos andinos

Las hortalizas.