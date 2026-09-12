Perú

19 de los 24 departamentos registraron crecimiento económico en el segundo trimestre del 2026

La actividad económica regional estuvo liderada por Lambayeque, Ica y Cajamarca, mientras que Tacna registró la mayor contracción del periodo. El desempeño estuvo marcado por el aporte de sectores como Agropecuario, Construcción, Minería y Manufactura

El eje financiero y comercial de Arequipa se concentra en torno a la avenida Ejército y Cerro Colorado, donde se ubica el City Center Quimera, uno de los principales complejos empresariales de la ciudad.
El eje financiero y comercial de Arequipa se concentra en torno a la avenida Ejército y Cerro Colorado, donde se ubica el City Center Quimera, uno de los principales complejos empresariales de la ciudad. Foto: LinkedIn
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La actividad productiva de 19 departamentos del país avanzó durante el segundo trimestre de 2026, mientras que otros cinco registraron resultados negativos, informó el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). De los territorios que crecieron, 12 alcanzaron tasas por encima del promedio nacional, que se ubicó en 2,6%.

El jefe del INEI, Gaspar Morán Flores, señaló que Lambayeque, Ica, Cajamarca, Moquegua, Arequipa, Junín, La Libertad y Lima fueron los departamentos que más incidieron en el desempeño nacional. En conjunto, estas ocho regiones aportaron el 72,7% del total producido. Además, todas las zonas geográficas mostraron resultados positivos: Norte creció 4,2%, Centro 1,8%, Sur 0,6% y Oriente 0,2%.

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Lambayeque encabezó el crecimiento departamental

Con un avance de 9,6%, Lambayeque registró el mayor crecimiento entre los departamentos mencionados por el INEI. La economía regional acumuló, además, diez trimestres consecutivos de expansión, impulsada principalmente por el sector Agropecuario.

El resultado estuvo relacionado con una mayor producción de arroz cáscara y limón para el mercado interno, así como de plátano y maíz amarillo duro destinados al mercado externo y la agroindustria. También aumentó la producción pecuaria de leche fresca, ganado vacuno y porcino. A ello se sumó el desempeño de Electricidad, Gas y Agua.

Lambayeque lideró el crecimiento entre los departamentos señalados por el INEI, con una expansión de 9,6%.
Lambayeque lideró el crecimiento entre los departamentos señalados por el INEI, con una expansión de 9,6%. Foto: Erasmusu

En Ica, la producción aumentó 7,4%, acumulando cuatro trimestres positivos. El principal impulso provino de la actividad minera, debido a mayores volúmenes de extracción de hierro en Marcona y oro en Vista Gold. El resultado también estuvo influido por el efecto base de Shougang Hierro Perú, que suspendió temporalmente sus operaciones entre mayo y junio de 2025.

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Cajamarca, Moquegua y Arequipa también avanzaron

La actividad productiva de Cajamarca creció 6,2% y mantuvo una tendencia positiva durante 12 trimestres consecutivos. El sector Construcción tuvo un papel central por la ejecución de proyectos públicos relacionados con agua potable, saneamiento, instituciones educativas e infraestructura vial.

En Moquegua, el crecimiento fue de 4,7%, favorecido principalmente por Manufactura y una mayor elaboración de cobre refinado. También contribuyeron la fabricación de productos congelados de pescado y el procesamiento de carnes. La Construcción y el sector Agropecuario completaron los principales aportes.

Por su parte, Arequipa registró un avance de 4,2%, con ocho trimestres consecutivos de crecimiento. La Construcción fue uno de los principales motores, acompañada por resultados favorables en la extracción de molibdeno y plata y por el desempeño de diversas actividades manufactureras.

Tacna registró la mayor caída entre los departamentos con desempeño negativo, al retroceder 15,5%.
Tacna registró la mayor caída entre los departamentos con desempeño negativo, al retroceder 15,5%. Foto: Andina

La Libertad y Lima registraron avances moderados

La economía de La Libertad aumentó 2,8%, acumulando cuatro trimestres de crecimiento. El resultado estuvo asociado a la expansión del sector Agropecuario, especialmente por una mayor producción de palta, caña de azúcar, pimiento morrón, uva, espárrago, papa y tomate. La Construcción también aportó al resultado, aunque la minería presentó una contracción.

En Lima, la producción creció 1,6% y sumó diez trimestres consecutivos de expansión. El sector Comercio destacó por la mayor comercialización de vehículos y de combustibles, mientras que Electricidad, Gas y Agua se benefició de una mayor generación térmica y producción de agua potable. El Transporte también mostró un desempeño favorable.

Tacna registró la mayor caída

Entre los departamentos con resultados negativos, Tacna presentó la mayor contracción, con una caída de 15,5%. El retroceso estuvo relacionado con menores resultados en los sectores Agropecuario y Minero. En particular, disminuyó la producción de aceituna y cayó la extracción de cobre en Toquepala por una menor ley del mineral.

La producción de Loreto bajó 2,9%, afectada principalmente por la menor explotación de petróleo crudo en el Lote 95. En contraste, el sector Agropecuario mostró un crecimiento por la mayor producción de yuca, plátano, maíz amarillo duro y cacao.

Cajamarca registró un crecimiento de 6,2% y acumuló 12 trimestres consecutivos de expansión
Cajamarca registró un crecimiento de 6,2% y acumuló 12 trimestres consecutivos de expansión. Foto: Casa Andina

Áncash retrocedió 2,5%, debido principalmente a la contracción de Manufactura y Pesca, afectadas por la menor descarga de anchoveta. Mientras tanto, la minería registró un desempeño positivo por una mayor extracción de cobre. Apurímac y San Martín completaron los cinco departamentos con resultados negativos, con caídas de 0,5% y 0,4%, respectivamente.

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