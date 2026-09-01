La historia de ‘Los Pulpos’, el clan criminal que siembra terror en Trujillo desde los 90

El reportaje periodístico explora la historia de la organización criminal Los Pulpos. Incluye grabaciones de seguridad de incidentes con individuos y vehículos, y presenta retratos fotográficos de hombres. Se exhibe un mapa con divisiones geográficas, incluyendo Trujillo, y gráficos que ilustran casos destacados, como el ataque a 'alias Pepito' en 2022. Se relata la evolución de sus actividades delictivas, abarcando extorsiones, sicariato y secuestros, y la sucesión de sus cabecillas a lo largo de las generaciones.

Guardar

El miedo volvió a instalarse en Trujillo, una de las principales ciudades del norte de Perú. El secuestro de un empresario minero y el asesinato de cuatro personas que lo acompañaban reavivaron las alarmas sobre la capacidad de las organizaciones criminales que operan en la zona.

La investigación policial apunta a la presunta participación de integrantes de ‘Los Pulpos’, una organización criminal que tiene sus raíces en el distrito de El Porvenir, en Trujillo, y cuya actividad se remonta a la década de 1990.

El último caso llamó especialmente la atención por la forma en que fue ejecutado. Los atacantes habrían utilizado indumentaria similar a la de agentes policiales para interceptar a sus víctimas, una modalidad que ya había sido utilizada en anteriores secuestros atribuidos a grupos criminales de la zona.

PUBLICIDAD

Para el especialista en seguridad integral Pedro Yaranga, las imágenes de la intervención permiten advertir que detrás del ataque habría existido una estructura con diferentes funciones y un nivel importante de planificación.

“Se cree que incluso a más de los que aparecen en las imágenes había otras”, señaló en Panamericana. Según explicó, algunos de los participantes cumplirían labores de contención y contarían con preparación no solo para utilizar armas, sino también para ejecutar una intervención planificada. Entre los elementos que llamó su atención mencionó el empleo de silenciadores.

Los orígenes de Los Pulpos

Para encontrar los primeros antecedentes de Los Pulpos hay que retroceder hasta los años 90, cuando Trujillo comenzaba a experimentar el crecimiento de distintas expresiones de delincuencia organizada.

PUBLICIDAD

Entre 1996 y los últimos años de esa década, los integrantes de la organización comenzaron a cobrar cupos a vehículos de transporte público que circulaban por las zonas donde tenían presencia.

Así lo explica Jorge Nureña, historiador y autor del libro Esta bala tiene nombre.

“De los años 96, 97, 98 y fines de los años 90 empezaron a cometer algunos actos correspondientes al cobro de cupo de peaje a las unidades de transporte público que circulaban por sus zonas”.

En aquel momento, la actividad criminal estaba vinculada principalmente al control territorial y al cobro de dinero a transportistas. Sin embargo, con el paso de los años, la organización fue ampliando sus actividades y acumulando otros delitos.

PUBLICIDAD

El cambio fue progresivo: de los cupos a las extorsiones y, posteriormente, al sicariato y los secuestros.

Una organización marcada por generaciones

La historia de Los Pulpos también está marcada por la sucesión de diferentes generaciones de integrantes y cabecillas.

Uno de los primeros nombres asociados a la organización es Teófilo, conocido como “The Father”, considerado el patriarca del clan. Posteriormente aparecieron sus hijos Miller y Jhon Cruz Arce, quienes asumieron protagonismo dentro de la estructura criminal.

Con los años surgió una nueva generación. Entre sus principales nombres aparece Jhonsson Smit Cruz Torres, conocido como “Jhonsson Pulpo”, señalado por las autoridades como uno de los principales líderes de la organización.

PUBLICIDAD

Foto: Captura Latina Noticias/Composición

Las capturas de distintos integrantes no significaron necesariamente el fin de Los Pulpos. La estructura criminal mostró capacidad para reorganizarse y continuar operando a través de nuevas generaciones y facciones.

Este proceso también estuvo acompañado por una transformación en sus métodos.

Del cobro de cupos al secuestro

La extorsión se convirtió en una de las principales fuentes de ingresos para las organizaciones criminales de Trujillo. Transportistas, comerciantes y empresarios comenzaron a convertirse en objetivos de amenazas y cobros ilegales.

Pero el repertorio criminal fue ampliándose.

El sicariato y el secuestro adquirieron un papel cada vez más relevante, mientras que el uso de explosivos se convirtió en otra de las expresiones de la violencia empleada para intimidar a víctimas y presionar por pagos.

PUBLICIDAD

Banda Los Pulpos perpetra una masacre en el centro de Trujillo y secuestra a un empresario | Foto: Panamericana

En 2022, el ataque contra alias “Pepito”, uno de los antiguos referentes vinculados a Los Pulpos, volvió a exponer las disputas entre organizaciones criminales que operan en Trujillo.

Un año después, otro caso permitió conocer una modalidad particularmente peligrosa: los falsos operativos policiales.

El antecedente de los falsos policías

En 2023, el secuestro y posterior tortura de Iván Díaz Garrido mostró cómo los delincuentes podían recurrir a la apariencia de una intervención policial para acercarse a sus víctimas.

La estrategia consistía en generar la impresión de que se trataba de un procedimiento oficial. Una vez controlada la situación, los delincuentes podían trasladar a la víctima y exigir dinero a sus familiares.

PUBLICIDAD

El método volvió a aparecer en el caso que actualmente investiga la Policía.

Un nuevo salto en la violencia

Jhonsson Smit Cruz Torres es el líder de 'Los Pulpos de Trujillo' involucrado en múltiples asesinatos y otros delitos como el sicariato, extorsión, cobro de cupos y venta de drogas suscitados en Perú y en la capital de Chile | Crédito: Infobae Perú.

El reciente secuestro del empresario minero representa uno de los episodios que más preocupación ha generado en Trujillo por la violencia utilizada y la planificación del ataque.

El empresario fue interceptado junto con sus acompañantes. Cuatro de ellos fueron asesinados, mientras que él fue llevado por la fuerza y permaneció secuestrado hasta recuperar su libertad.

La Policía detuvo posteriormente a varios sospechosos y mantiene abierta la investigación para determinar quiénes participaron directamente en el ataque y qué papel cumplió cada uno.

El caso ha vuelto a colocar a Los Pulpos en el centro de la discusión sobre el crimen organizado en el norte de Perú.

Una amenaza que sobrevivió a sus líderes

La trayectoria de Los Pulpos permite entender por qué las autoridades enfrentan una estructura difícil de desarticular. Sus principales nombres han cambiado, algunos de sus integrantes han sido capturados y las disputas internas han fragmentado la organización, pero determinadas actividades criminales han continuado.

PUBLICIDAD

La evolución también muestra un cambio en la naturaleza de sus operaciones. Lo que comenzó en los años 90 con cobros de cupos al transporte público se transformó con el tiempo en un esquema que incorporó extorsión, sicariato, secuestro y ataques con explosivos.

Ahora, los investigadores también analizan una capacidad logística que incluye disfraces o indumentaria policial, armas sofisticadas y planificación de las operaciones.

La historia de Los Pulpos es, en ese sentido, también parte de la transformación del crimen organizado en Trujillo: una estructura que aprendió a adaptarse a los golpes de las autoridades y a convertir la violencia en una fuente de ingresos.

PUBLICIDAD

Y mientras las investigaciones por el último secuestro continúan, la pregunta que vuelve a resonar en esta ciudad del norte peruano es cómo una organización con antecedentes de casi tres décadas logró mantenerse vigente y reinventar sus métodos para seguir operando.