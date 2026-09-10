Caso Jenss Lara: la PNP revela nuevas capturas y pistas tras secuestro y cuádruple asesinato en Trujillo

Erank Junior Quezada Cruz (“Ñato”), Julio Zavaleta Quezada (“Juliacho”), César Iván García Rivera (“Bolacho”), Ángel Fabricio Bocanegra Linares (“Polo”) y José Miguel Cherrepe Dávila. Captura de video

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La Policía Nacional del Perú (PNP) informó sobre la detención de otros dos jóvenes y la captura de Roy Peter Bocanegra Aguilar, alias Viejo, en el marco de las diligencias posteriores al secuestro del empresario Jenss Lara y cuádruple asesinato ocurrido en la región La Libertad, un caso que las autoridades vinculan con la organización criminal Los Pulpos.

La presentación de los avances estuvo a cargo del general de la PNP Ricardo Espinoza Cuestas, jefe de la Región Policial La Libertad, quien explicó que las pesquisas permitieron identificar un vehículo que, según la hipótesis policial, habría intervenido en una etapa del desplazamiento de los involucrados.

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De acuerdo con la información expuesta ante la prensa y recogida por TV Perú, los agentes ubicaron un Suzuki Swift negro con placa original. La identificación de ese registro condujo hasta la propietaria del automóvil, María Natividad Flores Rodríguez.

La Policía Nacional y el Ministerio Público reconstruyeron en Trujillo el secuestro de Jenss Marty Lara Tantaquilla y el asesinato de sus cuatro acompañantes. (Latina)

La placa del Suzuki

Espinoza Cuestas señaló que la propietaria del vehículo informó a los investigadores que había alquilado el automóvil a otra persona. A partir de ese dato, la Policía Nacional llegó a un domicilio donde encontró a dos jóvenes.

Según la versión policial, ambos tenían un teléfono celular que contenía un video relacionado con el caso. El material mostró, de acuerdo con el general, cómo fueron manipulados uniformes policiales dentro de una vivienda.

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“Ese video muestra cómo se manipularon los uniformes de policía en esta vivienda”, declaró el jefe policial durante la presentación. La autoridad sostuvo que los dos jóvenes quedaron detenidos tras la intervención.

El general indicó que este tipo de operativos se ejecuta en Trujillo bajo el estado de emergencia vigente. No precisó la identidad de los dos detenidos ni informó si afrontan cargos específicos por el secuestro o los asesinatos.

Una cámara de seguridad registra el desplazamiento de la camioneta blanca utilizada por delincuentes durante el secuestro de un empresario en Trujillo. (Panorama)

Los detenidos

Durante las primeras diligencias, los jóvenes afirmaron ante los agentes que el teléfono celular había sido prestado a su padre, según el relato de Espinoza Cuestas. La Policía identificó a esa persona como Roy Peter Bocanegra Aguilar, conocido con el alias de Viejo.

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Bocanegra Aguilar fue capturado en Retamas, en la provincia de Pataz, y luego fue trasladado para continuar con las investigaciones. El jefe de la Región Policial La Libertad aseguró que el detenido manifestó su intención de colaborar con las autoridades.

“Yo soy el delincuente, mis hijos no. Voy a colaborar, voy a revelar a la policía mi participación, el desplazamiento que he desarrollado con el vehículo”, fue la declaración atribuida por Espinoza Cuestas a Bocanegra Aguilar.

La Policía sostuvo que, tras esa manifestación, el hombre condujo a los agentes hacia un lugar que, de acuerdo con la exposición oficial, era denominado por los investigados como “Airbnb”. Las autoridades consideran que en ese inmueble se habría planificado el secuestro.

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La Policía estima que participaron unas diez personas y al menos tres vehículos en el secuestro del empresario Jens Marty Lara Tantaquilla; el jefe de la Región Policial La Libertad reveló que existían alertas sobre un secuestro de gran magnitud en Trujillo desde hacía tres meses. (Infobae)

Otro vehículo

En el lugar señalado por Bocanegra Aguilar, los investigadores encontraron el vehículo negro que había sido identificado en las diligencias y una camioneta. La presencia del automóvil en ese inmueble forma parte de los elementos que la Policía incorporó a su línea de investigación.

El general Espinoza Cuestas afirmó que el vehículo negro pertenece a Ángel Fabricio Bocanegra Linares, alias Polo. Según la explicación de la autoridad, el hallazgo del automóvil en el inmueble donde presuntamente se planeó el secuestro respalda la teoría policial sobre la participación de esa persona.

Durante su exposición, el jefe policial mencionó a Julio Zavaleta y señaló que esa persona había indicado que participó en el secuestro y en el asesinato. También aludió a una marcha realizada en Trujillo, en la que, según dijo, se difundió el mensaje “Soy inocente”.

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“¿Cómo es posible que Julio Zavaleta los indique, revele que él participa en el secuestro y en el asesinato, sale una marcha en Trujillo, ‘Soy inocente’, pero su vehículo está en el lugar en donde se planificó el secuestro?”, planteó Espinoza Cuestas.

La autoridad añadió que ese hallazgo permitió sostener la decisión de detener a las personas intervenidas. “Entonces, con eso sostenemos nuestra teoría, la detención”, afirmó.