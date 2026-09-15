Fenómeno El Niño: Senamhi advierte que esta región soportará temperaturas de hasta 40 °C y una sensación de 42 °C

En Piura, la temperatura real podría llegar a los 40 grados Celsius, según la proyección del especialista Nelson Quispe Gutiérrez. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

En Piura y en parte de la costa norte del Perú se registrará una sensación de calor de hasta 42 grados Celsius (107,6 grados Fahrenheit) debido a los efectos del fenómeno de El Niño, informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).

El especialista en Vigilancia Meteorológica del Senamhi, Nelson Quispe Gutiérrez, señaló a la agencia Andina que la proyección indica que el incremento de la temperatura propiciado por el evento climatológico se dará con mayor intensidad en la costa norte del país. En el departamento de Piura, este indicador podría llegar a los 40 grados Celsius (104 grados Fahrenheit) de temperatura real.

PUBLICIDAD

Piura y parte de la costa norte del Perú registrarán una sensación de calor de hasta 42 grados Celsius por los efectos del fenómeno de El Niño. (Crédito: Agencia Andina) (Imagen Ilustrativa Infobae)

Humedad elevará la sensación térmica

“Y no solamente eso, sino que, aunada a la humedad que va a haber, la sensación de calor que uno podrá percibir en esta zona sería alrededor de los 42 grados Celsius”, refirió Quispe en declaraciones a Andina.

Con respecto a lo que actualmente se registra en el litoral peruano, el especialista indicó que en Tumbes y Piura se vienen reportando temperaturas de hasta 37,4 grados Celsius (99,3 grados Fahrenheit), un valor que se ubica entre 8 y 9 grados por encima de lo normal para la época.

El Senamhi informó que el incremento de la temperatura tendrá mayor intensidad en la costa norte del Perú. (Crédito: Agencia Andina) (Imagen Ilustrativa Infobae)

Calentamiento del mar elevará la temperatura

En esta época del año, la temperatura normal en la zona oscila entre 29 y 30 grados Celsius (84,2 y 86 grados Fahrenheit), pero los efectos del calentamiento de las aguas marinas a causa del fenómeno de El Niño costero elevaron ese promedio en las últimas semanas.

PUBLICIDAD

Quispe proyectó que las temperaturas seguirán en aumento hacia finales de año y comienzos del próximo, con los registros más altos esperados entre los meses de febrero y marzo, según indicó a la agencia estatal.

Tumbes y Piura reportan temperaturas de hasta 37,4 grados Celsius, entre 8 y 9 grados por encima de lo normal para la época. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Senamhi pide cuidar a niños y adultos mayores

El especialista consideró que el incremento inusual de la temperatura y de la sensación térmica debe merecer especial atención hacia los niños y los adultos mayores, con el fin de evitar consecuencias negativas en su salud durante los próximos meses.

“Esto definitivamente creará un shock”, advirtió Quispe, quien precisó que dicho efecto puede manifestarse con solo caminar por las calles en medio del calor, con las consecuencias perjudiciales que ello implica para la salud de la población.

PUBLICIDAD

Especialistas del INSM alertan sobre riesgos del calor en la salud mental de adultos mayores durante el verano. (Foto: Difusión)