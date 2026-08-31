Perú

Jenss Lara Tantaquilla: empresario minero secuestrado en Trujillo aparece en investigación que salpicó a Andrés Hurtado ‘Chibolín’

El rapto del hombre con negocios en Pataz se registró en pleno centro urbano de Trujillo y la Policía Nacional del Perú (PNP) tiene la hipótesis que detrás estaría la banda criminal Los Pulpos

El secuestro de Jenss Lara Tantaquilla en Pataz reactivó el debate sobre la minería ilegal y las redes de poder en el norte del Perú.
El secuestro de Jenss Lara Tantaquilla en Pataz reactivó el debate sobre la minería ilegal y las redes de poder en el norte del Perú.
Guardar

El reciente secuestro en Trujillo de Jenss Marty Lara Tantaquilla, empresario minero en la provincia de Pataz, volvió a poner en el centro del debate público las conexiones entre la minería ilegal y supuestas estructuras de poder en el Perú.

Según los informes policiales, Lara Tantaquilla fue secuestrado la madrugada del domingo 30 de agosto en el corazón de la ciudad, en un hecho de violencia que las autoridades atribuyen a bandas que disputan el control del oro en la región.

El nombre de Jenss Lara Tantaquilla no es ajeno a las investigaciones judiciales sobre minería ilegal. En 2020, su nombre aparece en una investigacion que terminó en un megaoperativo liderado por la fiscalía contra la organización criminal conocida como Los Topos del Frío.

PUBLICIDAD

Esa organización, según la tesis del Ministerio Público, presuntamente se dedicaba a la extracción y comercialización ilegal de oro en la sierra de La Libertad, con ganancias que superaban los 12 millones de dólares mensuales.

Impactantes imágenes de la masacre en Trujillo, donde falsos policías asesinaron a balazos a cuatro personas dentro de una camioneta para luego secuestrar a un empresario minero. El crimen ocurrió de madrugada en una concurrida avenida de la ciudad. - TV Perú Noticias

Durante ese pasado operativo, la policía detuvo a varios presuntos integrantes y colaboradores del grupo, entre ellos empresarios y personas vinculadas a la cadena de exportación del oro.

El operativo incluyó la incautación de nueve barras de oro, con un peso total de 121,2 kilogramos, que se encontraban listas para su exportación. El proceso judicial posterior reveló una extensa red de empresas que, de acuerdo a la fiscalía, funcionaban como fachada para el blanqueo del oro extraído de manera ilegal.

PUBLICIDAD

Matwork y la ruta del oro

En este contexto, la empresa Matwork, vinculada a Jenss Lara Tantaquilla, fue incluida en la investigación por la presunta utilización de permisos de formalización minera para transportar y legalizar oro de procedencia ilícita.

Según Mongabay Latam, Matwork figuraba inscrita en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), con concesiones en Chillá, y era señalada por medios especializados como una de las compañías usadas para dar apariencia de legalidad a cargamentos mineros.

La Policía confirmó que no fue un ataque aislado: se trató de una operación planificada cuyo objetivo era secuestrar a un empresario. Composición: Infobae
La Policía confirmó que no fue un ataque aislado: se trató de una operación planificada cuyo objetivo era secuestrar a un empresario. Composición: Infobae

Entre las pruebas destacadas por la fiscalía, se encuentra el seguimiento realizado en 2019 al transporte de 90 toneladas de mineral aurífero desde Trujillo hasta una empresa exportadora en Piura. Informes periciales y registros documentales sustentaron la hipótesis de que supuestamente parte de este mineral no provenía de fuentes formales ni de zonas con actividad minera legal establecida.

El oro incautado y devuelto

Uno de los capítulos más polémicos de la investigación fue la incautación y posterior devolución de algunas de las barras de oro incautadas, según reportó el diario La República.

El proceso judicial, que se extendió entre 2020 y 2023, estuvo marcado por apelaciones, peritajes y varias decisiones que favorecieron finalmente a las empresas reclamantes de la propiedad del metal. La República documentó que el oro incautado fue devuelto en tres etapas, luego de que los jueces consideraran que la mayor parte del mineral no tenía vínculo directo con los hechos investigados.

Fiscalía recupera lingotes de oro valorizados en S/ 2.5 millones.
Fiscalía recupera lingotes de oro valorizados en S/ 2.5 millones.

La empresa Las Lomas Doradas SAC, representada por Javier Augusto Miu Lei Siucho, y Minera Veta Dorada, representada por Héctor Francisco Gutiérrez Uriol, lograron demostrar ante las autoridades que el oro incautado había sido adquirido a mineros en proceso de formalización y que el mineral se encontraba en proceso de exportación con documentación respaldatoria.

Durante este proceso, la fiscalía argumentó que solo una pequeña parte del lote incautado mantenía indicios de procedencia ilícita, motivo por el cual se devolvieron progresivamente las barras a sus reclamantes.

Andrés Hurtado ‘Chibolín’

El caso judicial de Los Topos del Frío, como se denominó a la presunta organización intervenida en 2020, trascendió el ámbito empresarial y minero, cuando las investigaciones de la fiscalía señalaron la posible intervención de figuras mediáticas en la gestión de la devolución del oro.

El conductor de televisión Andrés Hurtado, conocido como ‘Chibolín’, quien actualmente se encuentra en prisión preventiva en el penal de Lurigancho, fue mencionado en diversas investigaciones periodísticas por su supuesta participación como intermediario entre empresarios del sector y funcionarios encargados del caso.

Andrés Hurtado
El caso Los Topos del Frío abrió investigaciones sobre corrupción y lavado de activos, con menciones a Andrés Hurtado en la gestión de la devolución del oro.

De acuerdo a la investigación fiscal, la porción más cuestionada del oro devuelto habría sido entregada a la familia Miu Lei tras el presunto pago de un millón de dólares a Andrés Hurtado para facilitar la devolución.

Documentos judiciales citados por La República indican que la orden de devolución fue firmada por el fiscal Lucio Sal y Rosas, tras acreditarse el origen legal del metal. La investigación, sin embargo, mantiene en revisión el rol de Hurtado en el proceso y no ha vinculado hasta ahora de manera directa a Jenss Lara Tantaquilla ni a Matwork con ese episodio específico de devolución. Pero lo cierto es que su nombre sí aparece en el caso Los Topos del Frío.

Temas Relacionados

Jenss Lara TantaquillaAndrés HurtadoMinería ilegalLavado de activosLos Pulposperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Sedapal: ¿Qué pasaría con el agua de Lima ante un terremoto? el 35% de las tuberías de Lima ya superó su vida útil y colectores con hasta 100 años

Reportaje de Punto Final puso bajo la lupa un informe de transferencia de Sedapal, donde se detallan problemas de antigüedad, deterioro y capacidad en puntos clave del sistema de agua y alcantarillado de Lima y Callao

Sedapal: ¿Qué pasaría con el agua de Lima ante un terremoto? el 35% de las tuberías de Lima ya superó su vida útil y colectores con hasta 100 años

Gisela Valcárcel podría llegar a las filas de Latina: “Estamos conversando”, afirma Eric Jurgensen

La exconductora de televisión revivió ‘El Gran Show’ en el programa de streaming Sin+Que Decir y se especula su vuelta a al pantalla chica

Gisela Valcárcel podría llegar a las filas de Latina: “Estamos conversando”, afirma Eric Jurgensen

Confesó haber asesinado a cirujano en El Agustino y luego de más de dos años lo dejan en libertad

Los familiares del médico asesinado el año pasado denuncian irregularidades en el proceso judicial y teme que no responda a la justicia

Confesó haber asesinado a cirujano en El Agustino y luego de más de dos años lo dejan en libertad

“Una motivación para seguir trabajando por más oportunidades para las mujeres”: Kelly Acuña gana los Women in Tech LATAM Awards 2026

La presidenta ejecutiva de la Universidad César Vallejo fue reconocida con el Best Ally Award por su trabajo vinculado a iniciativas orientadas al desarrollo y emprendimiento de mujeres. El galardón la deja preseleccionada para los WIT Global Awards, cuya ceremonia se realizará en diciembre de 2026 en París

“Una motivación para seguir trabajando por más oportunidades para las mujeres”: Kelly Acuña gana los Women in Tech LATAM Awards 2026

Último temblor en Perú hoy EN VIVO: IGP reporta sismos en Arequipa, Tumbes y Moquegua este lunes 31 de agosto

Dos sismos de magnitud 3.6 y 3.7 se registraron durante la madrugada de este lunes 31 de agosto en Moquegua y Arequipa, según los reportes del Instituto Geofísico del Perú (IGP)

Último temblor en Perú hoy EN VIVO: IGP reporta sismos en Arequipa, Tumbes y Moquegua este lunes 31 de agosto
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Diputado de Fuerza Popular con sentencias usa su despacho en el Congreso para asistir a sus audiencias judiciales

Diputado de Fuerza Popular con sentencias usa su despacho en el Congreso para asistir a sus audiencias judiciales

Rosselli Amuruz busca ser alcaldesa de Santa María del Mar pese a que vota en La Molina: “Tengo domicilio múltiple”

Keiko Fujimori suspende transmisión dominical y reúne de emergencia a ministros tras masacre y secuestro en Trujillo

GORE La Libertad protesta contra Keiko Fujimori y exige su presencia inmediata ante secuestro de empresario y masacre

Así será el nuevo control perimétrico en los penales: retenes, escáneres y detectores para impedir el ingreso de objetos prohibidos

ENTRETENIMIENTO

Gisela Valcárcel podría llegar a las filas de Latina: “Estamos conversando”, afirma Eric Jurgensen

Gisela Valcárcel podría llegar a las filas de Latina: “Estamos conversando”, afirma Eric Jurgensen

Rebeca Escribens, su primer libro, las ausencias que la marcaron y la apuesta por el unipersonal: “Estoy feliz, pero también muerta de miedo”

Combate abre casting para su ‘Nueva generación’: fecha, lugar, edades y todo sobre el nuevo programa

Briela Cirilo anuncia su retiro de Corazón Serrano: “Esta etapa me la llevo en el corazón”

Beto Ortiz sobre Curwen tras ampay de Carla y su enfrentamiento con Magaly Medina: “Es un personaje como la ‘Tigresa del Oriente’”

DEPORTES

Yoshimar Yotún le dedicó emotivo mensaje a Christian Cueva tras fuerte discusión en Sport Boys vs Sporting Cristal

Yoshimar Yotún le dedicó emotivo mensaje a Christian Cueva tras fuerte discusión en Sport Boys vs Sporting Cristal

Erick Delgado lapidó a Sporting Cristal tras derrota ante Sport Boys: “Este equipo no me representa, roza lo vergonzoso”

Beto da Silva se ilusiona tras triunfo de Deportivo Gracilaso ante Alianza Lima: “Queremos campeonar, vale la pena soñar”

Christian Cueva respondió por tenso cruce con Yoshimar Yotún y advirtió tras victoria ante Sporting Cristal: “Sport Boys demuestra lo que es”

Jefferson Farfán le pidió a Miguel Araujo que se retire en Alianza Lima y recibió firme respuesta: “Quiero darle algo a Sporting Cristal”