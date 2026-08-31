Jenss Lara Tantaquilla: empresario minero secuestrado en Trujillo aparece en investigación que salpicó a Andrés Hurtado ‘Chibolín’

El secuestro de Jenss Lara Tantaquilla en Pataz reactivó el debate sobre la minería ilegal y las redes de poder en el norte del Perú.

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El reciente secuestro en Trujillo de Jenss Marty Lara Tantaquilla, empresario minero en la provincia de Pataz, volvió a poner en el centro del debate público las conexiones entre la minería ilegal y supuestas estructuras de poder en el Perú.

Según los informes policiales, Lara Tantaquilla fue secuestrado la madrugada del domingo 30 de agosto en el corazón de la ciudad, en un hecho de violencia que las autoridades atribuyen a bandas que disputan el control del oro en la región.

El nombre de Jenss Lara Tantaquilla no es ajeno a las investigaciones judiciales sobre minería ilegal. En 2020, su nombre aparece en una investigacion que terminó en un megaoperativo liderado por la fiscalía contra la organización criminal conocida como Los Topos del Frío.

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Esa organización, según la tesis del Ministerio Público, presuntamente se dedicaba a la extracción y comercialización ilegal de oro en la sierra de La Libertad, con ganancias que superaban los 12 millones de dólares mensuales.

Impactantes imágenes de la masacre en Trujillo, donde falsos policías asesinaron a balazos a cuatro personas dentro de una camioneta para luego secuestrar a un empresario minero. El crimen ocurrió de madrugada en una concurrida avenida de la ciudad. - TV Perú Noticias

Durante ese pasado operativo, la policía detuvo a varios presuntos integrantes y colaboradores del grupo, entre ellos empresarios y personas vinculadas a la cadena de exportación del oro.

El operativo incluyó la incautación de nueve barras de oro, con un peso total de 121,2 kilogramos, que se encontraban listas para su exportación. El proceso judicial posterior reveló una extensa red de empresas que, de acuerdo a la fiscalía, funcionaban como fachada para el blanqueo del oro extraído de manera ilegal.

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Matwork y la ruta del oro

En este contexto, la empresa Matwork, vinculada a Jenss Lara Tantaquilla, fue incluida en la investigación por la presunta utilización de permisos de formalización minera para transportar y legalizar oro de procedencia ilícita.

Según Mongabay Latam, Matwork figuraba inscrita en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), con concesiones en Chillá, y era señalada por medios especializados como una de las compañías usadas para dar apariencia de legalidad a cargamentos mineros.

La Policía confirmó que no fue un ataque aislado: se trató de una operación planificada cuyo objetivo era secuestrar a un empresario. Composición: Infobae

Entre las pruebas destacadas por la fiscalía, se encuentra el seguimiento realizado en 2019 al transporte de 90 toneladas de mineral aurífero desde Trujillo hasta una empresa exportadora en Piura. Informes periciales y registros documentales sustentaron la hipótesis de que supuestamente parte de este mineral no provenía de fuentes formales ni de zonas con actividad minera legal establecida.

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El oro incautado y devuelto

Uno de los capítulos más polémicos de la investigación fue la incautación y posterior devolución de algunas de las barras de oro incautadas, según reportó el diario La República.

El proceso judicial, que se extendió entre 2020 y 2023, estuvo marcado por apelaciones, peritajes y varias decisiones que favorecieron finalmente a las empresas reclamantes de la propiedad del metal. La República documentó que el oro incautado fue devuelto en tres etapas, luego de que los jueces consideraran que la mayor parte del mineral no tenía vínculo directo con los hechos investigados.

Fiscalía recupera lingotes de oro valorizados en S/ 2.5 millones.

La empresa Las Lomas Doradas SAC, representada por Javier Augusto Miu Lei Siucho, y Minera Veta Dorada, representada por Héctor Francisco Gutiérrez Uriol, lograron demostrar ante las autoridades que el oro incautado había sido adquirido a mineros en proceso de formalización y que el mineral se encontraba en proceso de exportación con documentación respaldatoria.

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Durante este proceso, la fiscalía argumentó que solo una pequeña parte del lote incautado mantenía indicios de procedencia ilícita, motivo por el cual se devolvieron progresivamente las barras a sus reclamantes.

Andrés Hurtado ‘Chibolín’

El caso judicial de Los Topos del Frío, como se denominó a la presunta organización intervenida en 2020, trascendió el ámbito empresarial y minero, cuando las investigaciones de la fiscalía señalaron la posible intervención de figuras mediáticas en la gestión de la devolución del oro.

El conductor de televisión Andrés Hurtado, conocido como ‘Chibolín’, quien actualmente se encuentra en prisión preventiva en el penal de Lurigancho, fue mencionado en diversas investigaciones periodísticas por su supuesta participación como intermediario entre empresarios del sector y funcionarios encargados del caso.

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El caso Los Topos del Frío abrió investigaciones sobre corrupción y lavado de activos, con menciones a Andrés Hurtado en la gestión de la devolución del oro.

De acuerdo a la investigación fiscal, la porción más cuestionada del oro devuelto habría sido entregada a la familia Miu Lei tras el presunto pago de un millón de dólares a Andrés Hurtado para facilitar la devolución.

Documentos judiciales citados por La República indican que la orden de devolución fue firmada por el fiscal Lucio Sal y Rosas, tras acreditarse el origen legal del metal. La investigación, sin embargo, mantiene en revisión el rol de Hurtado en el proceso y no ha vinculado hasta ahora de manera directa a Jenss Lara Tantaquilla ni a Matwork con ese episodio específico de devolución. Pero lo cierto es que su nombre sí aparece en el caso Los Topos del Frío.

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