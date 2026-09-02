Beca 18 alcanza a más de 1200 jóvenes de comunidades originarias en convocatoria 2026

Los estudiantes de comunidades campesinas, nativas amazónicas y el pueblo afroperuano representan el 20 % de los 6.419 beneficiarios de esta edición - Créditos: Pronabec.

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El Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) informó que 1289 jóvenes de comunidades originarias fueron seleccionados como ganadores de Beca 18 en la convocatoria 2026. Esta cifra representa el 20 % de los 6419 beneficiarios elegidos durante los cuatro momentos del proceso, quienes podrán iniciar o continuar una carrera universitaria o técnica con el respaldo económico del Estado.

La presencia de estos estudiantes comprende distintos grupos reconocidos por el Ministerio de Cultura. Del total, 651 pertenecen a comunidades campesinas, 469 a comunidades nativas amazónicas y 169 al pueblo afroperuano. De esta manera, el concurso incorpora a estudiantes provenientes de territorios y poblaciones con características culturales y lingüísticas diversas.

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El programa busca reducir las barreras económicas que dificultan el acceso a la educación superior. Para ello, Beca 18 ofrece un conjunto de beneficios destinados a acompañar la trayectoria académica de los seleccionados y contribuir a su formación profesional, como parte de una estrategia orientada al desarrollo del capital humano del país.

El 77 % de los ganadores eligió estudiar en su propia región, lo que puede contribuir a retener talento fuera de Lima - Créditos: Pronabec.

Diferentes vías de acceso

La convocatoria 2026 contempló diez modalidades dirigidas exclusivamente a poblaciones vulnerables. Entre ellas figura Comunidades Nativas Amazónicas (CNA), que permitió seleccionar a 457 ganadores. Por su parte, la modalidad Pueblo Afroperuano registró 159 beneficiarios.

También se encuentra Educación Intercultural Bilingüe (EIB), diseñada para postulantes que dominan una lengua originaria elegible. En esta alternativa fueron seleccionados 71 estudiantes, quienes podrán acceder a estudios superiores mediante una modalidad que considera sus características lingüísticas.

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El proceso de preselección incluyó, además, la asignación de puntajes adicionales para quienes demostraran su pertenencia a comunidades nativas amazónicas, campesinas o al pueblo afroperuano. El mismo criterio se aplicó a los postulantes que hablaban lenguas originarias consideradas dentro de la primera o segunda prioridad y participaban mediante EIB.

Lima, Junín, Cusco, Ayacucho y Puno concentran una parte importante de los ganadores de la convocatoria 2026 - Créditos: Pronabec.

La mayoría estudiará en su región

Los beneficiarios de esta edición proceden de todas las regiones del Perú, aunque Lima, Junín, Cusco, Ayacucho y Puno concentran una parte importante de los seleccionados. Por macrorregiones, Lima y Callao reúnen el 35 %; el centro, 25 %; el sur, 19 %; mientras que el norte y el oriente alcanzan el 10 % cada uno.

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Otro dato relevante es la decisión de permanecer cerca del lugar de origen. El 77 % de los ganadores optó por realizar sus estudios profesionales en su propia región, una tendencia que puede favorecer la permanencia de talento en distintas zonas del territorio y fortalecer las capacidades disponibles en sus localidades.

Las condiciones económicas de los postulantes también reflejan el perfil de la población atendida. Según Pronabec, el 89 % de los seleccionados acreditó vivir en un hogar clasificado como pobre o pobre extremo. El resultado evidencia que la beca llega principalmente a estudiantes que enfrentan mayores dificultades para asumir los costos asociados con una formación superior.

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Más de 180.000 peruanos beneficiados

Con la convocatoria 2026, Pronabec continúa ampliando la cobertura de sus programas de apoyo educativo. La institución señala que más de 180.000 peruanos han recibido beneficios mediante sus diferentes becas y créditos educativos, destinados a facilitar el acceso y permanencia en estudios superiores.

Quienes deseen conocer los requisitos, modalidades y próximos procesos pueden consultar la plataforma oficial de Pronabec en www.gob.pe/pronabec. Asimismo, la entidad dispone de atención mediante Facebook, WhatsApp al 914 121 106, la central telefónica (01) 612 8230, la línea gratuita 0800 000 18 y Aló MAC, a través del número 1800.