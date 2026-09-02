Perú

Beca 18 alcanza a más de 1200 jóvenes de comunidades originarias en convocatoria 2026

Un total de 71 estudiantes que dominan lenguas originarias fueron beneficiados mediante la modalidad de Educación Intercultural Bilingüe

Los estudiantes de comunidades campesinas, nativas amazónicas y el pueblo afroperuano representan el 20 % de los 6.419 beneficiarios de esta edición - Créditos: Pronabec.
Los estudiantes de comunidades campesinas, nativas amazónicas y el pueblo afroperuano representan el 20 % de los 6.419 beneficiarios de esta edición - Créditos: Pronabec.
Guardar

El Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) informó que 1289 jóvenes de comunidades originarias fueron seleccionados como ganadores de Beca 18 en la convocatoria 2026. Esta cifra representa el 20 % de los 6419 beneficiarios elegidos durante los cuatro momentos del proceso, quienes podrán iniciar o continuar una carrera universitaria o técnica con el respaldo económico del Estado.

La presencia de estos estudiantes comprende distintos grupos reconocidos por el Ministerio de Cultura. Del total, 651 pertenecen a comunidades campesinas, 469 a comunidades nativas amazónicas y 169 al pueblo afroperuano. De esta manera, el concurso incorpora a estudiantes provenientes de territorios y poblaciones con características culturales y lingüísticas diversas.

PUBLICIDAD

El programa busca reducir las barreras económicas que dificultan el acceso a la educación superior. Para ello, Beca 18 ofrece un conjunto de beneficios destinados a acompañar la trayectoria académica de los seleccionados y contribuir a su formación profesional, como parte de una estrategia orientada al desarrollo del capital humano del país.

El 77 % de los ganadores eligió estudiar en su propia región, lo que puede contribuir a retener talento fuera de Lima - Créditos: Pronabec.
El 77 % de los ganadores eligió estudiar en su propia región, lo que puede contribuir a retener talento fuera de Lima - Créditos: Pronabec.

Diferentes vías de acceso

La convocatoria 2026 contempló diez modalidades dirigidas exclusivamente a poblaciones vulnerables. Entre ellas figura Comunidades Nativas Amazónicas (CNA), que permitió seleccionar a 457 ganadores. Por su parte, la modalidad Pueblo Afroperuano registró 159 beneficiarios.

También se encuentra Educación Intercultural Bilingüe (EIB), diseñada para postulantes que dominan una lengua originaria elegible. En esta alternativa fueron seleccionados 71 estudiantes, quienes podrán acceder a estudios superiores mediante una modalidad que considera sus características lingüísticas.

PUBLICIDAD

El proceso de preselección incluyó, además, la asignación de puntajes adicionales para quienes demostraran su pertenencia a comunidades nativas amazónicas, campesinas o al pueblo afroperuano. El mismo criterio se aplicó a los postulantes que hablaban lenguas originarias consideradas dentro de la primera o segunda prioridad y participaban mediante EIB.

Lima, Junín, Cusco, Ayacucho y Puno concentran una parte importante de los ganadores de la convocatoria 2026 - Créditos: Pronabec.
Lima, Junín, Cusco, Ayacucho y Puno concentran una parte importante de los ganadores de la convocatoria 2026 - Créditos: Pronabec.

La mayoría estudiará en su región

Los beneficiarios de esta edición proceden de todas las regiones del Perú, aunque Lima, Junín, Cusco, Ayacucho y Puno concentran una parte importante de los seleccionados. Por macrorregiones, Lima y Callao reúnen el 35 %; el centro, 25 %; el sur, 19 %; mientras que el norte y el oriente alcanzan el 10 % cada uno.

Otro dato relevante es la decisión de permanecer cerca del lugar de origen. El 77 % de los ganadores optó por realizar sus estudios profesionales en su propia región, una tendencia que puede favorecer la permanencia de talento en distintas zonas del territorio y fortalecer las capacidades disponibles en sus localidades.

Las condiciones económicas de los postulantes también reflejan el perfil de la población atendida. Según Pronabec, el 89 % de los seleccionados acreditó vivir en un hogar clasificado como pobre o pobre extremo. El resultado evidencia que la beca llega principalmente a estudiantes que enfrentan mayores dificultades para asumir los costos asociados con una formación superior.

Más de 180.000 peruanos beneficiados

Con la convocatoria 2026, Pronabec continúa ampliando la cobertura de sus programas de apoyo educativo. La institución señala que más de 180.000 peruanos han recibido beneficios mediante sus diferentes becas y créditos educativos, destinados a facilitar el acceso y permanencia en estudios superiores.

Quienes deseen conocer los requisitos, modalidades y próximos procesos pueden consultar la plataforma oficial de Pronabec en www.gob.pe/pronabec. Asimismo, la entidad dispone de atención mediante Facebook, WhatsApp al 914 121 106, la central telefónica (01) 612 8230, la línea gratuita 0800 000 18 y Aló MAC, a través del número 1800.

Temas Relacionados

Beca 18Pronabecbecasperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Precio de entradas para ver a iKON en Perú: fecha, zonas y venta oficial para el concierto de la banda surcoreana

La agrupación debutará ante sus seguidores peruanos con una presentación que incluirá canciones como ‘Love Scenario’, ‘Killing me’ y ‘Rhythm Ta’

Precio de entradas para ver a iKON en Perú: fecha, zonas y venta oficial para el concierto de la banda surcoreana

Ignacio Buse vs Marcos Giron EN VIVO HOY: punto a punto del partido por primera ronda del US Open 2026

La lluvia en Nueva York no permitió que el peruano debute ayer frente al estadounidense. La organización decidió que el encuentro pase a la jornada de hoy con programación confirmada. Sigue todas las incidencias minuto a minuto

Ignacio Buse vs Marcos Giron EN VIVO HOY: punto a punto del partido por primera ronda del US Open 2026

Ozuna, Farruko, Myke Towers y más artistas vuelven a Perú en el Sound Music Fest: fecha, precio de entradas y más del evento

Los reconocidos artistas se alistan para un reencuentro con sus seguidores. Conoce todos los detalles del concierto

Ozuna, Farruko, Myke Towers y más artistas vuelven a Perú en el Sound Music Fest: fecha, precio de entradas y más del evento

Bandas criminales inundan Trujillo: existen alrededor de 10 organizaciones criminales en el norte del Perú

El exviceministro de Seguridad Pública, Julio Corcuera, advirtió que la ciudad muestra secuestros, extorsiones y ataques armados, además de negocios prósperos que, a su juicio, podrían estar vinculados con lavado de activos

Bandas criminales inundan Trujillo: existen alrededor de 10 organizaciones criminales en el norte del Perú

Conflicto en la avenida Venezuela: propietarios contradicen al alcalde del Callao y afirman que el área demolida es privada

Según los propietarios, el terreno demolido en agosto pasado para la ampliación de la avenida Venezuela, nunca fue transferido al Estado ni se pagó el justiprecio planteado en 1999. El caso ya fue llevado ante la Fiscalía y el Poder Judicial

Conflicto en la avenida Venezuela: propietarios contradicen al alcalde del Callao y afirman que el área demolida es privada
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Keiko Fujimori visita Piura para supervisar trabajos de descolmatación por el Fenómeno El Niño

Keiko Fujimori visita Piura para supervisar trabajos de descolmatación por el Fenómeno El Niño

Kelly Portalatino detenida en flagrancia: Fiscalía le abre investigación por impactar a ciclista

Exigen la inhibición del presidente del JNE en el caso de Rafael López Aliaga

Policía interviene a excongresista Kelly Portalatino tras impactar a ciclista con su auto

Ministro José Antonio Chang designa a excongresista Diana Gonzáles como nueva directora de Pronabec

ENTRETENIMIENTO

Precio de entradas para ver a iKON en Perú: fecha, zonas y venta oficial para el concierto de la banda surcoreana

Precio de entradas para ver a iKON en Perú: fecha, zonas y venta oficial para el concierto de la banda surcoreana

Ozuna, Farruko, Myke Towers y más artistas vuelven a Perú en el Sound Music Fest: fecha, precio de entradas y más del evento

Jaime Bayly relató que su hermano Miguel sufrió un intento de secuestro en Lima: “Lo encañonaron en la puerta de su edificio, hubo un tiroteo”

Brunella Torpoco conquista el N° 1 del Top 100 Perú: “Me motiva a seguir trabajando”

Choca Mandros explica por qué Sheyla Rojas ya no encaja en ‘Estás en Todas’: “Tuvo su momento en el proyecto”

DEPORTES

Ignacio Buse vs Marcos Giron EN VIVO HOY: punto a punto del partido por primera ronda del US Open 2026

Ignacio Buse vs Marcos Giron EN VIVO HOY: punto a punto del partido por primera ronda del US Open 2026

Liga Peruana de Vóley 2026/2027: Latina TV transmitirá todos los partidos por señal abierta y no solo por web

Las 5 ausentes en la selección peruana de vóley para el Campeonato Sudamericano 2026

Se reveló si Pablo Guede se va o se queda en Alianza Lima en medio de polémica

¿Cuándo sale la lista de convocados de Perú para duelos con Estados Unidos y México?: Novedades y ausencias para amistosos por fecha FIFA