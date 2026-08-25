Resultados de Beca 18: Link oficial de la lista de ganadores del cuarto momento

Beca 18 - Pronabec

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El Ministerio de Educación, a través del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec), publicó el link de la lista oficial de los beneficiarios del cuarto y último momento de Beca 18 para la convocatoria 2026. Este programa está dirigido a jóvenes en situación de vulnerabilidad económica, permitiéndoles acceder a estudios superiores con el respaldo financiero total del Estado.

La Resolución Jefatural N.° 2543-2026-Minedu-VMGI-Pronabec-Dibec detalla los resultados: 1,235 postulantes resultaron seleccionados, 2,862 no alcanzaron una vacante y 861 fueron declarados no aptos.

Beca 18 - Pronabec

Cada postulante recibirá la notificación sobre su condición (“seleccionado” o “no seleccionado”) en su casilla electrónica del Sistema Integrado de Becas y Crédito (Sibec), la misma plataforma en la que realizaron su postulación.

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Más de 1.500 jóvenes acceden a estudios superiores financiados por el Estado con Beca 18-2026. (Foto: Agencia Andina)

¿Hasta cuándo tienen plazo para aceptar la beca?

Los ganadores deberán aceptar la beca entre el 25 y el 27 de agosto para consolidar su condición de becarios y acceder a todos los beneficios que cubren tanto los costos académicos como los no académicos de su carrera profesional. El procedimiento para la aceptación es virtual y se realiza desde el Sibec.

El proceso de selección de Beca 18 se basa en criterios meritocráticos y descentralizados. El puntaje final considera la calificación obtenida en el Examen Nacional de Preselección, bonificaciones por situación de vulnerabilidad y la preferencia por carreras con alta demanda laboral.

Beca 18-2026 inicia adjudicación: 1.554 postulantes obtienen financiamiento para educación superior. (Foto: Agencia Andina)

¿Cuáles son los beneficios para los becarios?

Examen o carpeta de admisión: La beca asume el pago por el examen de ingreso o la carpeta de admisión, únicamente para los estudiantes que acceden a instituciones públicas, lo que elimina un obstáculo inicial para quienes postulan.

Matrícula y pensiones de estudios: Cubre la matrícula y las pensiones mensuales o semestrales que exige la institución superior, ya sea universidad o instituto.

Obtención de grado o título: El beneficio incluye el costo de trámites y derechos para la obtención del grado académico, título profesional o su equivalente.

Idioma inglés: A partir del segundo año de estudios, se financia la enseñanza del idioma inglés, lo que amplía las competencias profesionales de los beneficiarios.

Costos no académicos

Alimentación: Los estudiantes reciben un subsidio destinado a cubrir sus necesidades alimentarias básicas durante el periodo de estudios.

Alojamiento: Para quienes estudian lejos de su lugar de origen, la beca contempla el pago de alojamiento, permitiendo que puedan residir cerca de su centro de estudios.

Materiales de estudio, vestimenta y uniformes: Se otorgan recursos para la compra de libros, materiales, uniformes o vestimenta requerida por la institución educativa, con excepción de la modalidad Hijos de Docentes.

Movilidad local: La beca cubre los costos de transporte diario entre el lugar de residencia y la institución educativa.

Útiles de escritorio: Incluye la provisión de útiles básicos como cuadernos, bolígrafos y otros implementos necesarios para el desarrollo de las clases, salvo para la modalidad Hijos de Docentes.

Computadora portátil o equipo similar: Los becarios pueden acceder a una computadora portátil o equipo equivalente para facilitar su estudio, excluyendo a la modalidad Hijos de Docentes.

Transporte interprovincial: Si el estudiante debe trasladarse entre diferentes regiones para iniciar o continuar su formación, la beca financia el costo de ese transporte, excepto para Hijos de Docentes.