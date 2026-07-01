Convenio colectivo para 2027 no incluye pago de bono en enero, pero sí estos aumentos

La autógrafa de la Ley del retiro CTS tiene un apunte que revela el plazo máximo en que Dina Boluarte deberá decidir el destino de esta. - Crédito Andina/Ricardo Cuba

Nuevo convenio colectivo centralizado ya fue suscrito por el Gobierno y los sindicatos. No se logró el pedido inicial de aumento de S/700 para los salarios de todos los trabajadores públicos, que venía del sector de empleados estatales, y sí una serie de aumentos diferenciados para cada régimen.

También destaca la falta de implementación de un bono, como todos los años (anteriormente ha sido de S/100 y hasta S/200), dado que estos tenían el caracter de extraordinario. Ahora, la negociación colectiva acordó solo los aumentos.

Como se sabe, a inicios de este año se aplicó un aumento de S/100 y S/50, dependiendo de los regímenes (tras la negociación del 2025). Pero ahora los montos irán desde los S/60 y hasta los S/220. ¿Quiéneres recibirán mayor monto?

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El convenio colectivo centralizado quedó firme. Ahora le toca al nivel descentralizado. - Crédito Andina

Habrán aumentos por régimen

Lograron acuerdo. La representación del Gobierno y las confederaciones de trabajadores estatales suscribieron con su firma el Convenio Colectivo Centralizado 2026-2027, el documento con los acuerdo de aumentos salariales y otros beneficios para los empleados públicos, que entrarán en vigencia desde enero de 2027.

Luego de meeses de negociación colectiva, los montos acordados últimos quedaron conformes y se plantea aumentos desde S/60 hasta S/220, según el nivel de gobierno en el que se aplican.

Decreto Legislativo 276

Para los administrativos del Gobierno nacional y gobierno regionales, estos trabajadores recibirán un incremento salarial de S/220. Se acordó que que se pagará el mismo monto para todos los niveles remunerativos:

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Profesionales

Técnicos

Auxiliares.

Para los administrativos de los gobiernos locales, el aumento salarial será de S/125.

⁠Aumento de sueldo en el sector público (Créditos: America Noticias)

Decreto Legislativo 728

Para los trabajadores del Estado del régimen privado los aumento serán menores. El monto dependerá de cuándo fue aprobada la escala de remuneración que estos reciben.

Así, para el Gobierno nacional y gobiernos regionales así se dará el incremento:

Para entidades con escala aprobada entre 2023 y 2026, el aumento salarial será de S/60

Para entidades con escala aprobada antes del 2023, será de S/125.

Por otro lado, para los gobiernos locales se acordó un aumento salarial fijo de S/150 para todos estos trabajadores.

Así quedan los aumentos para el sector público, que entrarían en vigencia desde enero del 2027. - Crédito Captura de MEF

Decreto Legislativo 1057, los CAS

Mientras, para los trabajadores CAS —para quienes está pendiente definirse el pago de la gratificación este julio de 2026, fuera de la negociación colectiva—, habrán tres montos posibles para los empleados según su sueldo.

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Así, en los niveles del gobierno nacional y gobiernos regionales, a menor sueldo que gane el trabajador, mayor será el aumento que reciba.

A quienes reciban ingresos menores o igual a S/2.364,19 se les aumentará S/153 ;

A quienes reciban ingresos mayores a S/2.364,19 y menores o igual a S/4.364,19, se les aumentará S/125

A quienes ganen más de S/4.364,19, se les incrementará en S/60.

Por otro lado, el aumento salarial para los CAS de los gobiernos locales será S/125.

Estos son los aumentos que propone el MEF para los trabajadores estatales. Los gremios sindicales buscarían elevar el monto. - Crédito Andina

Para otros trabajadores

Asimismo, para otros regímenes el aumento será más sencillo. Así se ordenan los montos:

Ley 31991, Guardaparques : Todos recibirán aumento de S/125

Ley 30057, Servicio civil : Todos recibirán S/60

Ley 29709, Servidores penitenciarios : Incremento de S/144,33 , para llegar a una RIM de S/2.700

Ley N°28091, el Servicio Diplomático, no recibirá aumentos por esta negociación.