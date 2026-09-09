Perú

Trabajadores CAS recibirán mayor monto de gratificación en 2027: Gobierno confirma el porcentaje

A pesar de que el MEF haya revelado que buscan que la Ley 32563, la que da gratificación y CTS a los trabajadores CAS, sea declarada inconstitucional, el gobierno sí ha respetado el presupuesto para financiar estos pagos para el 2027

trabajadores CAS revisando documento
La gratificación CAS contará con presupuesto para 2027. - Crédito Andina
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El gobierno de Keiko Fujimori ha puesto en duda el pago de la gratificación y CTS de los trabajadores CAS, que fue aprobado por la Ley 32563, el cual ya fue reglamentado por la gestión anterior.

¿Cómo lo ha puesto en duda? Ya el titular del Ministerio de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, ha señalado esta Ley como una de las que el gobierno buscaría declarar inconstitucional a través del Tribunal Constitucional —como se recuerda, este organismo se fue atrás en su interpretación de la iniciativa de gasto del Congreso, poco antes de iniciar la gestión de Fujimori—.

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Sin embargo, al menos por ahora, el gobierno sigue reconociendo este derecho y ha cumplido con incluir un presupuesto de S/241 millones para hacer este pago en 2027 a los trabajadores CAS. Como se recuerda, para este 2026 el monto que se paga de ‘grati’ es de 10% del monto del sueldo que se reciba, pero para el siguiente año será del 20%.

Marcha del frente nacional de trabajadores CAS, Cas con derechos
Trabajadores CAS verán gratificación de 20% en 2027. - Crédito Difusión

Gratificación CAS subirá en 2027

Como se sabe, el gobierno realizaría el pago de la gratificación a los trabajadores CAS este 2026, la cual llegará en diciembre —el primero se abonó a fines de julio y a inicios de agosto, según pudieran afrontar el pago las entidades—.

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Esto estuvo reglamentado en el decreto supremo de progresividad de la norma que aprobó el gobierno anterior, de José María Balcázar, y con el que el de Keiko Fujimori cumpliría para 2027; o al menos así lo contempla en el proyecto de presupuesto que ya publicó el MEF.

Para 2027, el monto que se pagaría es de 20% del sueldo, un aumento con respecto al 10% que se entrega este 2026, que tenía una base de S/300 como mínimo. Así se contempla que crezca este pago:

  • Este 2026, se paga la gratificación al 10% de la remuneración a los CAS. Se pagará como mínimo S/300
  • En 2027, el monto será del 20% de la remuneración mensual
  • En 2028, el monto será del 30% de la remuneración mensual
  • En 2029, el monto será del 50% de la remuneración mensual
  • En 2030, el monto será del 100% de la remuneración mensual.
Un grupo de trabajadores CAS se congregó durante la noche en el Cercado de Lima para manifestar sus demandas laborales. Portando pancartas y banderas nacionales, los manifestantes expresaron su reclamo por el pago íntegro de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) y el 100% de las gratificaciones. Los carteles exhibidos durante la protesta reflejaban el pedido de mejoras en sus condiciones laborales y la exigencia de cumplimiento de estos beneficios por parte de las autoridades.

Así, si un trabajador CAS gana S/3.000, en diciembre recibiría S/300 de gratificación (el 10%), si ha trabajado en los meses anteriores a este pago, desde julio.

Pero para el 2027, este recibiría en julio y diciembre una gratificación de S/600. Esto quedaría firme, según se contempla en el presupuesto del MEF. Aún no queda claro si el MEF finalmente sí buscará que esta ley para los CAS sea eliminada y si buscará la opción de igual elevar este pago para los trabajadores.

Por ahora, el MEF no avanza en el plan de declarar inconstitucional la norma.

Elmer Cuba, ministro de Economía y Finanzas, en el Congreso de la República
¿Se confirma el pago de las gratificación para trabajadores CAS para el siguiente año? El Presupuesto Público de 2027 lo incluye. - Crédito MEF

MEF reconoce pago de gratificación CAS

El proyecto del Presupuesto Público para el siguiente año, elaborado por el mismo MEF y ya publicado, incluye un monto para estos pagos a entidades del gobierno nacional y regionales.

“Se financia el costo diferencial para el pago de las gratificaciones de Fiestas Patrias y Navidad del personal bajo el régimen del Decreto Legislativo N.º 1057 (CAS) equivalente al 20% de la remuneración por S/241 millones, en ambos casos, corresponde solo el costo para los niveles de gobierno nacional y regionales”, aclara el texto del proyecto del Presupuesto Público del MEF.

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