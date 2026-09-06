Efemérides del 6 de septiembre: De El Peruano a Jaime Yzaga, los hechos peruanos que marcan hoy la agenda nacional

Jaime Yzaga logró una hazaña histórica el 6 de septiembre de 1994 al vencer a Pete Sampras, número uno del tenis mundial, en un partido de cinco sets en el US Open, poniendo en alto al tenis peruano. (Andina)

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El calendario peruano reúne el 6 de septiembre una serie de hechos vinculados con la prensa, el deporte, la vida local y la música. La fecha recuerda la aparición de la primera edición de El Peruano en 1811, la clasificación invicta de la selección nacional al Mundial de España 1982, la victoria de Jaime Yzaga ante Pete Sampras en el US Open de 1994 y la creación del distrito de Mariscal Castilla, en el departamento de Amazonas.

La jornada también permite repasar el origen de una publicación que tuvo un papel en el debate político del Virreinato del Perú. El 6 de septiembre de 1811 circuló el primer número de El Peruano, periódico patriota dirigido por Guillermo del Río y Gaspar Rico y Angulo. La edición salió de la Imprenta de los Huérfanos, en un período marcado por las repercusiones de la invasión napoleónica a España y la discusión sobre el futuro político de los territorios americanos.

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Las páginas del periódico incluían informaciones sobre la guerra entre España y Napoleón, las Cortes de Cádiz y la Constitución elaborada en ese proceso. La publicación se mantuvo en circulación hasta el 9 de junio de 1812. Durante sus primeros meses contó con la protección del virrey José Fernando de Abascal, aunque las críticas posteriores al gobierno derivaron en su cierre y en el exilio de Gaspar Rico y Angulo a España.

El periódico de 1811 tuvo una existencia distinta al diario oficial creado en 1825

La publicación de 1811 no debe confundirse con el actual El Peruano, cuyo origen se remonta a 1825. El primer periódico patriota tuvo una vida breve, pero quedó asociado a la circulación de ideas políticas en los años previos a la independencia. Su aparición reflejó el interés de sectores locales por seguir los acontecimientos de la península ibérica y por discutir las reformas que surgían en Cádiz.

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"El Peruano", dirigido por Guillermo del Río y Gaspar Rico, se convirtió en el primer periódico patriota del país, una plataforma clave para la difusión de ideas liberales e independentistas. (BNP)

Setenta años después, el 6 de septiembre quedó ligado a uno de los momentos deportivos más recordados de la selección peruana. En 1981, Perú empató 0-0 con Uruguay en el Estadio Nacional y aseguró su presencia en el Mundial de España 1982. El resultado cerró una campaña eliminatoria sin derrotas para el equipo nacional, que obtuvo el boleto a la Copa del Mundo luego de una definición ante su público.

El partido ante Uruguay también fue la despedida de Héctor Chumpitaz de la selección. El defensor, llamado el “Capitán de América”, cerró así una etapa con la camiseta peruana. Su trayectoria incluyó participaciones en los Mundiales de México 1970 y Argentina 1978, además de la obtención de la Copa América de 1975. La clasificación de 1981 llevó a Perú a disputar su cuarta Copa del Mundo.

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Un pliego de papel de estilo antiguo junto a una pluma y gafas evoca el origen de la prensa patriota y la circulación de ideas en el siglo XIX. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Jaime Yzaga venció al número uno Pete Sampras en el US Open de 1994

La fecha volvió a entregar una referencia deportiva en 1994, cuando Jaime Yzaga eliminó a Pete Sampras en el US Open. El tenista peruano derrotó al estadounidense, que llegaba como número uno del mundo, en una de las victorias de mayor repercusión de su carrera. El resultado ubicó a Yzaga entre los protagonistas de un torneo que reunía a las principales figuras del circuito profesional.

El triunfo de Yzaga sobre Sampras tuvo un antecedente seis años antes. En 1988, el peruano también había superado al estadounidense, aunque entonces Sampras todavía no ocupaba el lugar dominante que alcanzaría en el tenis mundial durante la década de 1990. La victoria de 1994 tuvo otra dimensión por la condición de líder del ranking con la que el rival se presentó en Nueva York.

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El salto al puesto 30 del ranking ATP convirtió a Ignacio Buse en el peruano mejor ubicado en 31 años. El tenista quedó cerca de Pablo Arraya y solo tiene a Jaime Yzaga por delante. (El Peruano)

Fuera de las canchas, el 6 de septiembre de 1904 fue creado el distrito de Mariscal Castilla, durante el gobierno de Serapio Calderón. La jurisdicción forma parte de la provincia de Chachapoyas, en el departamento de Amazonas, y tiene como capital a Duraznopampa. Según la estimación correspondiente a 2017, el distrito contaba con 1.065 habitantes. Su territorio conserva vínculos con la herencia cultural de los chachapoyas y entre sus celebraciones figura la festividad del Señor de los Milagros.

Mariscal Castilla, un distrito clave en la provincia de Chachapoyas, fue fundado el 6 de septiembre de 1904, consolidándose como una región de tradición histórica y cultural en la Amazonía peruana. (Jaimruiz)

Rulli Rendo nació en Chiclayo y llevó su repertorio a escenarios internacionales

El 6 de septiembre de 1946 nació en Chiclayo Julio Edgardo Barrera Larriega, conocido artísticamente como Rulli Rendo. El músico, cantante y director de orquesta inició su trayectoria dentro de la Nueva Ola peruana. Más tarde desarrolló una carrera internacional, con presencia particular en México, donde consolidó parte de su repertorio y de sus presentaciones en distintos escenarios.

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Entre las canciones asociadas a Rulli Rendo figuran “Si tú te vas” y “Dile que la quiero”. Su actividad artística se extendió durante décadas y también incluyó trabajos posteriores, como el lanzamiento de Nos vamos a parrandear en 2018. Su nacimiento se incorpora a las efemérides de septiembre junto a hechos políticos, deportivos y locales que remiten a etapas distintas de la historia peruana.

Rulli Rendo se consolidó como uno de los mayores exponentes de la música peruana. Su éxito trascendió fronteras, destacando en importantes festivales internacionales. (Andina)

El Día de los Ajíes Peruanos se conmemora cada primer viernes de septiembre y reconoce uno de los ingredientes presentes en la cocina del país. En 2026, esa celebración correspondió al viernes 4 de septiembre, ya que el 6 de septiembre cayó domingo. Más allá de esa diferencia de calendario, la cercanía entre ambas fechas vincula la memoria histórica con una tradición culinaria que atraviesa preparaciones regionales y forma parte de la identidad gastronómica peruana.

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