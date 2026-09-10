Efemérides hoy 10 de septiembre en Perú: la fecha que recuerda a Manuel Seoane, Matute y la prevención del suicidio

Un expediente dentro de una carpeta de cuero y una pluma estilográfica evocan la controversia de la Página 11. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El 10 de septiembre reúne en Perú episodios políticos, culturales y sociales que atraviesan distintas etapas de la memoria colectiva del país. La fecha recuerda la muerte de Manuel Seoane Corrales, la denuncia por la desaparición de la llamada “Página 11” de un contrato petrolero y la ocupación de la explanada del estadio Alejandro Villanueva, en Matute. También coincide con el Día Mundial para la Prevención del Suicidio.

La jornada vincula hechos ocurridos en décadas diferentes, desde las disputas políticas del siglo XX hasta controversias urbanas y religiosas de los últimos años. Cada uno dejó consecuencias en ámbitos distintos: la organización partidaria, la relación entre el Estado y las empresas petroleras, la convivencia en un distrito de Lima y el debate sobre salud mental.

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El componente sanitario de la fecha trasciende las conmemoraciones nacionales. El Día Mundial para la Prevención del Suicidio fue instaurado en 2003 por la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio, junto con la Organización Mundial de la Salud (OMS), con el objetivo de visibilizar una problemática que afecta a familias, comunidades y sistemas de salud.

La prevención del suicidio concentra una jornada de conciencia internacional

Las estimaciones difundidas durante los primeros años de esta campaña señalaron que casi un millón de personas morían cada año por suicidio en el mundo, una cifra equivalente a una vida cada 40 segundos. El dato expuso la dimensión global de un fenómeno que requiere medidas de prevención, acceso a atención especializada y redes de acompañamiento.

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El 10 de septiembre se conmemora el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Difusión

El suicidio también fue identificado como una de las principales causas de muerte entre las personas de 15 a 29 años. Por cada fallecimiento, existen decenas de intentos, según las referencias utilizadas en las campañas de sensibilización. Esa relación ubica la prevención como una tarea que involucra a instituciones sanitarias, escuelas, familias y espacios comunitarios.

La mayoría de las personas que murieron por suicidio en Colombia no había consultado antes a un psiquiatra, según Yahira Guzmán, de la Universidad de La Sabana - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

La fecha busca promover conversaciones responsables sobre la salud mental, reducir el estigma y facilitar la detección temprana de señales de alerta. La difusión de recursos de ayuda y la consulta con profesionales forman parte de las acciones recomendadas ante situaciones de riesgo. En Perú, el 10 de septiembre adquiere además una dimensión histórica por hechos que marcaron la vida pública nacional.

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Manuel Seoane dejó una trayectoria ligada al aprismo y al periodismo

Manuel Seoane Corrales murió el 10 de septiembre de 1963 en Washington D.C., Estados Unidos. Su trayectoria reunió actividad periodística, formación jurídica y participación política, con un papel central en los primeros años del Partido Aprista Peruano. Había nacido el 1 de noviembre de 1900 en Chorrillos, distrito de Lima.

Seoane fue uno de los fundadores de la organización aprista y recibió el apelativo de “El Cachorro”. Dirigió el diario La Tribuna y ejerció la Secretaría General del partido entre 1940 y 1948, en una etapa atravesada por conflictos políticos, restricciones a la actividad partidaria y persecuciones contra dirigentes apristas.

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El jurista y político Manuel Seoane Corrales murió el 10 de septiembre de 1963. Fundador del APRA, vivió exilios, persecuciones y dejó huella como dirigente, periodista y diplomático. (BNP)

La carrera de Seoane estuvo marcada por los destierros. Las tensiones entre el aprismo y distintos gobiernos de la época lo llevaron a pasar períodos fuera del país. A su regreso, mantuvo su actividad política y llegó al Senado, donde ocupó la vicepresidencia de la Cámara Alta.

Manuel Seoane, influyente líder del APRA y cercano a Haya de la Torre, falleció el 10 de septiembre de 1963. Su muerte marcó un fin importante para la política peruana de la época. (BNP)

En 1962 integró, como candidato a la primera vicepresidencia, la fórmula encabezada por Víctor Raúl Haya de la Torre. Aquella elección presidencial concluyó sin un ganador con la mayoría requerida y fue anulada tras la intervención de las Fuerzas Armadas. El proceso desembocó luego en nuevos comicios al año siguiente.

Además de sus responsabilidades partidarias y parlamentarias, Seoane ejerció funciones diplomáticas como embajador. Su muerte en Washington D.C. puso fin a una trayectoria asociada con una de las principales corrientes políticas peruanas del siglo XX, que mantuvo influencia en la vida institucional del país durante décadas.

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La desaparición de la “Página 11” debilitó al gobierno de Belaúnde

La denuncia alcanzó al gobierno del presidente Fernando Belaúnde Terry, que enfrentaba cuestionamientos políticos y presión por la negociación petrolera. El caso adquirió relevancia pública porque se instaló como símbolo de una presunta cesión de intereses nacionales frente a una compañía extranjera.

Un expediente dentro de una carpeta de cuero y una pluma estilográfica evocan la controversia de la Página 11. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La controversia se produjo en un escenario de inestabilidad política. Menos de un mes después, el 3 de octubre de 1968, un golpe militar destituyó a Belaúnde y llevó al poder al general Juan Velasco Alvarado. La “Página 11” quedó vinculada desde entonces con la crisis final de aquella administración.

El presidente de Perú Fernando Belaúnde Terry posa en una fotografía oficial en el contexto de su gestión durante el Fenómeno El Niño de 1982-1983.

La fecha también coincide con el nacimiento de Carla Barzotti, actriz y conductora peruana nacida en Lima el 10 de septiembre de 1970. Inició su exposición pública tras obtener el tercer puesto de finalista en el certamen Miss Perú 1991 y, años después, fue reconocida como “Mejor modelo latina”.

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Carla Barzotti, nacida el 10 de septiembre de 1970, logró reconocimiento como modelo, actriz y conductora, consolidándose como una figura constante en la televisión peruana y argentina. (Facebook)

Barzotti ingresó a la televisión con Pirañitas y consolidó su presencia en ficciones nacionales a través de personajes antagónicos. Participó en producciones como Malicia, Escándalo y Todo sobre Camila, además de trabajos en Argentina y apariciones en formatos de entretenimiento y telerrealidad.

La ocupación de Matute abrió un conflicto entre vecinos, hinchas y feligreses

El 10 de septiembre de 2018, cerca de 2.000 integrantes de la iglesia evangélica El Aposento Alto ingresaron por la fuerza a la explanada del estadio Alejandro Villanueva, conocido como Matute, en el distrito limeño de La Victoria. La intervención sorprendió a residentes de la zona, hinchas y autoridades locales.

Durante la ocupación, los participantes soldaron portones, cubrieron o borraron símbolos vinculados con Alianza Lima y pintaron murales con mensajes religiosos. La acción contó con el traslado de personas en buses y con herramientas para modificar los accesos del espacio, que era de propiedad municipal.

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La explanada del estadio Alejandro Villanueva, en el distrito limeño de La Victoria, permanece vacía frente a la fachada decorada con el escudo del club Alianza Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La situación derivó en una intervención policial y en momentos de tensión entre miembros de la congregación, aficionados del club y vecinos del sector. El episodio abrió un conflicto legal y social por el uso de la explanada, mientras Alianza Lima mantenía un convenio para utilizar el lugar.

El 10 de septiembre condensa así una serie de referencias que abarcan la actividad partidaria, las crisis de gobierno, la televisión y los conflictos urbanos. La jornada mundial de prevención del suicidio añade un llamado a atender una problemática de salud pública que exige información responsable, acompañamiento y acceso oportuno a servicios de atención.

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