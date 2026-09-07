Mario Hart y Korina Rivadeneira dejan atrás las controversias y se lucen juntos en el cumpleaños de su hija

Mario Hart y Korina Rivadeneira festejaron el cumpleaños de su hija acompañados por su familia en una celebración infantil.

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Mario Hart y Korina Rivadeneira volvieron a aparecer juntos en el cumpleaños de su hija mayor, una imagen que contrastó con las diferencias que ambos expusieron semanas atrás tras el final de su relación.

La jornada comenzó el domingo 6 de septiembre en la casa de Korina Rivadeneira, quien sorprendió a la niña desde temprano con una torta, globos, decoración y el atuendo que usaría más tarde en la reunión. La actriz venezolana compartió parte de ese momento en sus redes sociales, donde mostró la reacción de la pequeña al despertar y encontrar preparada la celebración.

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Durante la mañana, Mario Hart no difundió contenido vinculado al cumpleaños de su hija. El piloto reapareció por la tarde, durante la fiesta infantil que organizaron para la menor, quien cumplió seis años.

Korina Rivadeneira posa junto a sus hijos luciendo atuendos vaqueros durante la celebración de cumpleaños de la niña.

La celebración tuvo como eje la temática de Toy Story. La niña fue la protagonista de la reunión, rodeada de familiares y amigos. Rivadeneira se sumó al concepto elegido para el festejo con un vestuario inspirado en los personajes de la película, mientras que Hart optó por ropa más sobria y cómoda.

Los padres posaron juntos para las fotografías y participaron del momento en el que los invitados cantaron el cumpleaños. Las imágenes fueron registradas por personas que asistieron a la fiesta y luego circularon en redes sociales, donde se vio a la expareja cerca de su hija durante distintos pasajes de la tarde.

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Aunque Mario Hart y Korina Rivadeneira compartieron publicaciones por separado para saludar a la menor, ambos también difundieron historias en las que aparecieron juntos. La presencia de los dos en una fecha especial para su hija mostró su disposición a mantener un vínculo familiar después de la separación.

Mario Hart carga a su hija durante la celebración de su cumpleaños con decoración inspirada en la película Toy Story.

Mario Hart y Korina Rivadeneira dejaron atrás sus polémicas

El reencuentro ocurrió después de que Rivadeneira hablara públicamente sobre el final de su matrimonio y sobre situaciones que, según su versión, marcaron los últimos años de su relación con el piloto.

La modelo venezolana afirmó que el desgaste se profundizó después de convertirse en madre y sostuvo que existían diferencias de visión entre ambos. “Mario y yo somos personas muy distintas, pensamientos de vida completamente extremos”, expresó al referirse a la ruptura.

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Uno de los puntos de la controversia fue la dinámica económica que mantenía la pareja. Korina Rivadeneira señaló que, desde el inicio de su vínculo, dividían los gastos en partes iguales. “Mario y yo, desde que estamos juntos hasta las primeras cenas, pagábamos cincuenta, cincuenta”, declaró.

Mario Hart aclara que la decisión de compartir los gastos del hogar con Korina Rivadeneira fue un acuerdo mutuo.

Según su relato, esa modalidad continuó durante el embarazo y luego del nacimiento de su primera hija. La actriz contó que siguió con sus compromisos profesionales mientras asumía la crianza de la menor y explicó que esa etapa la afectó. “Yo de alguna forma me sentía sobrepasada. Era demasiado para mí”, sostuvo.

Rivadeneira también aseguró que la decisión de terminar el matrimonio partió de Hart. “Quien terminó la relación fue Mario”, manifestó. Agregó que él habría tomado esa determinación en dos oportunidades, aunque ella aceptó la última ruptura porque consideraba que el vínculo ya no daba para más.

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Mario Hart respondió a esas declaraciones en el programa digital Sin más que decir. El conductor negó que hubiese obligado a la madre de sus hijos a trabajar o que le impusiera asumir la mitad de los gastos familiares. “No hubo nunca una exigencia como tal desde mí hacia ella”, afirmó.

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El piloto explicó que el reparto de los gastos respondió, según su versión, a un acuerdo voluntario entre ambos, en una etapa en la que los dos contaban con ingresos propios. También rechazó haber presionado a Rivadeneira para que mantuviera su actividad laboral después del nacimiento de su primera hija. “Jamás obligaría a la madre de mis hijos a trabajar después de tenerlos”, remarcó.

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Hart evitó profundizar el enfrentamiento y sostuvo que mantiene respeto por Korina Rivadeneira, debido a que es la madre de sus hijos. El expiloto consideró que muchas de las discrepancias respondieron a interpretaciones distintas de episodios que ocurrieron durante el matrimonio.