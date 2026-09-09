Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del 9 de septiembre de 2026

Un gran sismo es una amenaza latente para Perú. Exploramos los puntos débiles en la infraestructura y la preparación del país, desde la seguridad de las viviendas hasta la continuidad de los servicios básicos. Aprende sobre las medidas esenciales, como la mochila de emergencia y la identificación de zonas seguras, que pueden marcar la diferencia.

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El primer movimiento ocurrió a las 00:29, a cinco kilómetros al noroeste de Huambo, en la provincia de Caylloma, Arequipa. El segundo se produjo a las 20:31, a 22 kilómetros al oeste de Mala, en la provincia de Cañete, Lima.

Una pantalla en un centro de monitoreo registra ondas sísmicas y un mapa de la costa del Pacífico con puntos de coordenadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué datos revisar en el reporte oficial de cada sismo

Cada aviso del IGP incluye información útil para determinar el alcance de un movimiento telúrico:

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Hora local: indica el momento exacto en el que ocurrió el sismo.

Magnitud: mide la energía liberada durante el evento.

Profundidad: permite conocer a qué distancia de la superficie se produjo el movimiento.

Epicentro: señala la ubicación referencial, por lo general con relación a una ciudad o localidad.

Intensidad: describe cómo fue percibido por la población en la zona cercana.

Referencia geográfica: precisa la distancia y dirección respecto de un punto conocido.

La magnitud no equivale a la intensidad. Un sismo puede tener una magnitud considerable y ser poco percibido si ocurre a gran profundidad o lejos de áreas pobladas. También puede sentirse con fuerza en una localidad si el epicentro se encuentra cerca de la superficie y de zonas urbanas.

Participantes de un simulacro de evacuación practican las rutas de salida en un edificio residencial moderno de una ciudad peruana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Perú registra actividad sísmica por la interacción de dos placas tectónicas

Perú forma parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, una franja con alta actividad sísmica y volcánica. El IGP explica que gran parte de los sismos del país se relaciona con el proceso de subducción: la placa de Nazca se introduce debajo de la placa Sudamericana.

Los acantilados de la costa del Pacífico peruano ilustran la zona de interacción tectónica perteneciente al Cinturón de Fuego del Pacífico durante el atardecer. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ese fenómeno genera acumulación y liberación de energía en distintos puntos del territorio. Los movimientos pueden producirse frente a la costa, en la cordillera o en zonas vinculadas a fallas geológicas activas.

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El IGP recomienda consultar sus canales oficiales antes de compartir datos sobre un supuesto temblor. Las primeras informaciones que circulan en redes sociales pueden contener errores sobre el lugar, la magnitud o la intensidad del evento.

Un mapa de relieve muestra las principales placas tectónicas de América, sus límites demarcados con líneas rojas y las direcciones de su movimiento con flechas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué hacer durante un sismo

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) recomienda conservar la calma y adoptar medidas de protección dentro de la vivienda, el trabajo o cualquier edificación.

Ubicarse en una zona segura interna, lejos de ventanas, vidrios y objetos que puedan caer.

Agacharse, cubrirse y sujetarse si el movimiento impide mantenerse de pie.

No correr, no gritar, no empujar y no regresar a un inmueble afectado.

No usar ascensores durante una evacuación.

Evacuar cuando termine el movimiento, a través de rutas previamente identificadas.

Ayudar a niños, adultos mayores, personas con discapacidad y quienes requieran asistencia.

Evitar llamadas telefónicas innecesarias; los mensajes de texto pueden reducir la congestión de las redes.

Si una persona se encuentra cerca del mar y las autoridades emiten una alerta por posible tsunami, debe alejarse de la costa y dirigirse a zonas altas o a los puntos de evacuación establecidos.

Una pantalla del Instituto Geofísico del Perú registra la actividad sísmica en un mapa del país con marcadores de alerta en Lima y Arequipa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mochila de emergencia debe cubrir las primeras 24 horas

INDECI sugiere tener una mochila de emergencia por cada dos integrantes de la familia. Debe permanecer en un lugar accesible y contener elementos que permitan afrontar las primeras horas después de un desastre.

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Agua embotellada.

Alimentos no perecibles.

Linterna y baterías de repuesto.

Radio portátil a pilas.

Botiquín de primeros auxilios.

Medicamentos de uso personal.

Abrigo, manta y ropa adicional.

Artículos de higiene.

Copias de documentos importantes en una bolsa hermética.

Silbato, mascarillas y alcohol o desinfectante.

Productos específicos para bebés, adultos mayores, personas con discapacidad, mascotas o pacientes con enfermedades crónicas.

La institución también recomienda preparar una caja de reserva para los días posteriores a la emergencia. A diferencia de la mochila, ese recurso debe permanecer en el hogar o en otro sitio protegido y no forma parte de la evacuación inmediata.

Una mochila de emergencia reúne agua, alimentos no perecederos, un botiquín, linterna y radio para responder ante sismos y desastres naturales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo preparar a la familia antes de una emergencia

La prevención incluye acuerdos que deben definirse antes de que ocurra un sismo:

Identificar zonas seguras dentro de la vivienda.

Revisar rutas de salida y mantenerlas libres de obstáculos.

Establecer un punto de encuentro familiar fuera del domicilio.

Definir quién asistirá a menores, adultos mayores y mascotas.

Revisar las instalaciones eléctricas y de gas.

Consultar a un profesional sobre el estado estructural de la vivienda si existen grietas, ampliaciones sin evaluación técnica o daños previos.

Participar en simulacros organizados por las autoridades.

El registro de cada movimiento puede consultarse en la plataforma de últimos sismos del IGP. Ante una emergencia, las autoridades recomiendan seguir únicamente las indicaciones oficiales y no difundir versiones no verificadas.

Participantes de un simulacro de evacuación practican las rutas de salida en un edificio residencial moderno de una ciudad peruana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los detalles de los movimientos reportados por el IGP

El sismo registrado cerca de Huambo tuvo una magnitud de 3,4 y se originó a 14 kilómetros de profundidad. El IGP indicó que alcanzó una intensidad de entre II y III en esa localidad arequipeña.

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Una estación autónoma del Instituto Geofísico del Perú opera con panel solar y sensores para registrar datos sísmicos en la región andina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Horas más tarde, un movimiento de magnitud 3,5 tuvo como epicentro una zona situada a 22 kilómetros al oeste de Mala. El evento ocurrió a 47 kilómetros de profundidad y fue percibido con intensidad II en el distrito limeño.

Un mapa satelital del territorio de Perú señala los puntos de monitoreo del Instituto Geofísico del Perú situados en las regiones de Lima y Arequipa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Perú se encuentra en una zona de alta actividad sísmica debido a la interacción de las placas de Nazca y Sudamericana. El IGP recomienda a la población mantener la calma ante un sismo e identificar las zonas seguras de sus viviendas o centros de trabajo.