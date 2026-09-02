Mario Hart se retracta en vivo tras decir que Korina Rivadeneira debía avisarle antes de un ampay: "Me han hecho recapacitar"

Mario Hart generó debate al confesar que le gustaría que Korina Rivadeneira le avise antes de ser ampayada con alguien. Sin embargo, tras escuchar la opinión de sus compañeras, el piloto recapacitó y se retractó de sus palabras. Video: Q / Sin más que decir

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Mario Hart planteó este martes en su programa ‘Sin más que decir’ que le gustaría que Korina Rivadeneira le avisara antes de protagonizar un eventual ampay con una nueva pareja, pero terminó por retractarse de esa idea después de que sus compañeros de mesa le hicieran notar que la propuesta resultaba poco realista.

La conversación se dio en el marco de la respuesta que el piloto ofreció a los comentarios de Magaly Medina sobre las imágenes que su programa difundió de Rivadeneira junto al joven de nombre Enmanuel Parrado.

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El intercambio ocurrió con los conductores Israel Dreyfus, Ethel Pozo y Luciana Roy, quienes acompañaron a Hart en la emisión de este martes. Lo que comenzó como un comentario espontáneo del piloto sobre cómo esperaría enterarse de una futura relación de su expareja terminó en una revisión pública de su propia postura, después de que sus colegas señalaran la asimetría de ese pedido.

“Me gustaría saber antes de ese ampay”: el planteamiento inicial de Hart

Todo comenzó cuando el equipo del programa reprodujo un fragmento de ‘Magaly TV, la firme’, donde la conductora había señalado que Hart parecía haber respondido “desde la herida” a las imágenes de Rivadeneira con el joven que la acompaña en distintas situaciones. Ante ese comentario, el piloto reflexionó sobre cómo esperaría enterarse si algún día su expareja iniciara una relación sentimental que terminara siendo captada por las cámaras.

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Mario Hart sostuvo en un primer momento que Korina Rivadeneira debería informarle si empezaba a salir con alguien antes de que ocurriera un ampay, pero luego rectificó en su postura.

“El día que eso sucede y que de verdad la ampayen con alguien, yo lo único que a mí me gustaría es saber antes de ese ampay”, afirmó Hart. El conductor explicó que, para él, lo correcto sería que Rivadeneira le informara con anticipación sobre cualquier interés romántico nuevo. “Creo que sería lo correcto que me cuente. ‘Oye, por si acaso he empezado a salir con este chico y nos estamos conociendo’”, relató.

Cuando Israel Dreyfus le preguntó si él haría lo mismo en caso de estar en la posición inversa, Hart respondió sin dudar que sí, aunque acotó una condición: solo lo comunicaría si la relación fuera seria y representara un “prospecto” para rehacer su vida amorosa. Ethel Pozo intervino para plantear un matiz que resultaría clave en el giro posterior de la conversación. La conductora preguntó si ese aviso previo debía aplicarse también a situaciones menos formales, como aceptar una invitación a comer, y no solo a una relación consolidada.

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“Me han hecho recapacitar”: el giro tras la observación de Luciana Roy

La respuesta que llevó a Hart a cambiar de postura llegó de Luciana Roy, quien planteó un escenario que el piloto no había considerado. La conductora señaló que, antes de encontrar a la persona indicada, Rivadeneira podría salir con distintas personas en varias ocasiones, y que cada una de esas salidas podría terminar siendo captada por las cámaras de espectáculos sin que eso implicara una relación formal.

“Ella puede salir uno, dos, tres, cuatro veces y la pueden ampayar una, dos, tres, cuatro veces”, explicó Roy. La observación llevó a Hart a reconocer que su planteamiento inicial no contemplaba esa posibilidad. “Es verdad”, respondió el piloto, antes de formalizar su cambio de postura ante sus compañeros de mesa. “Me han hecho recapacitar en mi comentario. Por lo tanto, nunca dije eso”, afirmó Hart, entre risas del resto del equipo.

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El piloto reconoció de manera explícita que no había analizado la situación desde la perspectiva que sus colegas mujeres le plantearon. “No lo había analizado de esa manera”, admitió, mientras Dreyfus coincidía en que tampoco había considerado ese ángulo antes de la intervención de Roy.

Sin incomodidad ante una eventual nueva relación de Korina

Más allá del episodio del aviso previo, Dreyfus consultó directamente a Hart si sentiría alguna incomodidad el día que Rivadeneira comience una relación con otra persona. La respuesta del piloto fue categórica y descartó cualquier tipo de conflicto emocional ante ese escenario. “Por mi mamacita, que no”, afirmó Hart, en una expresión coloquial que utilizó para enfatizar la sinceridad de su respuesta.

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El piloto también aprovechó el espacio para aclarar directamente los comentarios que Medina había hecho el día anterior sobre su reacción a las imágenes del joven que aparece junto a Rivadeneira. Hart precisó que su afirmación de que “no había malicia” se refería específicamente al contenido de la nota emitida por el programa de Medina, y no a la posibilidad de que Rivadeneira estuviera saliendo con alguien.

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“Mi comentario de que no había malicia no era sobre la salida de Korina, era sobre la nota, sobre este video que vimos”, explicó. Hart insistió en que la nota de Medina, en todo momento, planteó hipótesis alternativas sobre la identidad del joven —como que pudiera tratarse de un chofer, un asistente personal o un entrenador— sin afirmar de forma directa que existiera un vínculo sentimental con Rivadeneira. El piloto reiteró que conoce a la persona en cuestión, que trabajó previamente con su expareja y que le presta servicios de movilidad.

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