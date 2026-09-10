Mundial de Comidas de Ibai Llanos: Perú pasa a la semifinal con el ceviche y enfrenta a Argentina con su asado

Mundial de Comidas de Ibai Llanos: Perú pasa con el ceviche a la semifinal y enfrenta a Argentina.

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Perú avanzó a las semifinales del Mundial de Comidas de Ibai Llanos luego de imponerse a Guatemala en la votación digital que enfrentó al ceviche con el pepián de pollo. El plato peruano reunió 2 millones 747 mil votos, mientras que la propuesta guatemalteca alcanzó cerca de 2 millones 400 mil respaldos.

Con este resultado, Perú se enfrentará a Argentina en la siguiente ronda del certamen virtual, en un duelo que pondrá frente a frente al ceviche y al asado. La otra llave de semifinales estará integrada por Venezuela y Ecuador, con el pabellón criollo y el encebollado como representantes gastronómicos.

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Ibai Llanos confirmó el resultado en sus redes sociales y destacó la remontada peruana en una votación que volvió a movilizar a usuarios, creadores de contenido y medios. El país busca repetir el respaldo que recibió en el Mundial de Desayunos, competencia en la que ganó con el pan con chicharrón.

Mundial de Comidas de Ibai Llanos: Perú pasa a la semifinal y enfrenta a Argentina

Ibai Llanos confirmó el pase de Perú a semifinales

El streamer español anunció que Perú se quedó con uno de los cuatro cupos de la semifinal tras superar a Guatemala. Durante la transmisión del resultado, Llanos detalló cómo quedaron conformadas las dos llaves de la competencia.

“Remontó Perú y avanza de ronda y pasa a semifinales Perú. Las semifinales quedan así: Perú contra Argentina y Venezuela contra Ecuador. Ceviche contra asado. Pabellón criollo contra encebollado”, explicó.

La clasificación peruana se produjo luego de una votación reñida. Guatemala compitió con el pepián de pollo y logró una cifra cercana a los 2 millones 400 mil votos. Sin embargo, el ceviche consiguió superar esa marca y aseguró la presencia de Perú entre los cuatro países que continúan en carrera.

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El duelo frente a Argentina abre una nueva etapa en el torneo. Ahora, los usuarios deberán elegir entre dos preparaciones que representan a sus respectivas gastronomías: el ceviche peruano y el asado argentino.

El ceviche buscará llevar a Perú a una nueva final

El Mundial de Comidas se convirtió en un espacio de participación digital en el que las recetas de distintos países compiten a través de votaciones. En el caso de Perú, el ceviche se mantiene como el plato elegido para representar al país en esta edición.

Antes de enfrentar a Guatemala, Perú superó a Honduras en los octavos de final. En esa ronda, el ceviche obtuvo 2,9 millones de votos, frente a los 1,8 millones alcanzados por las baleadas hondureñas. Ese resultado convirtió a la propuesta peruana en la más votada de aquella fase, dentro de los 25 millones de votos registrados en el certamen.

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“Los peruanos avanzan de ronda, quieren el bicampeonato con casi 3 millones de votos”, dijo Ibai Llanos al confirmar aquella clasificación.

Ahora, el reto será Argentina. La expectativa crece entre los usuarios peruanos, que han acompañado las votaciones desde el inicio de la competencia y vuelven a movilizarse para buscar un lugar en la final.

Perú clasificó a las semifinales del Mundial de Comidas de Ibai Llanos con el ceviche como plato representante.

El antecedente del Mundial de Desayunos y la polémica por el trofeo

La participación de Perú en el Mundial de Comidas ocurre después del triunfo del pan con chicharrón en el Mundial de Desayunos. En esa competencia, el país obtuvo 12,8 millones de votos y recibió como reconocimiento una sartén dorada, un premio que generó críticas entre parte de la audiencia.

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Tras las reacciones, Ibai Llanos presentó una nueva estatuilla para el país que gane el Mundial de Comidas 2026. El trofeo de bronce, valorizado en 4.000 euros, incluye un globo terráqueo con gorro de chef, utensilios de cocina, alimentos y la inscripción “Mundial de Comidas 2026”.

El streamer reconoció que el premio anterior fue improvisado. “El año pasado, como sabéis, no le dimos mucha importancia. No sabíamos qué hacer, lo improvisamos”, señaló.

Además, anunció que Perú recibirá una réplica de la nueva estatuilla por haber ganado el certamen anterior. “Y peruanos, os lo mandaré también a vosotros. Como campeones del Mundial de Desayunos, os enviaré este mismo trofeo. No sé a quién y no sé cómo, pero pensaremos algo”, afirmó.

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Perú recibirá una réplica del nuevo trofeo del Mundial de Comidas de Ibai Llanos: la sartén dorada cambiará a estatuilla de 4000 euros (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las críticas de usuarios al premio y al formato del torneo

El anuncio del nuevo trofeo no fue recibido de manera unánime. Aunque algunos usuarios celebraron que el reconocimiento tenga un diseño más elaborado, otros cuestionaron que el impacto del torneo se reduzca a una copa o una estatuilla sin un destinatario definido.

“Sigue siendo una copa vacía, no significa nada”, escribió un usuario. Otro planteó que la iniciativa podría generar un beneficio más concreto: “Podría donar a programas sociales que brinden desayuno o almuerzo como los comedores populares, pero nada, todo es generar interacción gratis”.

También aparecieron comentarios sobre el alcance comercial de una competencia que moviliza millones de votos desde distintos países. “El único beneficiado es él”, se lee en una de las reacciones difundidas tras el anuncio del galardón.

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Ibai Llanos indicó que evalúa realizar una actividad adicional en el país ganador. “Estoy pensando qué hacer. Aparte de haber mejorado el trofeo, estoy dándole vueltas porque me gustaría visitar el país ganador, aunque es verdad que ya he visitado muchos países de Latinoamérica”, comentó.

Por ahora, Perú continúa en competencia y la atención está puesta en la semifinal ante Argentina. El ceviche buscará imponerse al asado para alcanzar una nueva final en el torneo digital.

Usuarios critican nuevo trofeo de Ibai Llanos a Perú por ganar Mundial de Desayunos