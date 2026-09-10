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Dónde ver Cienciano vs Montevideo City Torque HOY: canal tv online del partido por cuartos ida de Copa Sudamericana 2026

El elenco cusqueño buscará dar el primer golpe en casa cuando reciba a un peligroso conjunto uruguayo, que es segundo en su liga. Conoce los detalles de este choque

Dónde ver Cienciano vs Montevideo City Torque por ida de Copa Sudamericana 2026.
Dónde ver Cienciano vs Montevideo City Torque por ida de Copa Sudamericana 2026.
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Cienciano y Montevideo City Torque buscarán dar el primer golpe hoy, jueves 10 de setiembre, en Cusco, por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026, con la mira puesta en llegar con ventaja al desquite que se jugará una semana después en Uruguay.

El ‘papá’ llega después de una reacción ofensiva ante FC Cajamarca al remontar una desventaja de dos goles y se impuso por 5-2 como visitante, un resultado que cortó una serie de cuatro presentaciones sin triunfos en la Liga 1.

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La victoria permitió que el cuadro cusqueño alcanzara siete, figurando en la casilla 13, aunque su campaña en la tabla acumulada es distinta: ocupa la sétima ubicación con 40 unidades.

El presente de Cienciano en la Copa Sudamericana es completamente diferente, ya que eliminó a Botafogo de Brasil al imponerse por un marcador general de 6-1.

Resumen de la goleada de Cienciano por 5-2 sobre FC Cajamarca de visita por la fecha 8 del Clausura de la Liga 1 2026. Liga 1 Max

No obstante, para este choque por los cuartos de final de Copa Sudamericana, Cienciano no tendrá su plantel completo por la baja de Gerson Barreto, que quedó fuera de la convocatoria por problemas físicos.

Por otro lado, Montevideo City Torque aterriza en Perú tras vencer 2-1 a Cerro Largo, con un gol decisivo de Esteban Obregón en los minutos finales. De esta manera, el cuadro ‘celeste’ suma cuatro victorias y es segundo puesto en la tabla del Torneo Clausura con 12 puntos, a uno de Liverpool de Jorge Fossati.

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En el ámbito continental, los ‘ciudadanos’ dejaron fuera de competencia a Tigre con un 3-1 global para avanzar de fase. Además, Salomón Rodríguez, autor de cinco goles en el torneo, representa una de las principales cartas ofensivas del elenco ‘charrúa’.

Historial de Cienciano ante equipos uruguayos

Cienciano se ha visto las caras en 10 oportunidades con equipos uruguayos a lo largo de la historia del fútbol sudamericano. El balance es el siguiente: tres triunfos, cuatro empates y tres derrotas.

El último encuentro se dio ante Juventud de Las Piedras el 27 de mayo de este año por la jornada 6 del grupo B de la Copa Sudamericana. El estadio Inca Garcilaso de la Vega del Cusco fue testigo de un empate 1-1 con los goles de Kevin Becerra y Emanuel Cecchini.

El defensa apareció con potente cabezazo y abrió el marcador en Cusco - Crédito: DSports.

Dónde ver Cienciano vs Montevideo City Torque por Copa Sudamericana 2026

El partido entre Cienciano y Montevideo City Torque se jugará el el jueves 10 de setiembre en el marco de la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. El encuentro será transmitido en Sudamérica por DSports y la plataforma de streaming DGO. En Brasil, estará disponible a través de Paramount+, mientras que en Estados Unidos podrá verse por Fubo TV y beIN Sports.

De la misma manera, en el portal web de Infobae Perú ofreceremos la cobertura del encuentro desde la previa, el minuto a minuto, las declaraciones de los protagonistas y otros detalles que no te puedes perder.

Horarios del Cienciano vs Montevideo City Torque por Copa Sudamericana 2026

El Cienciano vs Botafogo se realizará en el estadio Inca Garcilaso de la Vega del Cusco a las 19:30 horas en Perú, Ecuador y Colombia. En Venezuela, Bolivia, y Estados Unidos (Miami), el inicio está previsto para las 20:30 horas.

En tanto, en Uruguay, Argentina, Brasil, Chile y Paraguay se jugará desde las 21:30 horas. En México, el encuentro arrancará a las 18:30 horas, mientras que en España, podrá seguirse desde las 02:30 horas del viernes 11 de setiembre.

Cienciano vs Montevideo City Torque: posibles alineaciones

Cienciano: Ítalo Espinoza, Claudio Núñez, Maximiliano Amondarain, Kevin Becerra, Marcos Martinich, Ademar Robles, Santiago Arias, Neri Bandiera, Cristian Souza, Alejandro Hohberg y Carlos Garcés. DT: Horacio Melgarejo

Montevideo City Torque: Franco Torgnascioli, Eduardo Agüero, Kevin Silva, Gary Kagelmacher, Ezequiel Busquets, Pablo Siles, Gonzalo Montes, Facundo Silvera, Franco Pizzichillo, Esteban Obregón y Salomón Rodríguez. DT: Marcelo Méndez

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