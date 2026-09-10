“En Matute he perdido poco”: José Carvallo recuerda la final de 2023 y destaca su buen historial ante Alianza Lima

El arquero de Universitario de Deportes aseguró que le ha ido bien enfrentando a los 'blanquiazules' en Matute. (Video: L1MAX)

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A pocos días de una nueva edición del clásico del fútbol peruano, José Carvallo recordó algunos de sus principales antecedentes frente a Alianza Lima durante su etapa como arquero de Universitario de Deportes. El exguardameta ‘crema’ habló sobre los enfrentamientos ante el cuadro ‘blanquiazul’ y destacó especialmente los buenos resultados que consiguió jugando en el estadio Alejandro Villanueva.

En declaraciones para el programa ‘Hablemos de Max’, Carvallo aseguró que los enfrentamientos ante el ‘compadre’ le dejaron mejores recuerdos que aquellos que disputó frente a Sporting Cristal, uno de los rivales que más dificultades le generó durante su carrera.

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“No es por nada, pero me ha ido bien contra Alianza. Me ha ido bien. Voy a ser sincero, a Cristal lo sufrí más. Esa época de Cristal, de la década, lo sufrí más. Con Alianza normalmente me ha ido bien y en Matute todavía mejor. He perdido poco. He ganado más de lo que he perdido, pero definitivamente el partido que más recuerdo es la final del 2023”, señaló.

Carvallo y el recuerdo de la final del 2023

Entre todos los clásicos que disputó durante su carrera, el exarquero crema tiene un recuerdo especial de la definición por el título nacional de 2023. Universitario llegó a aquella final con la misión de poner fin a una espera de 10 años sin conquistar el campeonato, mientras que Alianza Lima buscaba celebrar un nuevo título después de haberse consagrado bicampeón.

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José Carvallo fue protagonista en el título nacional conseguido por Universitario en 2023 en Matute. Crédito: Instagram

Finalmente, la ‘U’ se impuso por 2-0 en Matute, con goles de Edison Flores y Horacio Calcaterra, y levantó el trofeo en casa de su máximo rival. Carvallo reveló que la importancia de aquella definición tuvo un impacto incluso durante las horas previas.

“Para la final del 2023 yo no dormí la noche previa. Era una final tan importante y eran 10 años que la ‘U’ no campeonaba y Alianza era bicampeón. Esa noche fue dura. Personalmente, me costó conciliar el sueño y dormir. Estaba con Aldito (Corzo), pero él sí durmió como un animal”, relató entre risas.

Pese a los nervios de la noche anterior, Carvallo explicó que su sensación cambió por completo cuando llegó el momento de salir al campo. El ambiente de la final y la cercanía del partido hicieron que toda la tensión previa se transformara en motivación para afrontar uno de los encuentros más importantes de su carrera.

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“Pero cuando llega el día del partido y yo entro a la cancha a calentar, ahí es como que todo cambia. Te motivas, sales de otra manera”, recordó el exarquero, quien fue uno de los protagonistas de aquella consagración crema.

La final de 2023 terminó convirtiéndose en uno de los recuerdos más importantes de su etapa como futbolista. Universitario no solo consiguió el campeonato, sino que lo hizo venciendo a Alianza Lima en su propio estadio, en una definición que quedó marcada por la celebración crema tras el pitazo final.

El exguardameta ‘crema’ habló sobre sus antecedentes ante el ‘compadre’ y reveló detalles de cómo vivió la final que Universitario ganó en Matute en 2023. (Video: L1MAX)

Un nuevo clásico en Matute

Ahora, casi tres años después de aquella definición, Alianza Lima y Universitario volverán a enfrentarse en el mismo escenario. El clásico correspondiente a la fecha 9 del Torneo Clausura 2026 se disputará este sábado 12 de septiembre desde las 8:00 p. m., en el estadio Alejandro Villanueva. Será el segundo enfrentamiento entre ambos durante la presente temporada, luego del triunfo de la ‘U’ por 1-0 en el Monumental en el Torneo Apertura.

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Aunque Carvallo ya no forma parte del plantel crema y ahora observa los clásicos desde otra perspectiva, su recuerdo de los enfrentamientos ante Alianza permanece vigente. El exarquero dejó claro que Matute fue, durante buena parte de su carrera, un escenario donde consiguió resultados favorables y donde protagonizó una de las noches más importantes de la historia reciente de la ‘U’.