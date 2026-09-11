Amplían horarios del Metropolitano y el Corredor Azul para este viernes 11 y sábado 12 de septiembre

La medida busca facilitar el retorno de los asistentes tras los espectáculos. Para ello, el Metropolitano y el Corredor Azul ampliarán su atención hasta la medianoche en ambas jornadas. Foto: TripAdvisor

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El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), mediante la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), implementará medidas especiales de transporte por los conciertos de Romeo Santos y Prince Royce, programados para este viernes 11 y sábado 12 de septiembre en el Estadio Nacional.

La disposición busca facilitar el regreso de los asistentes una vez culminen los espectáculos. Para ello, tanto el Metropolitano como el Corredor Azul extenderán su atención hasta la medianoche durante ambas jornadas.

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Metropolitano ampliará su atención

La estación Estadio Nacional permanecerá operativa hasta las 00:00 horas y podrá ser utilizada tanto por quienes se dirijan al concierto como por aquellos que necesiten iniciar su retorno después del evento. La medida apunta a facilitar la conexión con distintos sectores de Lima.

Durante la salida del público, los buses del Metropolitano tendrán servicios hacia Matellini, Naranjal y Chimpu Ocllo. De esta manera, los usuarios podrán continuar su viaje hacia diferentes zonas de la capital.

La estación Estadio Nacional funcionará hasta las 00:00 horas para facilitar el retorno de los asistentes y su conexión con distintos puntos de Lima. Foto: Andina

Las estaciones ubicadas en los extremos norte y sur funcionarán únicamente para el desembarque de pasajeros. Según la ATU, esta disposición permitirá agilizar el flujo de personas y favorecer el desplazamiento tras los conciertos.

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Corredor Azul también operará hasta medianoche

El Corredor Azul extenderá igualmente su horario hasta las 00:00 horas durante el viernes 11 y sábado 12 de septiembre. El servicio permitirá a los asistentes disponer de una opción adicional para regresar a sus hogares una vez finalizados los espectáculos.

Entre los puntos de acceso próximos al Estadio Nacional figura el paradero Saco Oliveros. Desde este servicio, los pasajeros podrán movilizarse hacia distintos sectores de Lima, incluidos Rímac, Miraflores y Barranco.

ATU recomienda utilizar transporte autorizado

Además de los servicios especiales, los alrededores del recinto cuentan con rutas de transporte regular autorizado que permiten llegar al estadio desde diferentes puntos de la ciudad. Los asistentes también dispondrán de paraderos de taxis autorizados en las inmediaciones.

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El Corredor Azul ampliará su horario hasta las 00:00 horas este viernes 11 y sábado 12 de septiembre, para facilitar el retorno de los asistentes tras los espectáculos. Foto: ATU

La ATU aconsejó a los asistentes salir con anticipación y definir previamente qué alternativa utilizarán para regresar. Asimismo, recomendó evitar vehículos informales o unidades estacionadas en lugares que no estén habilitados para recoger pasajeros.

La entidad pidió a quienes acudan a los conciertos contribuir con una movilidad segura y ordenada, priorizando en todo momento los servicios de transporte autorizados.

Metropolitano extiende su recorrido desde octubre

El recorrido del Metropolitano se ampliará desde octubre, luego de que sus buses iniciaran pruebas sin pasajeros por el nuevo corredor de la Vía Expresa Grau. La extensión conectará la Estación Central con la estación Grau de la Línea 1 del Metro de Lima.

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Las pruebas se realizarán hasta el 30 de setiembre para verificar la operatividad de la ruta, mientras que entre octubre y noviembre se prevé una marcha blanca con usuarios. El inicio regular del servicio está estimado para diciembre.

El nuevo corredor tiene 2,8 kilómetros y contará con tres estaciones intermedias: Abancay, Andahuaylas y Parinacochas, además de una estación de transferencia con la Línea 1. La obra, ejecutada por la Municipalidad de Lima mediante Emape, demandó una inversión aproximada de S/ 130 millones.